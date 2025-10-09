ETV Bharat / business

बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 200 अंक और निफ्टी 63 प्वाइंट चढ़ा

गुरुवार को सेंसेक्स 201 अंक चढ़कर 81,974 पर और निफ्टी 61 अंक बढ़कर 25,109 पर पहुंचा, पिछले दिन की गिरावट के बाद सुधार दिखा.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 9, 2025 at 9:55 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार ने सकारात्मक रुख के साथ कारोबार की शुरुआत की. बीते दिन की गिरावट के बाद आज बाजार में सुधार देखने को मिला. शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 201.23 अंक या 0.25 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,974.89 पर पहुंच गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 61.5 अंक या 0.24 प्रतिशत की उछाल के साथ 25,109.65 पर कारोबार कर रहा था. वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों और विदेशी निवेशकों की खरीदारी ने घरेलू बाजार को मजबूती दी. निवेशक अब तिमाही नतीजों और प्रमुख कंपनियों के प्रदर्शन पर नजर बनाए हुए हैं.

ये खबर अपडेट की जा रही है

For All Latest Updates

TAGGED:

BSE SENSEXNSE NIFTYSTOCK MARKET TODAYSHARE PRICESSTOCK MARKETS OPENING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रेलवे का दीवाली गिफ्ट: अब घर बैठे कंफर्म टिकट की तारीख बदल सकेंगे, नहीं देना होगा कोई शुल्क, मिनटों में होगा काम

बंगाल SIR: तैयारियों और BLO भर्ती की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम कोलकाता पहुंची

स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, निफ्टी 25100 के ऊपर खुला

WFI ने ओलंपिक पदक विजेता को किया निलंबित, जानें पहलवान को किस चीज की मिली इतनी बड़ी सजा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.