शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 80,520, निफ्टी 24,653 पर खुला - INDIAN MARKETS OPEN HIGHER

भारतीय शेयर बाजार: सेंसेक्स 80,520, निफ्टी 24,653 पर खुला; लगभग सभी सेक्टर हरे निशान में ट्रेड. टॉप गेनर्स: RELIANCE, ETERNAL, NTPC, BHARTIARTL, BAJFINANCE

शेयर बाजार में तेजी (Etv Bharat)
Published : September 2, 2025 at 9:40 AM IST

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने हफ्ते के दूसरे दिन मजबूती के साथ शुरुआत की. सेंसेक्स 155 अंक की तेजी के साथ 80,520 पर खुला, जबकि निफ्टी 28 अंक ऊपर 24,653 पर कारोबार कर रहा है. बैंक निफ्टी 36 अंक बढ़कर 54,038 पर खुला. शुरुआती सेशन में लगभग सभी सेक्टर हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, जिसमें रियल्टी सेक्टर में सबसे अधिक रैली देखी जा रही है.

आज के टॉप गेनर्स में RELIANCE, ETERNAL, NTPC, BHARTIARTL और BAJFINANCE शामिल हैं, जबकि टॉप लूजर्स में ULTRACEMCO, TRENT, INFY, M&M और ASIANPAINT रहे.

अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल इस बैठक से आई कि चीन में पीएम मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के जीरो टैरिफ प्रस्ताव पर नाराजगी जताई, जिससे टैरिफ को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है.

सोना-चांदी ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में रिकॉर्ड स्तर छू लिया. गोल्ड ₹1,04,800 और चांदी ₹1,24,990 पर बंद हुई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना $3,570 और चांदी $42 के करीब कारोबार कर रही है. कच्चा तेल भी $68 के ऊपर ट्रेड कर रहा है.

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने सोमवार को कैश मार्केट में 1,430 करोड़ रुपए की बिकवाली की, लेकिन डेरिवेटिव और अन्य सेगमेंट में खरीदारी के कारण कुल मिलाकर 2,280 करोड़ रुपए के नेट खरीदार बने. घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने लगातार पांचवें दिन भी शेयर खरीदे, 4,300 करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी हुई.

आज से निफ्टी और बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी मंगलवार को होगी. NSE ने एक्सपायरी का दिन गुरुवार से बदलकर मंगलवार किया है, जिसका असर आज के कारोबार पर दिखाई देगा.

कंपनी और सेक्टर से जुड़ी खबरों में Hero MotoCorp ने अगस्त में 8% ज्यादा टू-व्हीलर बेची. शुगर सेक्टर के लिए राहत के तौर पर सरकार ने गन्ने से एथेनॉल बनाने की अनुमति दी. टेक्सटाइल सेक्टर को PLI स्कीम में आवेदन की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाने और कुछ कच्चे माल के इंपोर्ट पर डेढ़ साल की छूट देने की सुविधा मिली.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में SEMICON India 2025 का उद्घाटन करेंगे, जिससे भारत में चिप उत्पादन को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें- अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 1.86 लाख करोड़ रुपये, 6.5% की बढ़ोतरी

यह भी पढ़ें- अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 1.86 लाख करोड़ रुपये, 6.5% की बढ़ोतरी

