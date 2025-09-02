ETV Bharat / business

छंटनी के बाद TCS का बड़ा ऐलान, कर्मचारियों की सैलरी में 7% तक बढ़ोतरी - TCS SALARY HIKE

कंपनी ने कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखने और प्रतिभा को जोड़कर रखने के लिए 80 फीसदी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देने की घोषणा की.

TCS (FILE PHOTO)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 2, 2025 at 3:28 PM IST

मुंबई: देश की सबसे बड़ी आईटी सेवा प्रदाता कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने अपने कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि की घोषणा की है. सूत्रों के अनुसार, कंपनी ने अधिकांश कर्मचारियों को 4.5 से 7 फीसदी तक का वेतन बढ़ोतरी दी है. इसके लिए इन्क्रिमेंट लेटर सोमवार देर रात से कर्मचारियों को भेजे जाने शुरू हो गए, और यह संशोधित वेतन सितंबर माह से लागू होगा.

सूत्रों ने बताया कि यह वेतन वृद्धि मुख्य रूप से निचले और मध्य स्तर के कर्मचारियों पर केंद्रित है, जो कंपनी के संचालन और प्रोजेक्ट डिलीवरी का अहम हिस्सा हैं. इसके साथ ही, बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को 10 फीसदी से अधिक की वृद्धि भी दी गई है.

टीसीएस के इस निर्णय को कंपनी की एचआर रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है. गौरतलब है कि कुछ महीने पहले कंपनी ने अस्थिर बाजार परिस्थितियों का हवाला देते हुए वेतन वृद्धि को स्थगित करने की घोषणा की थी. इसके बाद अचानक लगभग 12,000 कर्मचारियों, यानी करीब 2 फीसदी कार्यबल की छंटनी की खबर आई थी. हालांकि बाद में कंपनी ने कर्मचारियों का मनोबल बनाए रखने और प्रतिभा को जोड़कर रखने के लिए 80 फीसदी कर्मचारियों को वेतन वृद्धि देने की घोषणा की.

टाटा समूह की यह प्रमुख कंपनी विश्व स्तर पर छह लाख से अधिक लोगों को रोजगार देती है, जिससे यह दुनिया के सबसे बड़े निजी नियोक्ताओं में से एक है. विश्लेषकों का मानना है कि यह वेतन संशोधन कंपनी की लागत प्रबंधन और प्रतिस्पर्धी आईटी उद्योग में प्रतिभा को आकर्षित करने की रणनीति का हिस्सा है. उद्योग के जानकारों के अनुसार, “जून तिमाही में टीसीएस की एट्रिशन दर बढ़कर 13.8 फीसदी हो गई थी. ऐसे में, जब प्रतिस्पर्धी कंपनियां बेहतर वेतन पैकेज की पेशकश कर रही हैं, टीसीएस के लिए प्रतिभाशाली कर्मचारियों को बनाए रखना चुनौती बन गया था.”

कंपनी की ओर से आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि यह कदम टीसीएस द्वारा कर्मचारियों की चिंताओं को स्वीकार करने और विश्वास बहाल करने का संकेत है.

पिछले कुछ समय से आईटी कंपनियां कठिन कारोबारी हालात से गुजर रही हैं. वैश्विक ग्राहकों द्वारा तकनीकी बजट में कटौती और नए अनुबंधों में देरी जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं. इसके बावजूद, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित समाधान की बढ़ती मांग ने कंपनियों को कुशल पेशेवरों पर निवेश जारी रखने के लिए प्रेरित किया है.

टीसीएस वेतन वृद्धिTATA CONSULTANCY SERVICESटाटा कंसल्टेंसी सर्विसेजTCSTCS SALARY HIKE

