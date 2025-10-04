ETV Bharat / business

TATA कैपिटल IPO में एंकर निवेशकों की भारी मांग, LIC सबसे बड़ा निवेशक

टाटा कैपिटल ने आईपीओ से पहले एंकर निवेशकों से 4,642 करोड़ जुटाए.पांच गुना मांग के साथ घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने जोरदार रुचि दिखाई.

Etv Bharat
टाटा कैपिटल आईपीओ में एंकर निवेशकों की 5 गुना बोली, एलआईसी सबसे बड़ा खरीदार (Tata Capital)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 4, 2025 at 9:32 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: टाटा कैपिटल का आईपीओ खुलने से पहले ही बाजार में जोरदार चर्चा का विषय बन गया है. कंपनी ने एंकर निवेशक दौर में 4,642 करोड़ रुपये जुटाए और इस दौरान शेयरों की मांग आवंटन से पांच गुना अधिक रही. इस रिकॉर्ड मांग ने निवेशकों के बीच टाटा कैपिटल के प्रति जबरदस्त उत्साह को स्पष्ट कर दिया है.

एंकर निवेशकों में एलआईसी सबसे आगे
एंकर निवेशक दौर में कुल 68 घरेलू और वैश्विक संस्थागत निवेशकों ने भाग लिया. इनमें भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) सबसे बड़ा निवेशक रहा. एलआईसी ने 2.14 करोड़ शेयर हासिल किए, जो एंकर बुक का 15 प्रतिशत हिस्सा है. अन्य प्रमुख निवेशकों में मॉर्गन स्टेनली, गोल्डमैन सैक्स, अमांसा होल्डिंग्स, नोमुरा और गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल शामिल रहे.

घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने भी मजबूत उपस्थिति दर्ज की. 18 फंड हाउसेज की 59 योजनाओं ने मिलकर 5.06 करोड़ शेयर खरीदे, जो एंकर बुक का 36 प्रतिशत हिस्सा है. इनमें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई, कोटक और एक्सिस म्यूचुअल फंड्स प्रमुख रहे.

टाटा कैपिटल की ताकत
बाजार विश्लेषकों का कहना है कि टाटा कैपिटल के प्रति निवेशकों का भरोसा इसकी विविध ऋण पोर्टफोलियो और टाटा ब्रांड की विश्वसनीयता पर आधारित है. कंपनी के पास रिटेल, एसएमई और हाउसिंग फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में मजबूत पकड़ है. वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी का शुद्ध लाभ 3,655 करोड़ रुपये रहा, जबकि राजस्व 28,313 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. इस बेहतर वित्तीय प्रदर्शन और ब्रांड वैल्यू ने इसे निवेशकों के लिए आकर्षक अवसर बना दिया है.

आईपीओ की डिटेल
टाटा कैपिटल का आईपीओ 6 से 8 अक्टूबर के बीच खुलने वाला है. कंपनी ने मूल्य दायरा 310 से 326 रुपये प्रति शेयर तय किया है. रिटेल निवेशक को कम से कम एक लॉट यानी 46 शेयर खरीदने होंगे, जिसके लिए 14,996 रुपये निवेश करने होंगे. इस इश्यू का कुल आकार 15,512 करोड़ रुपये है और इसे इस साल का सबसे बड़ा इश्यू माना जा रहा है.

आईपीओ के तहत 47.58 करोड़ शेयर जारी होंगे. इसमें 21 करोड़ शेयर नए निर्गम के और 26.58 करोड़ शेयर ऑफर फॉर सेल के रूप में होंगे. ऑफर फॉर सेल में टाटा संस 23 करोड़ शेयर और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (आईएफसी) 3.58 करोड़ शेयर बेचेगी.

ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट
हालांकि एंकर दौर में निवेशकों का जोश चरम पर रहा, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) में कमी आई है. यह 30 रुपये से घटकर 13 रुपये रह गया है. विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत मांग और टाटा ब्रांड का भरोसा इस आईपीओ को सफल बनाएगा.

यह भी पढ़ें- टाटा कैपिटल का IPO 6 अक्टूबर को खुलेगा, मूल्य दायरा 310-326 रुपये प्रति शेयर

For All Latest Updates

TAGGED:

MUTUAL FUNDSRBI UPPER LAYER NBFCIPO SUBSCRIPTIONTATA CAPITAL IPO

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक दलों के साथ हाई लेवल मीटिंग जारी, ये पार्टियां नहीं हुई शामिल

अब आधार कार्ड अपडेट कराना महंगा हुआ, बायोमेट्रिक और दस्तावेज सुधार के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे

H1B वीजा को लेकर 8 प्वॉइंट्स में खत्म करें कन्फ्यूजन

IND vs WI 1st Test: तीसरे दिन बिना गेंद खेले भारत ने की पारी घोषित, क्रिकेट प्रशंसक हुए हैरान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.