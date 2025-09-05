मुंबई: शुक्रवार को हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में भारतीय शेयर बाजार ने मजबूत शुरुआत की. सेंसेक्स 300 अंकों की तेजी के साथ 81,020 के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 90 अंकों की तेजी के साथ 24,820 के ऊपर पहुंच गया. बैंक निफ्टी में भी 160 अंकों की मजबूती दिखी और यह 54,235 के स्तर पर ट्रेड कर रहा था. मिडकैप इंडेक्स में हल्की बढ़त दर्ज की गई. शुरुआती सत्र में बाजार में 64% हिस्सेदारी बुलिश ट्रेडिंग की रही. सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो ऑटो, रियल्टी, मीडिया और प्राइवेट बैंक शेयरों में सबसे अधिक तेजी रही.

ग्लोबल बाजारों से मिले पॉजिटिव संकेत

ग्लोबल मार्केट्स से निवेशकों को राहत भरे संकेत मिले हैं. अमेरिकी बाजार गुरुवार को रोजगार आंकड़ों से पहले मजबूती के साथ बंद हुए. डाओ जोंस 350 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ, नैस्डैक 200 अंक चढ़ा, जबकि S&P 500 ने रिकॉर्ड क्लोजिंग दर्ज की. अमेरिकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड लगातार दूसरे दिन गिरकर 4 महीने के निचले स्तर 4.15% पर आ गई. एशियाई बाजारों में भी तेजी का माहौल रहा. जापान का निक्केई 380 अंक मजबूत हुआ, वहीं GIFT निफ्टी 50 अंक चढ़कर 24,885 के करीब कारोबार कर रहा था.

कमोडिटी बाजार में दबाव

कमोडिटी मार्केट में मुनाफावसूली का असर दिखा. सोने की कीमत 800 रुपए लुढ़ककर 1,06,400 रुपए के नीचे आ गई, जबकि चांदी 1,900 रुपए टूटकर 1,23,900 रुपए के स्तर पर पहुंच गई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना और चांदी पर दबाव बना रहा. कच्चा तेल करीब 1% गिरकर 67 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया. यह गिरावट निवेशकों के लिए राहतकारी मानी जा रही है, क्योंकि इससे आयात बिल पर दबाव कम हो सकता है.

निवेशकों की चाल और सेटलमेंट हॉलिडे का असर

विदेशी निवेशकों (FIIs) ने कैश सेगमेंट में 100 करोड़ रुपए की मामूली बिकवाली की, जबकि डेरिवेटिव सेगमेंट में 3,200 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग दर्ज की. इसके विपरीत, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने लगातार आठवें दिन खरीदारी जारी रखी और 2,200 करोड़ रुपए का निवेश किया. वहीं, ईद-ए-मिलाद के मौके पर आज और सोमवार को सेटलमेंट हॉलिडे रहेगा. 4, 5 और 8 सितंबर को खरीदे गए शेयरों का क्रेडिट 9 सितंबर को निवेशकों के डीमैट खाते में मिलेगा. हालांकि करेंसी बाजार सामान्य रूप से खुले रहेंगे.

कंपनियों से जुड़ी बड़ी खबरें

कॉरपोरेट सेक्टर से भी अहम अपडेट सामने आए हैं. बेंगलुरु स्थित Biocon Biologics को USFDA से झटका लगा है, जहां कंपनी के प्लांट को पांच ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं. दूसरी ओर, Bharat Forge की सब्सिडियरी ने आंध्र प्रदेश की सरकारी एजेंसी के साथ समझौता किया है. कंपनी ने 950 एकड़ जमीन खरीदी है, जिस पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स विकसित किया जाएगा. इस कदम से डिफेंस सेक्टर में कंपनी की मौजूदगी और मजबूत होने की उम्मीद है.

कुल मिलाकर, घरेलू और विदेशी बाजारों से मिल रहे पॉजिटिव संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार ने सप्ताह का समापन मजबूती के साथ करने की शुरुआत की है.

