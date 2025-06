ETV Bharat / business

RBI फैसले के बाद पहले शेयर बाजार ग्रीन जोन में, सेंसेक्स 687 अंक उछला, निफ्टी 24,973 पर - STOCK MARKET TODAY

प्रतीकात्मक फोटो ( Getty Image )

By ETV Bharat Hindi Team Published : June 6, 2025 at 9:19 AM IST | Updated : June 6, 2025 at 11:14 AM IST 2 Min Read

मुंबई: आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ​​ने एक बड़ी राहत देते हुए नीतिगत रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की, जिसके बाद शेयर बाजार हरे निशान पर कारोबार कर रहा. बीएसई पर सेंसेक्स 687 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 82,152.48 पर कारोबार कर रहा. एनएसई पर निफ्टी 0.90 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 24,973.90 पर कारोबार कर रहा. ओपनिंग का कारोबार

कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन शेयर बाजार लाल निशान पर खुला. बीएसई पर सेंसेक्स 123 अंकों की गिरावट के साथ 81,318.51 पर ओपन हुआ. वहीं, एनएसई पर निफ्टी 0.07 फीसदी की गिरावट के साथ 24,732.70 पर खुला. शुक्रवार को बैंक, ऑटो और रियल्टी जैसे ब्याज दरों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित रहने की उम्मीद है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती की घोषणा किए जाने की व्यापक संभावना है. महंगाई में कमी ने केंद्रीय बैंक के लिए आर्थिक विकास को प्राथमिकता देने की गुंजाइश पैदा की है.

