ETV Bharat / business

बाजार की सपाट ओपनिंग, फार्मा सेक्टर में गिरावट, निफ्टी 24,432 पर खुला - STOCK MARKET TODAY

बाजार ने सपाट ओपनिंग दी, सेंसेक्स 79,828 और निफ्टी 24,432 पर खुला. बैंक निफ्टी 53,658 पर, रुपया डॉलर के मुकाबले 88.17 पर स्थिर.

Etv Bharat
भारतीय शेयर बाजार सोमवार को सपाट ओपनिंग के साथ खुले (ani)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2025 at 9:54 AM IST

2 Min Read

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार सोमवार को सपाट ओपनिंग के साथ खुले. सेंसेक्स मामूली 19 अंक की तेजी के साथ 79,828 पर कारोबार करने लगा, जबकि निफ्टी 6 अंक बढ़कर 24,432 पर खुला. बैंक निफ्टी 3 अंक की हल्की बढ़त के साथ 53,658 पर कारोबार कर रहा है. रुपया डॉलर के मुकाबले 88.17 के स्तर पर स्थिर खुला.

सेक्टोरल मूवमेंट और टॉप गेनर्स/लूजर्स
आज बाजार में ऑटो, आईटी, मेटल और फार्मा सेक्टर्स में खरीदारी देखने को मिली, जबकि रियल्टी इंडेक्स लाल निशान में रहा.

  • टॉप गेनर्स: INFY, TECHM, TCS, POWERGRID, HCLTECH
  • टॉप लूजर्स: ITC, BEL, SUNPHARMA, RELIANCE, HINDUNILVR

भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन
अप्रैल-जून तिमाही में भारत की जीडीपी 7.8% बढ़ी, जो पिछले 5 क्वार्टर की सबसे तेज़ वृद्धि है. यह सरकारी खर्च, घरेलू खपत और इंडस्ट्री की मजबूती को दर्शाता है और बाजार तथा निवेशकों के भरोसे को बढ़ाता है.

अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर भारत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, जहां भरोसा और आपसी सम्मान को रिश्तों में सुधार के लिए अहम बताया गया. इसके अलावा, मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मिलने वाले हैं. पुतिन ने दिसंबर में भारत दौरे की घोषणा की, जिससे ऊर्जा, डिफेंस और व्यापारिक समझौते संभव हैं.

अमेरिकी ट्रेड पॉलिसी का अपडेट
अमेरिकी अपील्स कोर्ट ने ट्रंप के अधिकांश टैरिफ को गैरकानूनी घोषित किया. इससे अमेरिकी कंपनियों और वैश्विक व्यापार को नई दिशा मिलने की उम्मीद है.

अमेरिकी शेयर बाजार पर असर
अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुआ. डाओ जोंस 90 अंक टूटा, नैस्डैक 250 अंक गिरा. डाओ फ्यूचर्स ने कुछ मजबूती दिखाई, लेकिन जापान का निक्केई 400 अंक गिर गया.

कमोडिटी मार्केट अपडेट
सोना पहली बार घरेलू बाजार में ₹1,04,000 प्रति 10 ग्राम पार किया. चांदी 1,20,900 रुपए तक पहुंची, जो ऑल टाइम हाई है. अंतरराष्ट्रीय सोना 3,530 डॉलर पर बंद हुआ. कच्चा तेल 68 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया.

विदेशी और घरेलू निवेशक गतिविधि
FIIs ने 8,300 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जबकि घरेलू फंड्स ने 11,500 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जो 7 अप्रैल के बाद सबसे बड़ी है.

कॉरपोरेट अपडेट
Zydus Wellness ने ब्रिटेन की Comfort Click कंपनी को 2,847 करोड़ रुपए में खरीदा. Indian Highways Management Company ने ICICI बैंक के साथ मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम शुरू करने का करार किया.

यह भी पढ़ें- 6 अमेरिकी FDA अप्रूव्ड कंपनियां, 2000 करोड़ का कारोबार, ट्रंप टैरिफ के बाद चर्चाओं में उत्तराखंड का फार्मा सेक्टर

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार सोमवार को सपाट ओपनिंग के साथ खुले. सेंसेक्स मामूली 19 अंक की तेजी के साथ 79,828 पर कारोबार करने लगा, जबकि निफ्टी 6 अंक बढ़कर 24,432 पर खुला. बैंक निफ्टी 3 अंक की हल्की बढ़त के साथ 53,658 पर कारोबार कर रहा है. रुपया डॉलर के मुकाबले 88.17 के स्तर पर स्थिर खुला.

सेक्टोरल मूवमेंट और टॉप गेनर्स/लूजर्स
आज बाजार में ऑटो, आईटी, मेटल और फार्मा सेक्टर्स में खरीदारी देखने को मिली, जबकि रियल्टी इंडेक्स लाल निशान में रहा.

  • टॉप गेनर्स: INFY, TECHM, TCS, POWERGRID, HCLTECH
  • टॉप लूजर्स: ITC, BEL, SUNPHARMA, RELIANCE, HINDUNILVR

भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन
अप्रैल-जून तिमाही में भारत की जीडीपी 7.8% बढ़ी, जो पिछले 5 क्वार्टर की सबसे तेज़ वृद्धि है. यह सरकारी खर्च, घरेलू खपत और इंडस्ट्री की मजबूती को दर्शाता है और बाजार तथा निवेशकों के भरोसे को बढ़ाता है.

अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर भारत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की, जहां भरोसा और आपसी सम्मान को रिश्तों में सुधार के लिए अहम बताया गया. इसके अलावा, मोदी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी मिलने वाले हैं. पुतिन ने दिसंबर में भारत दौरे की घोषणा की, जिससे ऊर्जा, डिफेंस और व्यापारिक समझौते संभव हैं.

अमेरिकी ट्रेड पॉलिसी का अपडेट
अमेरिकी अपील्स कोर्ट ने ट्रंप के अधिकांश टैरिफ को गैरकानूनी घोषित किया. इससे अमेरिकी कंपनियों और वैश्विक व्यापार को नई दिशा मिलने की उम्मीद है.

अमेरिकी शेयर बाजार पर असर
अमेरिकी शेयर बाजार शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुआ. डाओ जोंस 90 अंक टूटा, नैस्डैक 250 अंक गिरा. डाओ फ्यूचर्स ने कुछ मजबूती दिखाई, लेकिन जापान का निक्केई 400 अंक गिर गया.

कमोडिटी मार्केट अपडेट
सोना पहली बार घरेलू बाजार में ₹1,04,000 प्रति 10 ग्राम पार किया. चांदी 1,20,900 रुपए तक पहुंची, जो ऑल टाइम हाई है. अंतरराष्ट्रीय सोना 3,530 डॉलर पर बंद हुआ. कच्चा तेल 68 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया.

विदेशी और घरेलू निवेशक गतिविधि
FIIs ने 8,300 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जबकि घरेलू फंड्स ने 11,500 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जो 7 अप्रैल के बाद सबसे बड़ी है.

कॉरपोरेट अपडेट
Zydus Wellness ने ब्रिटेन की Comfort Click कंपनी को 2,847 करोड़ रुपए में खरीदा. Indian Highways Management Company ने ICICI बैंक के साथ मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोलिंग सिस्टम शुरू करने का करार किया.

यह भी पढ़ें- 6 अमेरिकी FDA अप्रूव्ड कंपनियां, 2000 करोड़ का कारोबार, ट्रंप टैरिफ के बाद चर्चाओं में उत्तराखंड का फार्मा सेक्टर

For All Latest Updates

TAGGED:

NIFTY SENSEX OPEN HIGHERशेयर बाजार ओपनिंगSHARE MARKET OPENING BELLSTOCK MARKET TODAY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पहलगाम हमले पर जापान ने दिया भारत का साथ, कहा- आतंकियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई

भारतीय उद्योग की 'रीढ़' खतरे में: SMEs लगा रहे सरकार से गुहार

अल्लू अर्जुन की दादी का 94वें की उम्र में निधन, शूट कैंसल कर घर पहुंचे 'पुष्पा' स्टार, आज होगा अंतिम संस्कार

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.