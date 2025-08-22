मुंबई: आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र की शुरुआत सुस्त रही. सेंसेक्स 49 अंक नीचे 81,951 पर खुला जबकि निफ्टी 19 अंक गिरकर 25,064 पर खुला. बैंक निफ्टी में भी कमजोरी रही और यह 199 अंक टूटकर 55,556 पर खुला. करेंसी मार्केट में रुपया 10 पैसे कमजोर होकर 87.37 प्रति डॉलर पर कारोबार करता दिखा. शुरुआती कारोबार के कुछ देर बाद ही बिकवाली बढ़ गई और सेंसेक्स करीब 300 अंक गिरा, वहीं निफ्टी भी 90 अंक लुढ़ककर 25,000 के नीचे चला गया.

सेक्टर्स में दबाव और हल्की मजबूती

शेयर बाजार में गिरावट का असर सेक्टोरल इंडेक्स पर भी साफ दिखा. निफ्टी 50 पर सबसे ज्यादा दबाव नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFC), मेटल, रियल्टी और प्राइवेट बैंकिंग शेयरों में देखने को मिला. वहीं, मीडिया, फार्मा और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे सेक्टरों में हल्की तेजी रही, जिसने बाजार की गिरावट को थोड़ी राहत दी.

ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर संकेत

वैश्विक स्तर पर बाजारों में दबाव नजर आया. गिफ्ट निफ्टी सुबह 81 अंक तक फिसल गया था, हालांकि बाद में इसमें हल्की रिकवरी हुई और यह 25,051 के आसपास कारोबार करता दिखा. अमेरिकी बाजार गुरुवार को लाल निशान में बंद हुए. डाओ जोन्स 150 अंक टूटा और नैस्डैक भी करीब 70 अंक गिरकर लगातार तीसरे दिन कमजोरी में रहा. जैकसन होल में फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल के बयान से पहले निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया.

भारत की अर्थव्यवस्था से राहत भरी खबर

कमजोर बाजार संकेतों के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर आई है. अगस्त में देश के प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई. नए ऑर्डर्स में आई जोरदार बढ़ोतरी के चलते सर्विस सेक्टर का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) 65.6 दर्ज किया गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है.

कमोडिटी मार्केट का हाल

कमोडिटी बाजार में कच्चा तेल एक प्रतिशत की बढ़त के साथ 67 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. सोना फिलहाल सुस्त रहा और 3,380 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर दिखाई दिया. चांदी में एक प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई और यह 38 डॉलर प्रति औंस पर पहुंची. घरेलू बाजार में चांदी 1,150 रुपये की उछाल के साथ 1,13,700 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई.

फंड फ्लो और निवेशकों की गतिविधि

घरेलू निवेशकों ने लगातार 33वें दिन बाजार में खरीदारी जारी रखी. गुरुवार को घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 2,500 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे. विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने भी 1,233 करोड़ रुपये की मामूली खरीदारी की.

कॉर्पोरेट मोर्चे पर बड़ी डील

कंपनी मोर्चे पर भी आज अहम खबरें रहीं. आईटी दिग्गज विप्रो ने सैमसंग की कंपनी हार्मन के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस बिजनेस को खरीदने का ऐलान किया. यह डील करीब 3,300 करोड़ रुपये की है और इसमें विप्रो 100 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदेगी. दूसरी ओर, अपोलो हॉस्पिटल्स में लगभग 1,400 करोड़ रुपये की ब्लॉक डील होने की संभावना जताई जा रही है. इसके तहत प्रमोटर्स कंपनी का करीब 1.25 प्रतिशत हिस्सा बेच सकते हैं.

