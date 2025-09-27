TCS शेयर 4 साल के सबसे निचले स्तर पर, रतन टाटा के जाने के बाद क्यों लगातार गिर रहे हैं शेयर?
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का शेयर 52-सप्ताह उच्च से 36% नीचे, वैश्विक आर्थिक दबाव, अमेरिकी वीजी नीति, टैरिफ और आईटी मांग सुस्ती से प्रभावित.
Published : September 27, 2025 at 3:56 PM IST
नई दिल्ली: भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के शेयरों में लगातार गिरावट का दौर जारी है. शुक्रवार को कंपनी का स्टॉक 1.76% की गिरावट के साथ बंद हुआ. यह अब अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर से करीब 36% नीचे पहुंच गया है. इस गिरावट का असर केवल टीसीएस तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे आईटी सेक्टर को प्रभावित कर रहा है, जो इस समय वैश्विक आर्थिक दबावों, रेगुलेटरी अनिश्चितता और भू-राजनीतिक तनावों से जूझ रहा है.
टेक्निकल फैक्टर्स से और दबाव
तकनीकी संकेतकों की बात करें तो टीसीएस के शेयर ने ओवरसोल्ड जोन में एंट्री कर ली है. इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 42.80 के स्तर तक गिर चुका है. बाजार विश्लेषकों का कहना है कि यह स्तर निवेशकों में सतर्कता का संकेत देता है और आगे शॉर्ट-टर्म में शेयर पर दबाव जारी रह सकता है.
अमेरिकी नीतियां बढ़ा रहीं हैं मुश्किलें
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, टीसीएस के लिए सबसे बड़ी चिंता अमेरिका की नई वीजा नीति है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा पर सालाना 100,000 डॉलर फीस लगाने का प्रस्ताव पास किया है. यह कदम मास रिक्रूटमेंट को हतोत्साहित कर रहा है और उच्च कौशल वाले पेशेवरों को प्राथमिकता दे रहा है. चूंकि टीसीएस जैसी भारतीय आईटी कंपनियां अमेरिका में प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए H-1B वीजा पर निर्भर हैं, ऐसे में ऑपरेशनल लागत बढ़ सकती है और प्रोजेक्ट डिलीवरी क्षमता पर असर पड़ सकता है.
इसके अलावा, ट्रंप सरकार के नए व्यापारिक टैरिफ ने भी बाजार में अनिश्चितता बढ़ाई है. इस वजह से निवेशकों का रिस्क-ऑफ मूड बढ़ा है और आईटी सेक्टर में निवेश धारणा पर दबाव पड़ा है.
आईटी सेक्टर में सुस्ती
आईटी सेक्टर की कमजोरी का संकेत हाल ही में एक्सेंचर के तिमाही नतीजों से भी मिला है. कंपनी ने कमजोर ग्रोथ आउटलुक दिया है, जिससे यह साफ है कि बड़े आईटी प्रोजेक्ट्स और डिस्क्रेशनरी खर्चों की मांग सुस्त बनी हुई है. इसके चलते Citi और Jefferies जैसे ब्रोकरेज हाउसेज ने भी भारतीय आईटी कंपनियों की ग्रोथ को लेकर सतर्क रुख अपनाया है.
सीमित बजट और कॉस्ट कटिंग पर फोकस
हालांकि फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल टीसीएस के लिए मजबूत सेगमेंट बना हुआ है, लेकिन समग्र आईटी सेक्टर परिदृश्य अभी भी चुनौतीपूर्ण है. तकनीकी बजट लॉन्ग-टर्म डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बजाय कॉस्ट कटिंग प्रोजेक्ट्स पर केंद्रित हो रहे हैं. इससे न केवल टीसीएस की ग्रोथ पर असर पड़ रहा है, बल्कि इसके मूल्यांकन (P/E रेशियो) पर भी दबाव बढ़ रहा है.
विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक अमेरिकी नीतियों और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता पर कुछ राहत नहीं मिलती, तब तक टीसीएस सहित आईटी सेक्टर के शेयरों में तेज रिकवरी की संभावना कम है.
यह भी पढ़ें- 'पूरी दुनिया को भुगतने होंगे गंभीर नतीजे'... रूस से कच्चे तेल की खरीद पर बोले हरदीप पुरी