ETV Bharat / business

Tata Capital IPO: पैसा रखें तैयार! इस तारीख से खुल रहा 2025 का सबसे बड़ा IPO

हैदराबाद: टाटा ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज शाखा टाटा कैपिटल लिमिटेड ने अपने लंबे समय से प्रतीक्षित प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने 26 सितंबर को बाजार नियामक सेबी (SEBI) और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ अपना रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) दाखिल किया, जिसके बाद यह साफ हो गया है कि आने वाला IPO भारतीय बाजारों में साल 2025 का सबसे बड़ा इश्यू साबित हो सकता है.

16,400 करोड़ रुपये का लक्ष्य

कंपनी के अनुसार इस इश्यू से करीब 16,400 करोड़ रुपये जुटाने का अनुमान है. इसमें 10 रुपये फेस वैल्यू वाले लगभग 2.10 करोड़ इक्विटी शेयरों का फ्रेश इश्यू और 2.65 करोड़ से अधिक शेयरों का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल होंगे. इस OFS के तहत टाटा संस और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (IFC) अपनी हिस्सेदारी का आंशिक विनिवेश करेंगे. इस ऑफर के बाद कंपनी का पोस्ट-मनी इक्विटी वैल्यूएशन भी 16,400 करोड़ रुपये के आसपास रहने की उम्मीद है.

आईपीओ का टाइमलाइन

कंपनी के अनुसार IPO 6 अक्टूबर 2025 (सोमवार) को खुलेगा और 8 अक्टूबर 2025 (बुधवार) को बंद होगा. वहीं, एंकर निवेशकों के लिए बोली की प्रक्रिया 3 अक्टूबर 2025 को होगी. निवेशकों के बीच इस इश्यू को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि टाटा ग्रुप की कंपनियों के शेयर ऐतिहासिक रूप से स्थिर रिटर्न देने के लिए पहचाने जाते हैं.

LIC के बड़े निवेश की उम्मीद

इस IPO में भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के बड़े निवेश की भी संभावना जताई जा रही है. जानकारों का मानना है कि LIC की एंट्री से इश्यू की विश्वसनीयता और आकर्षण और बढ़ सकता है. टाटा कैपिटल में वर्तमान में टाटा संस बहुमत हिस्सेदारी रखते हैं, जबकि IFC, TMF होल्डिंग्स, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स और टाटा पावर जैसी ग्रुप कंपनियां भी हिस्सेदार हैं.