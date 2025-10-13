ETV Bharat / business

खाते में आएंगे 70 लाख रुपये, इस योजना से चमक जाएगी किस्मत! जानें कैसे करें आवेदन

हैदराबाद: बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार की Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) एक अत्यंत लाभकारी योजना साबित हो रही है. पोस्ट ऑफिस के तहत संचालित यह योजना माता-पिता को अपने बच्चों के लिए नियमित रूप से निवेश करने का अवसर देती है और निवेश पर तीन गुना रिटर्न सुनिश्चित करती है. इसका मतलब है कि 15 साल तक निवेश करने पर मच्योरिटी के समय आपकी कुल जमा राशि पर 200 प्रतिशत तक का लाभ प्राप्त होगा.

निवेश और मच्योरिटी की जानकारी

Sukanya Samriddhi Yojana में निवेश की अवधि 15 साल होती है. इसके बाद खाता 6 साल तक ब्याज अर्जित करता रहता है, जिससे कुल मच्योरिटी पीरियड 21 साल का बनता है. उदाहरण के लिए, यदि कोई माता-पिता 2024 में योजना में वार्षिक ₹1,50,000 का निवेश करते हैं, तो 15 साल में कुल निवेश ₹22,50,000 होगा. मच्योरिटी पर कुल राशि लगभग ₹69,27,578 हो जाएगी, जिसमें ₹46,77,578 का ब्याज लाभ शामिल है.

ब्याज दर और टैक्स लाभ

वर्तमान में Sukanya Samriddhi Yojana की ब्याज दर 8.2 प्रतिशत वार्षिक है. यह योजना पूरी तरह टैक्स-फ्री है और EEE (Exempt-Exempt-Exempt) टैक्स छूट प्रदान करती है. इसका मतलब है:

वार्षिक निवेश ₹1,50,000 तक Section 80C के तहत टैक्स छूट

अर्जित रिटर्न टैक्स-फ्री

मच्योरिटी राशि टैक्स-फ्री

इस योजना के तहत माता-पिता अपनी बेटियों के लिए सुरक्षित और लंबे समय तक निवेश कर सकते हैं.

योजना का उद्देश्य और इतिहास

Sukanya Samriddhi Yojana की शुरुआत 22 जनवरी 2022 को मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ‘Beti Bachao, Beti Padhao’ अभियान के तहत की गई थी. इसका उद्देश्य बेटियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है.