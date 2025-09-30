ETV Bharat / business

टाटा कैपिटल का IPO 6 अक्टूबर को खुलेगा, मूल्य दायरा 310-326 रुपये प्रति शेयर

नई दिल्ली: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) टाटा कैपिटल ने अपने लंबे समय से प्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) का ऐलान किया है. यह 15,512 करोड़ रुपये का इश्यू 2025 का अब तक का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम साबित होगा. कंपनी ने इस आईपीओ के लिए प्रति शेयर मूल्य दायरा 310-326 रुपये तय किया है.

आईपीओ का आकार और संरचना

आईपीओ के तहत कुल 47.58 करोड़ शेयर जारी किए जाएंगे. इसमें 21 करोड़ नए शेयर और 26.58 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश (OFS) शामिल है. इस निर्गम से मिली राशि का इस्तेमाल कंपनी अपने टियर-1 पूंजी आधार को मजबूत करने, उधारी घटाने और भविष्य की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने में करेगी. बोली प्रक्रिया 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चलेगी, जबकि एंकर निवेशक 3 अक्टूबर को अपनी बोली लगा पाएंगे. कंपनी के शेयर 13 अक्टूबर को बाजार में सूचीबद्ध होने की संभावना है.

कंपनी का मूल्यांकन और हिस्सेदारी

आईपीओ के ऊपरी मूल्य दायरे पर टाटा कैपिटल का मूल्यांकन लगभग 1.38 लाख करोड़ रुपये होगा. फिलहाल, कंपनी में टाटा संस की 88.6 प्रतिशत और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (IFC) की 1.8 प्रतिशत हिस्सेदारी है. यह हाल के वर्षों में टाटा समूह का दूसरा बड़ा आईपीओ है. इससे पहले नवंबर 2023 में टाटा टेक्नोलॉजीज सूचीबद्ध हुई थी.

आरबीआई नियमों के तहत लाया गया इश्यू

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सितंबर 2022 में टाटा कैपिटल को उच्च-स्तरीय एनबीएफसी घोषित किया था. नियमानुसार, कंपनी को तीन वर्षों के भीतर सूचीबद्ध करना अनिवार्य था. इसी वजह से यह आईपीओ लाया जा रहा है.