बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 200 अंक और निफ्टी 63 प्वाइंट चढ़ा

मुंबई: गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार ने सकारात्मक रुख के साथ कारोबार की शुरुआत की. बीते दिन की गिरावट के बाद आज बाजार में सुधार देखने को मिला. शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 201.23 अंक या 0.25 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,974.89 पर पहुंच गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 61.5 अंक या 0.24 प्रतिशत की उछाल के साथ 25,109.65 पर कारोबार कर रहा था. वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और विदेशी निवेशकों की खरीदारी ने घरेलू बाजार को मजबूती दी. निवेशक अब तिमाही नतीजों और प्रमुख कंपनियों के प्रदर्शन पर नजर बनाए हुए हैं.

ये खबर अपडेट की जा रही है