11 सितंबर को बाजार में सुस्ती, चुनिंदा शेयरों में ही दिखा जोश
निफ्टी 24,950 पर खुला और सेंसेक्स सपाट रहा. निवेशकों का फोकस एसीएमई सोलर, आरवीएनएल और अदाणी पावर जैसे शेयरों पर है.
Published : September 11, 2025 at 9:34 AM IST
मुंबई: मिले-जुले वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार 11 सितंबर को हल्की गिरावट के साथ खुले. सेंसेक्स 41.30 अंक यानी 0.05% फिसलकर 81,383.85 पर और निफ्टी 16.65 अंक यानी 0.07% की गिरावट के साथ 24,956.45 पर ट्रेड कर रहा है. शुरुआती कारोबार में करीब 8 शेयरों में तेजी, 2 में गिरावट और 4073 शेयरों में कोई बदलाव नहीं देखा गया. निफ्टी में एनटीपीसी, ओएनजीसी, जियो फाइनेंशियल, टीसीएस और एसबीआई टॉप गेनर हैं, जबकि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, डॉ रेड्डीज लैब्स, ट्रेंट, टाटा स्टील और टाटा कंज्यूमर में कमजोरी दर्ज की गई. निवेशक फिलहाल सतर्क रुख अपनाए हुए हैं.
खबर अपडेट हो रही है..