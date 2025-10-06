टाटा कैपिटल IPO निवेश के लिए खुला, ट्रस्टीज और सरकार के बीच तनाव बढ़ा, ये है मामला
टाटा संस में नोएल टाटा के फैसलों पर असहमति, विवाद बढ़ा; इसे सुलझाने के लिए आज केंद्र सरकार और टाटा अधिकारियों की बैठक होगी.
Published : October 6, 2025 at 1:33 PM IST
नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े पब्लिक इश्यू में से एक, ₹15,512 करोड़ का टाटा कैपिटल IPO, सोमवार को निवेश के लिए खुल गया. यह साल 2025 का सबसे बड़ा IPO माना जा रहा है. हालांकि, IPO के साथ-साथ टाटा समूह के भीतर तनाव भी बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसने मीडिया और निवेशकों दोनों का ध्यान खींचा है.
IPO खुला, लेकिन विवाद बढ़ा
टाटा ट्रस्ट्स, सरकार और शापूरजी पालोनजी (SP) ग्रुप के बीच मतभेद सामने आए हैं. सरकारी सूत्रों का कहना है कि ट्रस्ट्स के बढ़ते दखल और नियंत्रण को लेकर सरकार चिंतित है. कुछ ट्रस्टियों ने बोर्ड मीटिंग के मिनट्स और एजेंडा तक एक्सेस की मांग की, साथ ही स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और बड़ी रणनीतिक डील्स पर सवाल उठाए. एक ट्रस्टी पर आरोप है कि उन्होंने कुछ बोर्ड सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया.
SP ग्रुप का दबाव
SP ग्रुप, जिसकी टाटा संस में 18.37% हिस्सेदारी है, लंबे समय से लिस्टिंग की मांग कर रहा है. समूह का कहना है कि लिस्टिंग से उन्हें जरूरी लिक्विडिटी मिलेगी और कर्ज घटाने में मदद मिलेगी. यह कदम समूह को वित्तीय संकट से उबरने में सहायक होगा.
RBI का दबाव
टाटा संस को सितंबर 2025 में “Upper Layer NBFC” के रूप में तीन साल पूरे हो गए हैं, ऐसे NBFCs के लिए तीन साल में पब्लिक लिस्टिंग अनिवार्य होती है. हालांकि, टाटा संस ने मार्च 2024 में RBI से NBFC दर्जा हटाने की अनुमति मांगी थी, ताकि नियम से छूट मिल सके, लेकिन अभी तक RBI का जवाब नहीं आया है.
सरकार और ट्रस्ट्स के बीच बढ़ता तनाव
दिल्ली में होने वाली अहम बैठक में सरकार और टाटा ट्रस्ट्स के बीच समझौता करने की कोशिश होगी. सरकार चाहती है कि ट्रस्ट्स और टाटा संस के बीच मतभेद समूह की अन्य कंपनियों तक न फैलें. बोर्ड पुनर्गठन और ट्रस्टी अपॉइंटमेंट्स को लेकर विवाद फिलहाल अधर में लटका है.
IPO और निवेशकों का नजरिया
IPO के बीच निवेशकों की निगाहें ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) और लिस्टिंग गाइडेंस पर हैं. टाटा ग्रुप की अन्य कंपनियों के शेयरों में भी हलचल देखी जा रही है:
- Tata Motors: ₹710.80
- TCS: ₹2,946.70
- Tata Steel: ₹171.28
- Tata Investment Corp: ₹9,985 (सुबह ₹10,080 तक पहुंचा)
बॉम्बे हाउस में माहौल
टाटा समूह के मुख्यालय बॉम्बे हाउस में माहौल गरम है. सरकार भरोसा बनाए रखने की कोशिश कर रही है, जबकि ट्रस्टियों और बोर्ड के बीच बढ़ता टकराव IPO के बीच तनाव को बढ़ा रहा है. अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि RBI और सरकार इस संकट को कैसे सुलझाते हैं, ताकि टाटा कैपिटल की लिस्टिंग सुचारू रूप से पूरी हो सके.
यह भी पढ़ें- अक्टूबर में IPO मार्केट में हलचल, निवेशकों की नजर TATA कैपिटल और LG इलेक्ट्रॉनिक्स पर