मुंबई: गुरुवार (21 अगस्त) को घरेलू शेयर बाजार में हल्की तेजी और दबाव के मिले-जुले संकेत देखने को मिल रहे हैं. गिफ्ट निफ्टी 25,100 अंकों के आसपास सपाट कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होने के चलते दिनभर उतार-चढ़ाव बने रहने की उम्मीद है. विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की लगातार बिकवाली और एशियाई बाजारों की कमजोरी घरेलू सेंटीमेंट को प्रभावित कर रही है.

अमेरिकी बाजारों का असर

बुधवार को अमेरिकी बाजार सुस्त कारोबार के साथ बंद हुए. डाओ जोंस 16 अंक ऊपर रहा, जबकि नैस्डैक 142 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ. टेक शेयरों में बिकवाली का दबाव देखने को मिला, जिससे निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ा. वहीं, फेडरल रिजर्व की बैठक के मिनट्स में महंगाई और टैरिफ को लेकर चिंता जाहिर की गई, जिससे निवेशक सतर्क हो गए हैं. अब बाजार की नजरें शुक्रवार को होने वाली जैकसन होल कॉन्फ्रेंस पर टिकी हैं, जहां फेड चेयर जेरोम पॉवेल के बयान से ब्याज दरों की भविष्य की दिशा को लेकर संकेत मिलने की संभावना है.

एशियाई बाजार और गिफ्ट निफ्टी

एशियाई बाजारों में कमजोरी देखने को मिल रही है. जापान का निक्केई 200 अंकों तक टूट चुका है. डाओ फ्यूचर्स भी 25 अंक कमजोर है. इन संकेतों का असर भारतीय बाजारों पर भी दिखाई दे सकता है.

कमोडिटी बाजार में तेजी

कमोडिटी मार्केट में कच्चे तेल और कीमती धातुओं में मजबूती बनी हुई है. ब्रेंट क्रूड 1.5% की तेजी के साथ 67 डॉलर प्रति बैरल के पास पहुंच गया है. सोना 30 डॉलर उछलकर 3,400 डॉलर प्रति औंस पर और चांदी 1.5% की मजबूती के साथ 38 डॉलर पर कारोबार कर रही है.

एफआईआई और डीआईआई का रुख

घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने लगातार 32वें दिन खरीदारी की और बुधवार को 1,800 करोड़ रुपए का निवेश किया. इसके विपरीत, एफआईआई ने कैश और फ्यूचर्स मार्केट में मिलाकर 2,500 करोड़ रुपए की बिकवाली की.

जीएसटी परिषद की बैठक

आज जीएसटी परिषद की बैठक भी निवेशकों के लिए अहम होगी. मंत्रियों के समूह (GoM) ने हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी को घटाकर शून्य करने की सिफारिश की है. अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर भी टैक्स में कटौती की संभावना है.

कॉरपोरेट एक्शन

इंडिया सीमेंट्स में UltraTech Cement OFS के जरिए 6.5% हिस्सेदारी बेचेगी, जिसके लिए फ्लोर प्राइस 368 रुपए प्रति शेयर तय हुआ है. वहीं, Clean Science में 2,600 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील होने की संभावना जताई जा रही है.

ऑनलाइन गेमिंग बिल पास

लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दे दी है. इसमें मनी गेम्स पर रोक और ई-स्पोर्ट्स व सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने का प्रावधान है.

यह भी पढ़ें- ऑनलाइन गेमिंग विधेयक: मनी गेमिंग पर लगाया प्रतिबंध, सोशल गेम्स को करेगा प्रोत्साहित