TATA ग्रुप ने अफ्रीका में बनाई भारत की पहली विदेशी डिफेंस यूनिट

नई दिल्ली: टाटा ग्रुप की डिफेंस शाखा टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स (TASL) ने इतिहास रच दिया है. कंपनी ने उत्तरी अफ्रीकी देश मोरक्को में भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की है. मोरक्को के बेरेचिड (Berrechid) में तैयार इस फैसिलिटी में आठ पहियों वाला व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म (WhAP 8x8) बनाया जाएगा. यह कदम भारत के “आत्मनिर्भर भारत” मिशन के तहत रक्षा क्षेत्र में तेजी से बढ़ते वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है.

पहली बार अफ्रीका में भारतीय डिफेंस प्लांट

यह फैक्ट्री अफ्रीका महाद्वीप में किसी भारतीय कंपनी द्वारा स्थापित पहली रक्षा उत्पादन इकाई है. इस फैसिलिटी का उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, जो 22-23 सितंबर को मोरक्को के दो दिवसीय दौरे पर हैं. यह पहली बार है जब कोई भारतीय रक्षा मंत्री मोरक्को के दौरे पर गया है. राजनाथ सिंह को यह निमंत्रण मोरक्को के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री डेलिगेट अब्देलतिफ लौडियि (Abdeltif Loudiyi) ने दिया था.

WhAP 8x8: पानी और जमीन दोनों पर चलने वाला युद्ध वाहन

इस फैसिलिटी में तैयार होने वाला व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म (WhAP 8x8) टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स और डीआरडीओ (DRDO) की संयुक्त डिजाइन पर आधारित है. यह भारत का पहला Amphibious Infantry Combat Vehicle (Wheeled) है, जो हर तरह के इलाके में चलने के लिए बनाया गया है. इसमें इंटीग्रेटेड पावर पैक, ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन, फ्लोटेशन और प्रोपल्शन जैसी उन्नत तकनीकें शामिल की गई हैं. यह वाहन जमीन और पानी दोनों पर ऑपरेट करने में सक्षम है और दुश्मनों के खिलाफ ज्यादा मारक क्षमता प्रदान करता है.

100 कॉम्बैट व्हीकल्स की सालाना क्षमता

रिपोर्ट्स के अनुसार, मोरक्को स्थित यह प्लांट सालाना 100 कॉम्बैट व्हीकल्स बनाने की क्षमता रखेगा. पहले WhAP वाहनों का उत्पादन अगले 18 महीनों में शुरू होने की उम्मीद है. टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) के सीईओ और एमडी सुकरण सिंह ने कहा कि यह कॉन्ट्रैक्ट न सिर्फ आकार में बड़ा है, बल्कि रणनीतिक महत्व का भी है. इसके साथ ही टाटा ने अफ्रीका के डिफेंस मार्केट में एंट्री कर ली है, जहां आने वाले वर्षों में जबरदस्त वृद्धि की संभावना है.