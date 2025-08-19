ETV Bharat / business

उधार दिए पैसे नहीं मिल रहे वापस? जानिए क्या कहता है कानून और कैसे मिल सकता है आपका पैसा - LOAN RECOVERY IN INDIA

अगर किसी ने आपसे उधार लिया है और वह पैसा लौटाने से बच रहा है, ऐसे में क्या करें जानिए

सांकेतिक फोटो (getty image)
नई दिल्ली: रोजमर्रा की ज़िंदगी में कई बार लोग अपने परिचितों, दोस्तों या रिश्तेदारों को किसी जरूरत के समय पैसे उधार दे देते हैं. लेकिन समस्या तब खड़ी हो जाती है जब उधार लेने वाला व्यक्ति बार-बार याद दिलाने के बावजूद पैसा लौटाने से कतराने लगता है. ऐसी स्थिति में बहुत से लोग मानसिक तनाव में आ जाते हैं और समझ नहीं पाते कि अब पैसे कैसे वापस लिए जाएं. लेकिन आपको बता दें कि भारतीय कानून इस मामले में आपके साथ खड़ा है और कानूनी तरीके अपनाकर आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं.

सबसे पहले लें वकील की सलाह
अगर किसी ने आपसे उधार लिया है और वह पैसा लौटाने से बच रहा है, तो सबसे पहले किसी अनुभवी वकील की मदद लें. वकील आपको आपके अधिकारों और कानूनी विकल्पों के बारे में बताएगा. इससे आपको यह समझने में आसानी होगी कि आगे कौन सा कदम उठाना है.

लीगल नोटिस भेजना है पहला कदम
कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत लीगल नोटिस भेजकर की जा सकती है. वकील की मदद से एक औपचारिक नोटिस तैयार किया जाता है जिसमें पैसे की मांग की जाती है. कई बार सिर्फ नोटिस मिलने के बाद ही सामने वाला व्यक्ति पैसे लौटा देता है.

अदालत में मुकदमा दायर कर सकते हैं
अगर नोटिस देने के बावजूद भी उधार लेने वाला पैसा नहीं लौटाता है, तो आपके पास अदालत का दरवाज़ा खटखटाने का विकल्प रहता है. इसके लिए आपको मुकदमा दायर करना होगा. मुकदमे में आपको यह साबित करना होगा कि व्यक्ति ने आपसे पैसा उधार लिया था और वापस नहीं किया. इसके लिए आपके पास लिखित समझौता, मैसेज, कॉल रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार के सबूत होना ज़रूरी है.

सिविल केस और रिकवरी सूट
ऐसे मामलों में “समरी रिकवरी सूट” सबसे प्रभावी विकल्प है. अदालत इस केस के ज़रिए उधार दिया गया पैसा वापस दिलाने में मदद करती है. यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेज़ होती है और इसमें आपके अधिकार सुरक्षित रहते हैं.

उधार देने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

  1. हमेशा वही रकम उधार दें जिसका खोना आपके लिए बोझ न बने.
  2. पैसे देने से पहले एक लिखित एग्रीमेंट ज़रूर तैयार करें.
  3. किसी अजनबी या संदिग्ध व्यक्ति को उधार देने से बचें.

