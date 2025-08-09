हैदराबाद: साल 2025 की शुरुआत से ही टैरिफ (Tariff) शब्दों कानों में गूंज रहा है. इसकी ध्वनि कभी तेज हो जाती है, तो कभी धीमी. मगर उसकी प्रतिध्वनि में कोई कमी नहीं आ रही है.

इस ट्रैफिक वॉर के चलते दुनिया भर के देशों के रिश्ते बिगड़ रहे हैं. हरेक शासक अपने देश की खातिर एक दूसरे पर टैरिफ मिसाइलें दाग रहा है. इतना ही नहीं आने वाले समय के लिए दूसरे मुल्क के लिए टैरिफ रूपी लैंडमाइंस बिछा रहा है. ऐसा इसलिए हो रहा है कि हरेक देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की आड़ में खुद और कंट्री का एजेंडा साध रहा है.

ऐसे में सवाल उठता है कि ये टैरिफ (Tariff) नाम की बला क्या है? ये क्या करता है? कौन, किस पर टैरिफ लगाता है, क्यों लगाता है? इसके नुकसान क्या हैं? फायदे क्या हैं? टैक्स क्या होता है. टैरिफ क्या होता है. दोनों में अंतर क्या होता है? इस तरह के ढेरों सवाल उठते हैं.

आइए अब इसको एक-एक करके टैरिफ के बारे समझने की कोशिश करते हैं.

टैरिफ क्या है (Tariff Kya Kai)

सीधी तरीके से समझें तो टैरिफ दूसरे देशों से खरीदे जाने वाले या बेचे जाने वाला सामान पर लगाया गया शुल्क होता है. इसको हम आयात टैरिफ (Import Tariff) और निर्यात टैरिफ (Export Tariff) के रूप में हम समझ सकते हैं.

इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि यूएसए ने भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगा दिया है. इसका सीधा सपाट मतलब है कि भारत से अमेरिका जाने वाला 1000 रुपए का सामान वहां महंगा होकर 1500 रुपए का हो जाएगा. इस तरह से 1000 की चीज यूएस पहुंचने पर 50 फीसदी टैरिफ लगने की वजह से 1500 रुपए में मिलेगी.

अब यहां ध्यान देने वाली चीज ये है कि लोग इसी चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि 50 फीसदी टैरिफ लगने के एक्सपोर्ट करने वाले देश को क्या नुकसान है. वो तो अपने देशवासियों का सिरदर्द बढ़ा रहा है. सामान उसके नागरिकों को महंगा मिल रहा है. इससे भारत को क्या नुकसान है. इंडिया क्यों पसीने से तर-बतर हो रहा है.

अब हम इसी 50 फीसदी टैरिफ के खेल को समझाने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे कि आप अमेरिका में रह रहे हो. आप उस सामान को यूज करते हो, जो भारत से आता था. अब यूएस के ट्रंप द्वारा उसी सामान पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने से आपको एक हजार रुपए की जगह पर 15 सौ रुपए देने होंगे. यानी कि आपको उसी हजार रुपए सामान के लिए अपने खून-पसीने की कमाई के 500 रुपए एक्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे.

अब इसी के दूसरे लेयर की बात करें तो अगर आप सामान खरीदते हैं तो 50 फीसदी टैरिफ का 500 रुपया अमेरिकी सरकार के कोषागार में चला जाएगा. इससे अमेरिकी को सीधे फायदा होगा. उसका राजस्व बढ़ेगा. वहीं पर अगर आपने बढ़े हुए दाम पर उस भारतीय सामान को नहीं लेते हैं. तो वहां के सस्ते में मिलने वाले प्रोडक्ट आप खरीदेंगे.

इस बात को ध्यान से समझिए. अगर आप उस आयातित भारतीय माल को खरीदते हैं तो सीधे अमेरिकी सरकार को फायदा हो रहा है. अगर उस इंडियन प्रोडक्ट की बजाय अमेरिका में बने सामान को खरीदने लगते हैं तो उससे उनके देश का सामान बिकेगा. प्रोडक्शन बढ़ेगा. लोगों को रोजगार मिलेगा. इस तरह से देखें तो टैरिफ लगाने से अमेरिकी भारत का सामान खरीदें या अमेरिका का बना हुआ सामान खरीदें. अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ही चांदी होगी.

वहीं अब इस 50 फीसदी अमेरिकी टैरिफ से भारत को तात्कालिक और दीर्घकालिक क्या नफा-नुकसान हो सकता है. उसको समझाने की कोशिश करता है. पहले ये कि आप ये मानकर चलें कि पैसे में दम होता है, जेब खाली होते ही दिमाग में बिजली कौंध जाती है. जैसे ही भारतीय सामान की कीमत बढ़ेगी. कुछ लोग खरीदना जारी रखेंगे. कुछ लोग उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे. वहीं कुछ लोग दूसरे ऑप्शन यानी उसी से मिलते जुलते सामान की खरीदारी करने लगेंगे.

इसका सीधा असर भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर पड़ेगा. भारतीय सामान का निर्यात कम हो जाएगा. भारतीय बिजनेसमैन को अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा या रोकना पड़ेगा या दुनिया में किसी और बाजार की तलाश करनी पड़ेगी. ऐसे में अगर भारतीय प्रोडेक्ट के उत्पादन पर असर पड़ा तो उसके निर्माण से जुड़े लोगों की जीविका पर बुरा असर पड़ेगा. कच्चे माल की खपत नहीं होगी. कंपनी के कर्मचारियों की छंटनी होगी. इसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा.

इसी तरह से निर्यात पर भी एक देश दूसरे देश पर टैरिफ लगाकर अपना फायदा-नुकसान देख कर काम करते हैं.

कितने प्रकार का होता है टैरिफ (Kitne Prakar Ka Hota Hai Tariff)

वैसे तो टैरिफ कई तरह के होते हैं. उनमें इंपोर्ट टैरिफ और एक्सपोर्ट टैरिफ मेन होता है. इंपोर्ट टैरिफ आयातक देश द्वारा लगाए जाते हैं. वहीं एक्सपोर्ट टैरिफ निर्यातक देश द्वारा लगाए जाते हैं.

इसके साथ ही विशिष्ट टैरिफ लगाए जाते हैं. विशिष्ट टैरिफ एक फिक्स शुल्क होता है. विशिष्ट टैरिफ को आयातित वस्तुओं की प्रति इकाई, भार या मात्रा के मुताबिक लगाया जाता है. इसमें उस वस्तु का मूल्य मायने नहीं रखता है. विशिष्ट टैरिफ आमतौर पर थोक वस्तुओं, कृषि उत्पादों और औद्योगिक सामग्रियों के लिए उपयोग किए जाते हैं.

वहीं प्रतिशत-आधारित ऐड वैलोरम टैरिफ भी आयातित वस्तुओं पर लगता है. इसमें टैरिफ दर कीमत के आधार पर परसेंटेज के हिसाब से लगाते हैं.

कैसे काम करता है टैरिफ (Kaise Kam Karta Hai Tariff)

दो या दो से अधिक देशों के लिए टैरिफ कैसे काम करता है. इसको सीधे सपाट तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई देश विदेश में अपना सामान बेच रहा है तो उस पर वो टैरिफ लगा देता है. जैसे कि एक्सपोर्ट पर 10 फीसदी लगाने का मतलब ये हुआ कि भेजने वाले देश ने उस पर 10 फीसदी ज्यादा शुल्क लगा दिया. ऐसे करने से वो सामान उस देश को महंगे में खरीदना पड़ेगा.

क्या है रेसिप्रोकल टैरिफ?

इसी तरह से अब रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करते हैं. उदाहरण के लिए समझें जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है. इसका मतलब ये है कि जो देश उनसे 100 फीसदी का रेसिप्रोकल टैरिफ लेता है, उससे वो भी 100 फीसदी वसूलेंगे.

टैक्स और टैरिफ में अंतर

वह शुल्क जिसे सरकार सार्वजनिक, बिजनेस, वस्तुओं व सेवाओं पर लगाती है, उसे टैक्स कहा जाता है. वहीं, टैरिफ विशेष रूप से आयात-निर्यात पर लगाया जाने वाला कर होता है. इसके साथ ही टैक्स दो तरह के होते हैं. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. जबकि टैरिफ, अप्रत्यक्ष कर है, जो सरकार आयातित वस्तुओं पर लगाती है.

क्या होता है FTA?

FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में दो देश एक एग्रीमेंट पर साइन करते हैं. वे एक-दूसरे से ट्रेड करने पर किसी भी तरह टैक्स नहीं वसूलते हैं. गौर करें तो अभी इंडिया और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है.

इस तरह से देखा जाए तो टैरिफ एक तरह का टैक्स ही है, जो कोई भी देश अपने आयात पर वसूली करता है. इसका मकसद ये होता है कि अधिक से अधिक प्रोडक्ट उस देश की सीमा में बनाए जाएं. तारि देश के कारीगरों, किसानों और व्यापारियों को फायदा हो सके.