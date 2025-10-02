ETV Bharat / business

TCS कर्मचारियों को राहत, छंटनी में शामिल लोगों को मिलेगा 2 साल तक का पैकेज

TCS छंटनी में शामिल कर्मचारियों को छह महीने से दो साल तक का आकर्षक सेवरेंस पैकेज ऑफर कर रही है, जिनकी स्किल्स अब अप्रचलित हैं.

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (file photo)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 2, 2025 at 11:37 AM IST

Updated : October 2, 2025 at 12:02 PM IST

मुंबई: देश की प्रमुख आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) इस समय अपने कर्मचारियों की कार्यबल संरचना में बदलाव कर रही है. कंपनी उन कर्मचारियों को, जिनकी स्किल्स अब बदलती तकनीक और क्लाइंट मांगों के अनुरूप नहीं हैं, आकर्षक सेवरेंस पैकेज दे रही है. यह पैकेज छह महीने से लेकर अधिकतम दो साल तक की सैलरी के रूप में उपलब्ध होगा.

क्यों लिया गया यह कदम?
मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, TCS अगले वर्ष अपनी कुल कार्यबल का लगभग 2 प्रतिशत, यानी करीब 12,000 कर्मचारियों को हटाने की योजना बना रही है. कंपनी का मानना है कि यह कदम तकनीकी बदलाव और ऑटोमेशन के दौर में उसे अधिक चुस्त और भविष्य के लिए तैयार बनाएगा.

किन कर्मचारियों पर असर पड़ेगा?
सूत्रों के अनुसार, यह छंटनी उन कर्मचारियों को प्रभावित कर रही है:

  • जिनकी स्किल्स अब अप्रचलित हो गई हैं.
  • जिन्होंने अपने कौशल को क्लाइंट की बदलती मांग के अनुसार अपडेट नहीं किया.

इस श्रेणी के कर्मचारियों को 3 महीने का नोटिस पीरियड वेतन मिलेगा, जिसके बाद 6 महीने से 2 साल तक का सेवरेंस पैकेज उनके सेवा काल के आधार पर दिया जाएगा. बेंच पर 8 महीने से अधिक समय तक बिना किसी प्रोजेक्ट के रहने वाले कर्मचारियों को केवल तीन महीने का नोटिस पीरियड पे दिया जाएगा.

सेवा अवधि और पैकेज विवरण

  • 10–15 साल सेवा वाले कर्मचारी – लगभग 1.5 साल के बराबर का सेवरेंस पैकेज.
  • 15 साल से अधिक सेवा वाले कर्मचारी – 1.5 से 2 साल तक का सेवरेंस पैकेज, कुछ मामलों में कंपनी में नई भूमिका पर विचार.

CEO और कंपनी का बयान
TCS के CEO कृतिवासन ने इसे “सबसे कठिन फैसलों में से एक” बताया और कहा कि यह मुख्य रूप से मिड और सीनियर लेवल के कर्मचारियों को प्रभावित करेगा. कंपनी ने कहा कि प्रभावित कर्मचारियों को व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार देखभाल और समर्थन दिया जा रहा है.

अतिरिक्त सहायता और आउटप्लेसमेंट

  • आउटप्लेसमेंट सेवाओं के तहत कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने में मदद.
  • एजेंसी फीस तीन महीने तक कवर की जा रही है, कुछ मामलों में यह अवधि बढ़ाई जा रही है.
  • मानसिक स्वास्थ्य सहायता और थेरेपिस्ट की सुविधा “TCS Cares” प्रोग्राम के तहत उपलब्ध.

अर्ली रिटायरमेंट विकल्प
जिन कर्मचारियों की रिटायरमेंट नजदीक है, उन्हें अर्ली रिटायरमेंट विकल्प के साथ पूरा रिटायरमेंट बेनेफिट और सेवा अवधि के आधार पर 6 महीने से 2 साल तक का अतिरिक्त सेवरेंस पैकेज मिलेगा.

वर्तमान स्थिति
सूत्रों के अनुसार अधिकांश कर्मचारियों के एडजस्टमेंट अगस्त और सितंबर में पूरे हो चुके हैं. केवल कुछ चुनिंदा मामलों में मूल्यांकन जारी है, जहां कर्मचारियों को रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप (RMG) के माध्यम से कंपनी में नए रोल खोजने का अवसर दिया जा रहा है.

