H-1B वीजा का दूसरा सबसे बड़ा लाभार्थी है TCS, इंफोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा अमेरिकाज को भी मिला है मौका, जानें US का हाल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को "कुछ गैर-आप्रवासी श्रमिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध" नामक एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जो गैर-आप्रवासी व्यक्तियों के संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश को प्रतिबंधित करेगी, जब तक कि उनकी एच-1बी याचिकाओं के साथ 100,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान न हो या उसके साथ पूरक न हो. घोषणा में कहा गया है कि यह प्रतिबंध, विस्तार के अभाव में, 21 सितंबर, 2025 की इस घोषणा की प्रभावी तिथि के 12 महीने बाद समाप्त हो जाएगा.

जुलाई में, यूएससीआईएस ने कहा था कि उसे वित्तीय वर्ष 2026 के लिए कांग्रेस द्वारा निर्धारित 65,000 एच-1बी वीजा नियमित सीमा और 20,000 एच-1बी वीजा यूएस एडवांस्ड डिग्री छूट, जिसे मास्टर्स कैप के रूप में जाना जाता है, को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त याचिकाएं प्राप्त हुई हैं.

अमेरिका में भारतीय आईटी और पेशेवर कर्मचारियों पर गहरा असर डालने वाले एक कदम में, ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा पर 100,000 अमेरिकी डॉलर का भारी-भरकम वार्षिक शुल्क लगाने की घोषणा की है. प्रशासन का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य कार्यक्रम के "व्यवस्थित दुरुपयोग" को रोकना है.

अन्य शीर्ष लाभार्थियों में माइक्रोसॉफ्ट (5189), मेटा (5123), एप्पल (4202), गूगल (4181), डेलॉइट (2353), इंफोसिस (2004), विप्रो (1523) और टेक महिंद्रा अमेरिकाज (951) शामिल हैं.

वॉशिंगटन: संघीय आंकड़ों के अनुसार, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) 2025 तक अमेजन के बाद 5,000 से अधिक स्वीकृत H-1B वीजा के साथ दूसरा सबसे बड़ा लाभार्थी है. अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं (USCIS) के अनुसार, जून 2025 तक अमेज़न के 10,044 कर्मचारी H-1B वीजा का उपयोग कर रहे थे. दूसरे स्थान पर TCS रही, जिसके 5,505 H-1B वीजा स्वीकृत हुए.

घोषणा में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में विदेशी STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) श्रमिकों की संख्या 2000 और 2019 के बीच दोगुनी से अधिक हो गई है, जो 1.2 मिलियन से बढ़कर लगभग 2.5 मिलियन हो गई है, जबकि समग्र STEM रोजगार इस दौरान इसमें केवल 44.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

कंप्यूटर और गणित व्यवसायों में, कार्यबल में विदेशी हिस्सेदारी 2000 में 17.7 प्रतिशत से बढ़कर 2019 में 26.1 प्रतिशत हो गई. इसमें कहा गया है कि विदेशी STEM श्रमिकों की इस आमद का प्रमुख कारण H-1B वीजा का दुरुपयोग रहा है.

घोषणा में यह भी कहा गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों ने H-1B प्रणाली में "प्रमुख रूप से हेरफेर" किया है, जिससे कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्रों में अमेरिकी श्रमिकों को काफी नुकसान हुआ है.

H-1B कार्यक्रम में आईटी कर्मचारियों की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2003 में 32 प्रतिशत से बढ़कर पिछले 5 वित्तीय वर्षों में औसतन 65 प्रतिशत से अधिक हो गई है. इसके अलावा, कुछ सबसे अधिक उत्पादक H-1B नियोक्ता अब लगातार आईटी आउटसोर्सिंग कंपनियां बन रहे हैं.

इसमें कहा गया है कि इन H-1B-निर्भर आईटी आउटसोर्सिंग कंपनियों का उपयोग करने से नियोक्ताओं को महत्वपूर्ण बचत होती है, क्योंकि इसमें तकनीकी कर्मचारियों के एक अध्ययन का हवाला दिया गया है, जिसमें 36 पूर्णकालिक, पारंपरिक कर्मचारियों की तुलना में H-1B "प्रवेश-स्तर" पदों के लिए प्रतिशत की छूट रहती है.

इस कार्यक्रम द्वारा प्रोत्साहित कृत्रिम रूप से कम श्रम लागत का लाभ उठाने के लिए, कंपनियां अपने आईटी विभाग बंद कर देती हैं, अपने अमेरिकी कर्मचारियों को निकाल देती हैं, और कम वेतन वाले विदेशी कर्मचारियों को आईटी नौकरियां आउटसोर्स करती हैं, ऐसा इसमें कहा गया है. घोषणा में उन आंकड़ों का हवाला दिया गया है. इसमें कहा गया है कि कई अमेरिकी तकनीकी कंपनियों ने अपने योग्य और उच्च कुशल अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है और साथ ही हजारों H-1B कर्मचारियों को काम पर रखा है.

एक सॉफ्टवेयर कंपनी को वित्त वर्ष 2025 में 5,000 से अधिक H-1B कर्मचारियों के लिए मंजूरी दी गई थी; लगभग उसी समय, इसने 15,000 से अधिक कर्मचारियों की कुल छंटनी की एक श्रृंखला की घोषणा की. एक अन्य आईटी फर्म को वित्त वर्ष 2025 में लगभग 1,700 H-1B कर्मचारियों के लिए मंजूरी दी गई थी; इसने जुलाई में ओरेगन में 2,400 अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की.

एक तीसरी कंपनी ने 2022 से अपने कर्मचारियों की संख्या में लगभग 27,000 अमेरिकी कर्मचारियों की कमी की है, जबकि उसे 25,000 से अधिक H-1B कर्मचारियों के लिए मंजूरी दी गई है. घोषणा में कहा गया है कि चौथी कंपनी ने फरवरी में कथित तौर पर 1,000 नौकरियां समाप्त कर दीं; इसे वित्त वर्ष 2025 के लिए 1,100 से अधिक एच-1बी श्रमिकों के लिए मंजूरी दी गई थी.