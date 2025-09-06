65,000 से 1.45 लाख रुपये तक सस्ती होंगी टाटा की कारें, कंपनी देगी GST कटौती का लाभ

टाटा मोटर्स ने जीएसटी कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देने का ऐलान किया, 22 सितंबर से यात्री वाहनों की कीमतें घटेंगी.
Published : September 6, 2025 at 1:26 PM IST
नई दिल्ली: घरेलू वाहन निर्माता टाटा मोटर्स ने शुक्रवार को घोषणा की कि जीएसटी दरों में हाल ही में हुई कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कंपनी अपने यात्री वाहनों की कीमतों में 65,000 रुपये से लेकर 1.45 लाख रुपये तक की कमी करेगी. यह फैसला जीएसटी परिषद द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुरूप किया गया है. कंपनी ने बताया कि नई कीमतें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी.
कीमतों में कमी का विवरण
टाटा मोटर्स के अनुसार, छोटी कार टियागो अब 75,000 रुपये सस्ती होगी. टिगोर और अल्ट्रोज की कीमतों में क्रमशः 80,000 रुपये और 1.10 लाख रुपये की कटौती होगी. कॉम्पैक्ट एसयूवी पंच की कीमत 85,000 रुपये घटेगी, जबकि नेक्सॉन की कीमत 1.55 लाख रुपये तक घट जाएगी. मिड-साइज मॉडल कर्व की कीमत में 65,000 रुपये की कमी आएगी. प्रीमियम एसयूवी मॉडल हैरियर और सफारी की कीमतों में क्रमशः 1.4 लाख और 1.45 लाख रुपये तक की कमी की जाएगी.
ग्राहकों और नए खरीदारों के लिए मददगार कदम
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा ने कहा, “हम जीएसटी कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. यह कदम पहली बार वाहन खरीदने वाले ग्राहकों के लिए विशेष मददगार साबित होगा.”
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से ग्राहकों के लिए वाहन अधिक किफायती होंगे और ऑटो उद्योग में बिक्री बढ़ेगी. इससे छोटे बजट वाले खरीदार भी आसानी से वाहन खरीद पाएंगे और देश में नए युग के परिवहन को बढ़ावा मिलेगा.
नई कर दर और इसका प्रभाव
नई कर व्यवस्था के अनुसार:
- 1,200 सीसी तक के पेट्रोल, एलपीजी और सीएनजी वाहन तथा 1,500 सीसी तक के डीजल वाहन (लंबाई 4,000 मिमी तक) पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगी.
- 1,200 सीसी से अधिक इंजन क्षमता और लंबाई 4,000 मिमी से अधिक वाले वाहन पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगी.
विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम न केवल ग्राहकों की जेब पर दबाव कम करेगा, बल्कि ऑटो उद्योग में स्थिरता और मांग बढ़ाने में भी मदद करेगा. टाटा मोटर्स की यह पहल आम ग्राहकों के लिए राहत प्रदान करने के साथ-साथ भारतीय ऑटो बाजार में विश्वास और प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगी.
