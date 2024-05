ETV Bharat / business

रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स ने बनाया नया ऑल टाइम हाई - Stock Market Update

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 27, 2024, 9:21 AM IST | Updated : May 27, 2024, 11:43 AM IST

भारतीय शेयर बाजार ( RKC )

नई दिल्ली: कारोबारी सप्ताह के पहले दिन सोमवार को शेयर बाजार हरे निशान पर खुला. बीएसई पर सेंसेक्स 245 अंकों की उछाल के साथ 75,655.46 पर ओपन हुआ. वहीं, एनएसई पर निफ्टी 0.36 फीसदी की बढ़त के साथ 23,038.95 पर खुला. अपने एशियाई समकक्षों से बढ़त को देखते हुए, भारतीय ब्लू-चिप सूचकांक सोमवार को फाइनेंशियल और मेटल शेयरों के कारण नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए. सेंसेक्स के शेयरों में टाटा स्टील, भारती एयरटेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, एनटीपीसी, एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक बढ़त के साथ खुले, जबकि विप्रो, मारुति, एमएंडएम, एशियन पेंट्स और पावर ग्रिड गिरावट के साथ खुले. इस बीच, बीएसई द्वारा 24 जून से प्रभावी 30-सदस्यीय सेंसेक्स में विप्रो की जगह अदानी पोर्ट्स को शामिल करने के बाद शुरुआती कारोबार में अदानी पोर्ट्स के शेयरों में 3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. फार्मास्युटिकल कंपनी द्वारा मार्च-तिमाही के शुद्ध लाभ में लगभग 68 फीसदी की वृद्धि दर्ज करने के बाद दिविज लैबोरेट्रीज के शेयरों में 5 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई. सेक्टर-वार, शोभा, लोढ़ा और गोदरेज प्रॉपर्टीज के नेतृत्व में निफ्टी रियल्टी 1.5 फीसदी अधिक खुला. इस बीच, निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी, मेटल फार्मा और हेल्थकेयर में भी उछाल आया. बोर्डर मार्केट में निफ्टी मिडकैप100 में 0.6 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप100 में 0.9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे बढ़ा

सोमवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे बढ़कर 83.06 पर पहुंच गया. ताजा विदेशी फंड प्रवाह और आरबीआई के संदिग्ध हस्तक्षेप के कारण शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 18 पैसे बढ़कर 83.11 (अनंतिम) पर बंद हुआ था. एशियाई बाजार

एशियाई बाजारों में सियोल, टोक्यो, शंघाई, हांगकांग सभी बाजार लाभ में कारोबार कर रहे हैं. मालूम हो कि शुक्रवार को अमेरिकी बाजार बढ़त के साथ बंद हुए थे. कच्चे तेल की कीमतें

अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज कच्चे तेल की कीमतों में 0.21 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. फिलहाल एक बैरल कच्चे तेल की कीमत 82.29 डॉलर है. शुक्रवार का बाजार

भारतीय शेयर बाजार बीते हफ्ते ऑल-टाइम हाई पर बंद हुआ. इस दौरान निफ्टी ने 23,000 का स्तर को छुआ और सेंसेक्स भी पहली बार 75,500 के पार निकला. बीते हफ्ते भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये का लाभांश दिए जाने की घोषणा के कारण बैंकिंग शेयरों में उछाल देखने को मिला और बैंक निफ्टी में 2 प्रतिशत की तगड़ी तेजी दर्ज की गई. इस हफ्ते बाजार के लिए कई फैक्टर अहम रहने वाले हैं. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल का दाम, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और जापान एवं अमेरिकी बाजारों से आने वाले डेटा पर बाजार की नजर होगी. इसके साथ ही सोने, चांदी और करेंसी मार्केट में उतार-चढ़ाव का भी शेयर बाजार पर असर देखने को मिल सकता है. ये भी पढ़ें- FII, तिमाही नतीजों के साथ अगले हफ्ते ये फैक्टर्स शेयर बाजार के लिए होंगे अहम - STOCK MARKET

