ध्यान दें कर्मचारी, पेंशन पर चूक गए तो दोबारा नहीं मिलेगा मौका

कर्मचारियों के पेंशन से जुड़ी यह महत्वपूर्ण खबर है. 30 सितंबर के बाद मौका नहीं मिलेगा.

concept photo
कॉन्सेप्ट फोटो (IANS)
Published : September 15, 2025 at 8:06 PM IST

नई दिल्ली : अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर जो फैसला लिया है, उसकी तारीख नजदीक आ रही है. अगर आपने 30 सितंबर तक पेंशन पर निर्णय नहीं लिया, तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा.

दरअसल, सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस (यूनिफाइड पेशन स्कीम) या एनपीएस (न्यू पेंशन स्कीम) में से किसी एक विकल्प को चुनना है. 30 सितंबर 2025 के बाद यह मौका नहीं मिलेगा. यह सुविधा उन रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलेगा, जो इस समय एनपीएस के अंतर्गत हैं. उन्हें भी 30 सितंबर 2025 की अंतिम तिथि आवेदन करना होगा.

सरकार ने जो विकल्प दिया है, उसके अनुसार 30 सितंबर तक सरकारी कर्मचारी यूपीएस से एनपीएस में ट्रांसफर कर सकते हैं. डेड लाइन के बाद एनपीएस में आवेदन नहीं कर सकते हैं. वित्त मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि एक बार एनपीएस में आवेदन करने के बाद दोबारा से यूपीएस में वापस नहीं जा सकते हैं. यानी जो कर्मचारी 30 सितंबर तक एनपीएस में रहेंगे, उन्हें एनपीएस में ही रहना होगा. उनके लिए यूपीएस का दरवाजा बंद.

PIB
प्रेस रिलीज, भारत सरकार (PIB)

महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक नजर

  • यूपीएस से एनपीएस में स्विच करने के बाद, दोबारा यूपीएस वाली व्यवस्था में नहीं आ सकते हैं.
  • सेवानिवृत्ति से कम से कम एक साल पहले स्विच के लिए आवेदन कर सकते हैं. या फिर वीआरएस लेने से तीन महीने पहले भी आवेदन किया जा सकता है.
  • यदि आपके खिलाफ कोई भी विभागीय कार्रवाई चल रही है, या फिर आपको बर्खास्त कर दिया गया है, तो आप स्विच करने के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं.
  • जो लोग निर्धारित समय के भीतर स्विच का विकल्प नहीं चुनते हैं, वे यूपीएस के अंतर्गत बने रहेंगे.
  • एनपीएस चुनने पर कर्मचारी को एनपीएस लाभ और 4 फीसदी का अतिरिक्त अंशदान मिलेगा.
  • यह स्विच विकल्प सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा की योजना बनाने में मदद करेगा.

क्या है यूपीएस स्कीम

सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम का नाम यूपीएस रखा गया है. इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद आपको एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में प्राप्त होती है. रिटायरमेंट की तारीख से एक साल पहले के औसत बेसिक पेमेंट की 50 फीसदी राशि आपको पेंशन के रूप में मिलेगी.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त 2024 को यूपीएस (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) शुरू करने की मंजूरी प्रदान की थी. इसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 24 जनवरी 2025 को यूपीएस को एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में अधिसूचित कर दिया. एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को अपना विकल्प चुनने का मौका दिया गया है. यूपीएस के संचालन की प्रभावी तिथि एक अप्रैल 2025 है. यूपीएस के तहत किसी ने 25 साल तक काम किया है, तो उसे पेंशन दी जाएगी. यदि आपकी सेवा 25 साल से कम है, लेकिन 10 साल से ज्यादा है, तो भी आपको पेंशन दी जाएगी. लेकिन राशि कम होगी.

क्या इस स्कीम से राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. यदि राज्य सरकार इस स्कीम को लागू करती है, तभी इसका फायदा मिलेगा, अन्यथा सिर्फ यह व्यवस्था सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है.

क्या एनपीएस से यूपीएस बेहतर है

यूपीएस लोगों की पंसद इसलिए है, क्योंकि इस स्कीम के तहत आपको एक निश्चित राशि पेंशन के तौर पर मिलती रहती है. रिटायरमेंट के बाद लोग फिक्स्ड इनकम खोजते हैं, और उनके लिए यह स्कीम बहुत ही अच्छी है. साथ ही यूपीएस में आपको महंगाई के हिसाब से पेशन भी बढ़ती है. लेकिन एनपीएस में इस तरह का लाभ नहीं है.

एनपीएस पेंशन कम इन्वेस्टमेंट प्लान है. इसके तहत आपने जो भी कॉन्ट्रीब्यूट किया है, उसे इन्वेस्ट किया जाता है. रिटायरमेंट के बाद आप 60 फीसदी राशि को एकमुश्त निकाल सकते हैं और यह राशि टैक्स फ्री होती है. इसलिए इन्वेस्टमेंट वाली राशि से यदि अधिक आमदनी होगी, तो यह राशि बड़ी हो सकती है. अगर निवेश से बेहतर आमदनी नहीं हुई, तो आपको नुकसान हो सकता है. हालांकि, यूपीएस और एनपीएस दोनों में कर्मचारियों को सैलरी का 10 फीसदी कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है. एनपीएस में सरकार 14 फीसदी का कॉन्ट्रीब्यूशन करती है. यूपीएस में सरकार का कॉन्ट्रीब्यूशन 18.5 फीसदी होता है. एनपीएस 2004 से लागू है. 2009 से निजी क्षेत्रों को भी इस स्कीम से जोड़ा गया है.

