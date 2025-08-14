मुंबई: आज घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत मजबूती के साथ हुई, लेकिन ऊपरी स्तरों से मुनाफावसूली के चलते बाजार सपाट हो गए. गुरुवार को निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है और कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बाजार बंद रहेंगे, इसलिए निवेशकों की नजर आज के सेशन पर टिकी हुई है.

ओपनिंग में मजबूती, फिर सपाट कारोबार

ओपनिंग बेल पर सेंसेक्स 103 अंक चढ़कर 80,643 के स्तर पर और निफ्टी 33 अंक ऊपर 24,635 के पास था. बैंक निफ्टी 24 अंक बढ़कर 55,205 के आसपास ट्रेड कर रहा था.

निफ्टी मिडकैप में भी करीब 190 अंकों की तेजी देखने को मिली. आईटी और फार्मा सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही. हालांकि, शुरुआती बढ़त के बाद बाजार ऊपरी स्तरों से फिसलकर सपाट स्तरों पर आ गए.

ग्लोबल बाजारों से मिले-जुले संकेत

अमेरिकी बाजारों में बुधवार को रेट कट की उम्मीद से जबरदस्त तेजी देखी गई.

नैस्डैक लगातार चौथे दिन नए हाई पर

S&P 500 दूसरे दिन लाइफ हाई पर

डाओ जोंस 450+ अंक उछलकर 3 हफ्ते की ऊंचाई पर

आज सुबह GIFT निफ्टी 25 अंक की नरमी के साथ 24,700 के नीचे था, जबकि डाओ फ्यूचर्स सपाट कारोबार कर रहा था. यूरोपीय बाजार (DAX) में 600 अंक की गिरावट देखने को मिली.

आज के अहम ट्रिगर्स

नैस्डैक, S&P लाइफ हाई पर, डाओ 463 अंक उछला

क्रूड ऑयल ढाई महीने के निचले स्तर $66 के नीचे

FIIs की मामूली नेट बिकवाली, DIIs लगातार 28वें दिन खरीदार

ICICI बैंक ने मिनिमम बैलेंस सीमा घटाई

Muthoot Finance के मजबूत नतीजे, BPCL और AB Fashion के मिले-जुले परिणाम

आज IOC, Ashok Leyland, Vodafone समेत 7 कंपनियों के नतीजे आने वाले

कमोडिटी और क्रिप्टो मार्केट अपडेट

कमोडिटी बाजार में कच्चा तेल 10 हफ्ते के निचले स्तर $66 प्रति बैरल से नीचे चला गया. घरेलू बाजार में सोना ₹1,00,100 के ऊपर सपाट बंद हुआ, जबकि चांदी ₹1,300 की छलांग लगाकर ₹1,15,000 के ऊपर बंद हुई.

क्रिप्टो मार्केट में Bitcoin ने $1,24,000 के ऊपर नया रिकॉर्ड हाई बनाया. अन्य प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी में 4-6% की तेजी रही.

यह भी पढ़ें- भारी तेजी के साथ बंद हुआ बाजार, सेंसेक्स 304 अंक उछला, निफ्टी ने लगाई 132 अंकों की छलांग