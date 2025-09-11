ETV Bharat / business

11 सितंबर को बाजार में सुस्ती, चुनिंदा शेयरों में ही दिखा जोश

निफ्टी 24,950 पर खुला और सेंसेक्स सपाट रहा. निवेशकों का फोकस एसीएमई सोलर, आरवीएनएल और अदाणी पावर जैसे शेयरों पर है.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2025 at 9:34 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: मिले-जुले वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार 11 सितंबर को हल्की गिरावट के साथ खुले. सेंसेक्स 41.30 अंक यानी 0.05% फिसलकर 81,383.85 पर और निफ्टी 16.65 अंक यानी 0.07% की गिरावट के साथ 24,956.45 पर ट्रेड कर रहा है. शुरुआती कारोबार में करीब 8 शेयरों में तेजी, 2 में गिरावट और 4073 शेयरों में कोई बदलाव नहीं देखा गया. निफ्टी में एनटीपीसी, ओएनजीसी, जियो फाइनेंशियल, टीसीएस और एसबीआई टॉप गेनर हैं, जबकि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, डॉ रेड्डीज लैब्स, ट्रेंट, टाटा स्टील और टाटा कंज्यूमर में कमजोरी दर्ज की गई. निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपनाए हुए हैं.

खबर अपडेट हो रही है..

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIAN STOCK MARKETSENSEX TODAY NIFTY TODAYTOP GAINERS TOP LOSERS TODAYDALAL STREETSTOCK MARKETS TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत-अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार, ट्रंप के 'सबसे अच्छे दोस्त' पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया

iPhone 17 सीरीज हुई लॉन्च, जानें चारों नए आईफोन्स में क्या है खास और कीमत

एशिया कप 2025: आज भारत और यूएई के बीच होगा मुकाबला, पिच रिपोर्ट के साथ जानें हेड टू हेड रिकॉर्ड और संभावित प्लेइंग-11

अक्षय कुमार फैन फेस्ट, एक्टर ने बर्थडे विश करने पर फैंस को दिल से कहा थैंक्यू, बोले- पत्नी से पहले हैं आप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.