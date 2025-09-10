बुधवार को हरे में खुला बाजार, सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी उछले
भारतीय घरेलू शेयर बाजार में हरियाली बरकरार है. आज बुधवार सेंसेक्स ने उड़ान भरी. एनएसई का निफ्टी भी 25000 के लेवल पर पहुंच गया है.
Published : September 10, 2025 at 10:03 AM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजारों में आज बुधवार को बढ़िया तेजी के साथ ओपनिंग हुई है. सेंसेक्स 403 अंकों की तेजी के साथ था. वहीं निफ्टी 123 अंकों से अधिक की तेजी के साथ 25,000 के लेवल के करीब था. बैंक निफ्टी में 260 अंकों की तेजी थी. बैंक निफ्टी 54,480 के आसपास चल रहा था.
NSE पर आईटी इंडेक्स में आज भी अच्छी खरीदारी का रुख दिख रहा था. पीएसयू और प्राइवेट बैंकिंग इंडेक्स उछाल पर थे. रियल्टी, मीडिया इंडेक्स में भी अच्छी गति देखी गई.
गौर करें तो कल की क्लोजिंग के मुकाबले आज शेयर बाजार की ओपनिंग मेंं सेंसेक्स 403 अंक ऊपर 81,504 पर खुला. निफ्टी 123 अंकों की तेजी दिखाते हुए 24,991 पर खुला. इसी तरह से बैंक निफ्टी 338 अंक ऊपर 54,216 पर खुलकर व्यापार कर रहा था. उधर करेंसी मार्केट में रुपया फिर 4 पैसे कमजोर होकर 88.14/डॉलर पर खुलकर अपना बिजनेस कर रहा था.
सेंसेक्स टॉप गेनर्स की लिस्ट में एचसीएल टेक, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस शामिल है. सेंसेक्स 389 अंकों की उछाल के साथ 81495 पर है. ग्लोबल संकेतों के चलते घरेलू शेयर मार्केट में हरियाली दिख रही है.
बीएसई का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 403 अंकों की उछाल के साथ 81504 के लेवल पर खुला. दूसरी ओर एनएसई का 50 स्टॉक्स वाला बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी-50 कारोबार की शुरुआत तेजी से की. आज यह 122 अंक ऊपर 24991 पर ओपन हुआ.
उधर जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.5% ऊपर और दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 1.31% चढ़ गया. हांगकांग का हेंग सेंग भी ग्रीन सिगनल दे रहा है.
चीन में महंगाई दर (CPI) अगस्त में पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 0.4 फीसदी कम रही. उधर उत्पादकों की महंगाई दर (PPI) में 2.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई.
अमेरिकी शेयर बाजार में कल जोरदार तेजी देखने को मिली और सभी तीनों प्रमुख सूचकांकों डॉऊ जोन्स, एसएंडपी 500 और नैस्डैक सभी ने नए रिकॉर्ड बनाए. डॉऊ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.43% बढ़कर 45,711.34 हो गया. एसएंडपी 6,512.61 पर क्लोज हुआ. नैस्डैक 0.37% बढ़कर 21,879.49 पर बंद हुआ.
बता दें कि सुबह गिफ्ट निफ्टी में 62 अंकों की तेजी देखी गई थी. विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भी मंगलवार को काफी खरीदारी की. निफ्टी पर 24,400 से 24,600 अंक के बीच में काम कर रहा था.
वहीं, कल मंगलवार को निफ्टी ने 24,850 के ऊपर क्लोजिंग दी. आईटी और बैंकिंग शेयरों में मजबूती दिख रही थी.
ये भी पढ़ें-
AGR विवाद में वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मंत्रालय के आंकड़ों पर सवाल