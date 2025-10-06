ETV Bharat / business

टाटा कैपिटल IPO निवेश के लिए खुला, ट्रस्टीज और सरकार के बीच तनाव बढ़ा, ये है मामला

नई दिल्ली: देश के सबसे बड़े पब्लिक इश्यू में से एक, ₹15,512 करोड़ का टाटा कैपिटल IPO, सोमवार को निवेश के लिए खुल गया. यह साल 2025 का सबसे बड़ा IPO माना जा रहा है. हालांकि, IPO के साथ-साथ टाटा समूह के भीतर तनाव भी बढ़ता दिखाई दे रहा है, जिसने मीडिया और निवेशकों दोनों का ध्यान खींचा है.

IPO खुला, लेकिन विवाद बढ़ा

टाटा ट्रस्ट्स, सरकार और शापूरजी पालोनजी (SP) ग्रुप के बीच मतभेद सामने आए हैं. सरकारी सूत्रों का कहना है कि ट्रस्ट्स के बढ़ते दखल और नियंत्रण को लेकर सरकार चिंतित है. कुछ ट्रस्टियों ने बोर्ड मीटिंग के मिनट्स और एजेंडा तक एक्सेस की मांग की, साथ ही स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और बड़ी रणनीतिक डील्स पर सवाल उठाए. एक ट्रस्टी पर आरोप है कि उन्होंने कुछ बोर्ड सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया.

SP ग्रुप का दबाव

SP ग्रुप, जिसकी टाटा संस में 18.37% हिस्सेदारी है, लंबे समय से लिस्टिंग की मांग कर रहा है. समूह का कहना है कि लिस्टिंग से उन्हें जरूरी लिक्विडिटी मिलेगी और कर्ज घटाने में मदद मिलेगी. यह कदम समूह को वित्तीय संकट से उबरने में सहायक होगा.

RBI का दबाव

टाटा संस को सितंबर 2025 में “Upper Layer NBFC” के रूप में तीन साल पूरे हो गए हैं, ऐसे NBFCs के लिए तीन साल में पब्लिक लिस्टिंग अनिवार्य होती है. हालांकि, टाटा संस ने मार्च 2024 में RBI से NBFC दर्जा हटाने की अनुमति मांगी थी, ताकि नियम से छूट मिल सके, लेकिन अभी तक RBI का जवाब नहीं आया है.