हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार हरे निशान में बंद, सेंसेक्स 82,000 पार - MARKET CLOSING BELL

बीएसई सेंसेक्स 143.87 अंक बढ़कर 82,000.71 पर, एनएसई निफ्टी 33.20 अंक ऊपर 25,083.75 पर बंद हुआ. रुपया डॉलर के मुकाबले 87.25 पर कमजोर रहा.

सांकेतिक फोटो (Getty Image)
मुंबई: गुरुवार को भारतीय शेयर बाजारों में लगातार छठे दिन तेजी का सिलसिला देखने को मिला. निवेशकों के उत्साह को बढ़ावा देने में बड़ी कंपनियों के शेयरों में खरीदारी का बड़ा योगदान रहा. खासकर आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी प्रमुख कंपनियों के शेयरों में जोरदार निवेश देखा गया. बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, प्रस्तावित जीएसटी सुधारों और हाल ही में प्राप्त क्रेडिट रेटिंग सुधार ने निवेशकों का आत्मविश्वास बढ़ाया. इसके साथ ही, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल के जैक्सन होल संगोष्ठी में आगामी वक्तव्यों की संभावना ने भी बाजार में हलचल पैदा की.

बीएसई सेंसेक्स 143.87 अंक या 0.17 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,000.71 अंक पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान यह 373.33 अंक या 0.45 प्रतिशत बढ़कर 82,231.17 अंक तक पहुंच गया था. सेंसेक्स के 14 शेयर लाभ में रहे, जबकि 16 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए. एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी 33.20 अंक या 0.13 प्रतिशत की बढ़त के साथ 25,083.75 पर बंद हुआ. वहीं, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 18 पैसे कमजोर होकर 87.25 (अनंतिम) पर बंद हुआ.

सेंसेक्स कंपनियों का प्रदर्शन
सेंसेक्स की कंपनियों में बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, लार्सन एंड टुब्रो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमुख लाभ में रहीं. दूसरी ओर, पावर ग्रिड, इटरनल, हिंदुस्तान यूनिलीवर और अदानी पोर्ट्स गिरावट में रहे.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का प्रभाव
एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी और शंघाई का एसएसई कंपोजिट सूचकांक सकारात्मक दायरे में बंद हुए. जापान का निक्केई 225 और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक गिरावट में रहे. यूरोपीय बाजारों में भी गुरुवार को कमजोरी देखी गई. अमेरिकी बाजार बुधवार को अधिकतर गिरावट के साथ बंद हुए थे.

कमोडिटी और निवेशक गतिविधियां
वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.90 प्रतिशत की बढ़त के साथ 67.44 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को 1,100.09 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 1,806.34 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. गुरुवार तक छह दिनों की तेजी में सेंसेक्स 1,765 अंक या 2.14 प्रतिशत और निफ्टी 596 अंक या 2.4 प्रतिशत चढ़ चुका है.

इस तेजी से साफ जाहिर है कि भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है और घरेलू निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से बाजार में मजबूती का संकेत मिल रहा है.

