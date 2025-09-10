ETV Bharat / business

बुधवार को हरे में खुला बाजार, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी उछले

मुंबई: भारतीय शेयर बाजारों में आज बुधवार को बढ़िया तेजी के साथ ओपनिंग हुई है. सेंसेक्स 403 अंकों की तेजी के साथ था. वहीं निफ्टी 123 अंकों से अधिक की तेजी के साथ 25,000 के लेवल के करीब था. बैंक निफ्टी में 260 अंकों की तेजी थी. बैंक निफ्टी 54,480 के आसपास चल रहा था.

NSE पर आईटी इंडेक्स में आज भी अच्छी खरीदारी का रुख दिख रहा था. पीएसयू और प्राइवेट बैंकिंग इंडेक्स उछाल पर थे. रियल्टी, मीडिया इंडेक्स में भी अच्छी गति देखी गई.

गौर करें तो कल की क्लोजिंग के मुकाबले आज शेयर बाजार की ओपनिंग मेंं सेंसेक्स 403 अंक ऊपर 81,504 पर खुला. निफ्टी 123 अंकों की तेजी दिखाते हुए 24,991 पर खुला. इसी तरह से बैंक निफ्टी 338 अंक ऊपर 54,216 पर खुलकर व्यापार कर रहा था. उधर करेंसी मार्केट में रुपया फिर 4 पैसे कमजोर होकर 88.14/डॉलर पर खुलकर अपना बिजनेस कर रहा था.

सेंसेक्स टॉप गेनर्स की लिस्ट में एचसीएल टेक, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस शामिल है. सेंसेक्स 389 अंकों की उछाल के साथ 81495 पर है. ग्लोबल संकेतों के चलते घरेलू शेयर मार्केट में हरियाली दिख रही है.

बीएसई का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 403 अंकों की उछाल के साथ 81504 के लेवल पर खुला. दूसरी ओर एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी-50 कारोबार की शुरुआत तेजी से की. आज यह 122 अंक ऊपर 24991 पर ओपन हुआ.