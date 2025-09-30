टाटा कैपिटल का IPO 6 अक्टूबर को खुलेगा, मूल्य दायरा 310-326 रुपये प्रति शेयर
टाटा कैपिटल 15,512 करोड़ रुपये का आईपीओ ला रही है, 310-326 रुपये मूल्य दायरे में.यह 2025 का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम होगा, 13 अक्टूबर सूचीबद्ध.
Published : September 30, 2025 at 9:38 AM IST
नई दिल्ली: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) टाटा कैपिटल ने अपने लंबे समय से प्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) का ऐलान किया है. यह 15,512 करोड़ रुपये का इश्यू 2025 का अब तक का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम साबित होगा. कंपनी ने इस आईपीओ के लिए प्रति शेयर मूल्य दायरा 310-326 रुपये तय किया है.
आईपीओ का आकार और संरचना
आईपीओ के तहत कुल 47.58 करोड़ शेयर जारी किए जाएंगे. इसमें 21 करोड़ नए शेयर और 26.58 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश (OFS) शामिल है. इस निर्गम से मिली राशि का इस्तेमाल कंपनी अपने टियर-1 पूंजी आधार को मजबूत करने, उधारी घटाने और भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में करेगी. बोली प्रक्रिया 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चलेगी, जबकि एंकर निवेशक 3 अक्टूबर को अपनी बोली लगा पाएंगे. कंपनी के शेयर 13 अक्टूबर को बाजार में सूचीबद्ध होने की संभावना है.
कंपनी का मूल्यांकन और हिस्सेदारी
आईपीओ के ऊपरी मूल्य दायरे पर टाटा कैपिटल का मूल्यांकन लगभग 1.38 लाख करोड़ रुपये होगा. फिलहाल, कंपनी में टाटा संस की 88.6 प्रतिशत और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (IFC) की 1.8 प्रतिशत हिस्सेदारी है. यह हाल के वर्षों में टाटा समूह का दूसरा बड़ा आईपीओ है. इससे पहले नवंबर 2023 में टाटा टेक्नोलॉजीज सूचीबद्ध हुई थी.
आरबीआई नियमों के तहत लाया गया इश्यू
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सितंबर 2022 में टाटा कैपिटल को उच्च-स्तरीय एनबीएफसी घोषित किया था. नियमानुसार, कंपनी को तीन वर्षों के भीतर सूचीबद्ध करना अनिवार्य था. इसी वजह से यह आईपीओ लाया जा रहा है.
वृद्धि दर और बाजार हिस्सेदारी
टाटा कैपिटल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी राजीव सभरवाल के अनुसार, कंपनी 17-18 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, जबकि एनबीएफसी सेक्टर की औसत वृद्धि दर 11 प्रतिशत है. उन्होंने कहा कि एनबीएफसी नवाचार, डिजिटल क्षमताओं और भौगोलिक विस्तार के माध्यम से तेजी से बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही हैं.
उद्योग और भविष्य की संभावनाएं
सभरवाल ने बताया कि हाल के वर्षों में उद्योग को एनपीए में कमी, आरबीआई की नीतियों और नकदी में सुधार का बड़ा फायदा मिला है. इसके अलावा सरकार की ओर से जीएसटी कटौती जैसे कदमों ने भी भविष्य की वृद्धि संभावनाओं को मजबूत किया है.
विविध वित्तीय सेवाओं में विस्तार
टाटा कैपिटल केवल ऋण देने तक सीमित नहीं है. कंपनी बीमा और क्रेडिट कार्ड जैसे तृतीय-पक्ष उत्पाद वितरित करती है, धन प्रबंधन सेवाएं उपलब्ध कराती है और निजी इक्विटी फंडों के लिए निवेश प्रबंधन का काम भी करती है. वाणिज्यिक वाहन बाजार को उदाहरण देते हुए सभरवाल ने कहा कि यह 10 लाख करोड़ रुपये का बड़ा बाजार है, जिसमें हर साल लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये का वितरण होता है.
यह भी पढ़ें- Sheel Biotech का IPO कल होगा लॉन्च, निवेशकों के लिए मौका, जानें पूरी डिटेल