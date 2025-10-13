ETV Bharat / business

खाते में आएंगे 70 लाख रुपये, इस योजना से चमक जाएगी किस्मत! जानें कैसे करें आवेदन

Sukanya Samriddhi Yojana एक लंबी अवधि की बचत योजना है, जो बेटियों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है.

सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 13, 2025 at 5:17 PM IST

Updated : October 13, 2025 at 5:28 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार की Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) एक अत्यंत लाभकारी योजना साबित हो रही है. पोस्ट ऑफिस के तहत संचालित यह योजना माता-पिता को अपने बच्चों के लिए नियमित रूप से निवेश करने का अवसर देती है और निवेश पर तीन गुना रिटर्न सुनिश्चित करती है. इसका मतलब है कि 15 साल तक निवेश करने पर मच्योरिटी के समय आपकी कुल जमा राशि पर 200 प्रतिशत तक का लाभ प्राप्त होगा.

निवेश और मच्योरिटी की जानकारी
Sukanya Samriddhi Yojana में निवेश की अवधि 15 साल होती है. इसके बाद खाता 6 साल तक ब्याज अर्जित करता रहता है, जिससे कुल मच्योरिटी पीरियड 21 साल का बनता है. उदाहरण के लिए, यदि कोई माता-पिता 2024 में योजना में वार्षिक ₹1,50,000 का निवेश करते हैं, तो 15 साल में कुल निवेश ₹22,50,000 होगा. मच्योरिटी पर कुल राशि लगभग ₹69,27,578 हो जाएगी, जिसमें ₹46,77,578 का ब्याज लाभ शामिल है.

ब्याज दर और टैक्स लाभ
वर्तमान में Sukanya Samriddhi Yojana की ब्याज दर 8.2 प्रतिशत वार्षिक है. यह योजना पूरी तरह टैक्स-फ्री है और EEE (Exempt-Exempt-Exempt) टैक्स छूट प्रदान करती है. इसका मतलब है:

  • वार्षिक निवेश ₹1,50,000 तक Section 80C के तहत टैक्स छूट
  • अर्जित रिटर्न टैक्स-फ्री
  • मच्योरिटी राशि टैक्स-फ्री
  • इस योजना के तहत माता-पिता अपनी बेटियों के लिए सुरक्षित और लंबे समय तक निवेश कर सकते हैं.
  • योजना का उद्देश्य और इतिहास

Sukanya Samriddhi Yojana की शुरुआत 22 जनवरी 2022 को मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ‘Beti Bachao, Beti Padhao’ अभियान के तहत की गई थी. इसका उद्देश्य बेटियों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है.

योग्यता और जमा सीमा

  • योजना में 10 साल से कम उम्र की बेटी के लिए खाता खोला जा सकता है. जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता के पहचान एवं पते का प्रमाण आवश्यक है.
  • प्रत्येक माता-पिता अपनी दो बेटियों के लिए अलग-अलग खाते खोल सकते हैं. जुड़वां बेटियों के मामले में दो से अधिक खाते खोले जा सकते हैं.
  • न्यूनतम वार्षिक जमा राशि ₹250 है (पहले ₹1,000 थी), जबकि अधिकतम ₹1,50,000 प्रति वित्तीय वर्ष.
  • निवेश मासिक आधार पर भी किया जा सकता है, अधिकतम ₹12,500 प्रति माह.

मच्योरिटी के बाद लाभ
SSY खाता मच्योर होने पर बच्ची के नाम पर पूरी राशि उसके पास आती है और वह इसे अपनी शिक्षा, शादी या अन्य आवश्यकताओं के लिए उपयोग कर सकती है. यदि खाता नवजात बेटी के लिए खोला गया है, तो 21 साल बाद खाता परिपक्व होता है. वहीं, यदि खाता 4 साल की बच्ची के लिए खोला गया है, तो यह 25 साल में मच्योर होगा.

वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार, Sukanya Samriddhi Yojana माता-पिता के लिए सुरक्षित निवेश और टैक्स लाभ दोनों का मिश्रण है. यह योजना न केवल बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाती है बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त भी बनाती है. उच्च ब्याज दर और कम्पाउंडिंग का लाभ इसे अन्य बचत योजनाओं की तुलना में अधिक आकर्षक बनाता है.

Sukanya Samriddhi Yojana एक लंबी अवधि की बचत योजना है, जो बेटियों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है. यह योजना माता-पिता के लिए उच्च रिटर्न, टैक्स-फ्री लाभ और भविष्य के आर्थिक संरक्षण का सबसे प्रभावी माध्यम साबित हो रही है.

