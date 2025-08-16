ETV Bharat / business

स्विगी से फूड ऑर्डर करना हुआ महंगा, प्लेटफॉर्म फीस में 17% बढ़ोतरी - SWIGGY INCREASES PLATFORM FEE

स्विगी ने प्लेटफॉर्म शुल्क बढ़ाकर 14 रुपये किया. ऑर्डर वॉल्यूम स्थिर, सालाना 33.6 करोड़ अतिरिक्त आय, वित्तीय घाटा बढ़ा, राजस्व में 54% वृद्धि।

प्रतीकात्मक फोटो (Getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 16, 2025 at 4:24 PM IST

नई दिल्ली: ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Swiggy ने अपने प्लेटफॉर्म फीस में 2 रुपये यानी करीब 17% वृद्धि की घोषणा की है. अब ग्राहक हर ऑर्डर पर ₹14 शुल्क देंगे, जो पहले ₹12 था. कंपनी का यह कदम फेस्टिव सीजन में बढ़ते ऑर्डरों और प्रति ऑर्डर मुनाफे को बेहतर करने के उद्देश्य से उठाया गया है.

स्विगी ने अप्रैल 2023 में सबसे पहले प्लेटफॉर्म फीस शुरू की थी, ताकि कंपनी अपने यूनिट इकोनॉमिक्स को सुधार सके. शुरुआत में यह फीस केवल 2 रुपये थी. पिछली बार नए साल की पूर्व संध्या पर यह बढ़ाकर 12 रुपये कर दी गई थी. रिपोर्टों के अनुसार, फीस बढ़ने के बावजूद ऑर्डर वॉल्यूम पर कोई असर नहीं पड़ा.

कंपनी प्रतिदिन 20 लाख से अधिक ऑर्डर डिलीवर करती है. नए शुल्क के अनुसार, Swiggy को प्रतिदिन लगभग 2.8 करोड़ रुपये, हर तिमाही में 8.4 करोड़ रुपये और सालाना 33.6 करोड़ रुपये अतिरिक्त आय होने का अनुमान है.

त्योहारी सीजन और फीस संरचना
स्विगी और जोमैटो ने पहले भी उच्च मांग वाले दिनों में प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाने का परीक्षण किया है. अगर इससे ऑर्डर वॉल्यूम प्रभावित नहीं होता है, तो कंपनियां नई फीस संरचना को बनाए रखती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गैर-त्योहारी सीजन में यह फीस वापस ₹12 हो सकती है.

Swiggy के वित्तीय नतीजे
वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में Swiggy का नेट लॉस 96% बढ़कर ₹1,197 करोड़ हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 611 करोड़ था. यह घाटा मुख्य रूप से कंपनी की क्विक कॉमर्स यूनिट इंस्टामार्ट में बढ़ते निवेश के कारण हुआ.

हालांकि, कंपनी का ऑपरेशन से रेवेन्यू 54% बढ़कर ₹4,961 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में ₹3,222 करोड़ था. दूसरी ओर Swiggy की प्रतिद्वंद्वी कंपनी Zomato ने भी पहली तिमाही में 25 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया, जबकि उसकी आय 70.4% बढ़कर ₹7,167 करोड़ हुई.

विशेषज्ञों का मानना है कि Swiggy की यह रणनीति लाभप्रदता सुधार और वित्तीय स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से है. प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाने से कंपनी के लिए प्रति ऑर्डर आय बढ़ेगी और यह फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने में मदद करेगा.

