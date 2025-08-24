मुंबई: कर्मचारियों के बीच बिना अतिरिक्त लाभ या लचीलापन के लंबे कार्य घंटे लागू करने के विचार को लेकर भारी असंतोष देखा गया है. Genius HRTech (पूर्व में Genius Consultants) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, 44 प्रतिशत कर्मचारियों का मानना है कि लंबे कार्य घंटे उनके व्यक्तिगत समय, स्वास्थ्य और समग्र जीवनशैली पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे.

उचित मुआवजा मिलने पर ही तैयार कर्मचारी

रिपोर्ट “Extended Work Hours a Deal Breaker? Nearly Half of Employees Would Quit” में बताया गया कि 40 प्रतिशत कर्मचारी केवल उचित मुआवजे या अन्य लाभ मिलने पर ही लंबे कार्य घंटे स्वीकार करने को तैयार हैं. वहीं केवल 16 प्रतिशत कर्मचारियों ने कहा कि वे लंबे कार्य घंटे अपनाने के लिए खुले हैं और उन्हें इससे उत्पादकता बढ़ने की संभावना भी है.

पारदर्शिता और सहयोगी नीति की मांग

सर्वेक्षण ने यह भी उजागर किया कि कर्मचारियों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने और पारदर्शिता बनाए रखने की मजबूत इच्छा है. लगभग 79 प्रतिशत कर्मचारियों ने कहा कि वे कार्य घंटे में किसी भी बदलाव के संबंध में सक्रिय रूप से परामर्श में शामिल होना चाहते हैं. वे खुले संवाद और सहयोगी नीति निर्माण के पक्षधर हैं.

विशेषज्ञों का दृष्टिकोण

Genius HRTech के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आर. पी. यादव ने कहा, "आधुनिक कार्यबल बदलाव के खिलाफ नहीं है, वे केवल न्यायसंगत, सहानुभूतिपूर्ण और संवादपरक दृष्टिकोण चाहते हैं. बिना सोच-समझ के लंबे कार्य घंटे थोपने से प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच दूरी बढ़ेगी. कंपनियों को यह समझना होगा कि उत्पादकता केवल समय बिताने के बारे में नहीं है, बल्कि ऊर्जा निवेश पर आधारित है."

स्वास्थ्य और कार्य-जीवन संतुलन पर असर

विशेषज्ञों के अनुसार, लंबे कार्य घंटे कर्मचारियों की मानसिक और शारीरिक सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं. संतुलित कार्य-संरचना और उचित समय प्रबंधन के बिना उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास उल्टा प्रभाव डाल सकता है.

इस रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि कंपनियों को कर्मचारियों के स्वास्थ्य और संतुलन को ध्यान में रखते हुए लचीले कार्य घंटे, पारदर्शी नीति और उचित मुआवजा सुनिश्चित करना चाहिए. इससे न केवल कर्मचारियों की संतुष्टि बढ़ेगी बल्कि उनकी उत्पादकता और संगठन के प्रति वफादारी भी मजबूत होगी.

यह भी पढ़ें- इन 10 देशों में सबसे ज्यादा हैं वर्किंग ऑवर, जानिए भारत का क्या है हाल?