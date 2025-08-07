Essay Contest 2025

ट्रंप के टैरिफ बम का शेयर बाजार पर असर, सेंसेक्स 265 और निफ्टी 70 अंक टूटा - STOCK MARKET TODAY

अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ 50% करने से सेंसेक्स-निफ्टी गिरे. सरकार ने विरोध जताया. FIIs ने बिकवाली की, बाजार में अनिश्चितता बढ़ी.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2025 at 9:48 AM IST

Updated : August 7, 2025 at 10:44 AM IST

मुंबई: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ बढ़ाने के फैसले ने घरेलू शेयर बाजार को हिला कर रख दिया है. वैश्विक व्यापार तनाव के चलते गुरुवार को बाजार में भारी दबाव देखने को मिला. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों प्रमुख इंडेक्सों ने कमजोरी दिखाई, जिससे निवेशकों की चिंता और बढ़ गई.

कमजोर ओपनिंग के साथ सेंसेक्स 80,339 पर फिसला
बाजार की शुरुआत ही नकारात्मक संकेतों के साथ हुई. सेंसेक्स ने 265 अंकों की गिरावट के साथ ओपनिंग की और थोड़ी रिकवरी के बाद भी यह 204 अंकों की कमजोरी के साथ 80,339 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया. निफ्टी ने भी निराश किया और 70 अंक टूटकर 24,502 पर पहुंच गया. बैंक निफ्टी में 117 अंकों की गिरावट रही और यह 55,293 के स्तर के आसपास फिसला. मिडकैप शेयरों में भी भारी दबाव रहा, जहां निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 286 अंक लुढ़क गया.

टैरिफ संकट: अमेरिका ने बढ़ाया शुल्क, भारत ने जताया विरोध
ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल आयात को लेकर नाराज़गी जताते हुए भारत से होने वाले आयात पर शुल्क को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया है. यह दरें 27 अगस्त से प्रभावी होंगी, जबकि पुरानी दरें आज से लागू हो गई हैं. इसके अलावा, ट्रंप ने यह भी घोषणा की कि अमेरिका भारत से आने वाले सेमीकंडक्टर और चिप उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है. भारत सरकार ने इस निर्णय की कड़ी आलोचना करते हुए इसे अनुचित, अकारण और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि राष्ट्रहित में हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

विदेशी बिकवाली से बाजार में बढ़ा दबाव
विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) का रुख भी बाजार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है. बुधवार को उन्होंने कैश सेगमेंट में ₹5000 करोड़ की बिकवाली की, जिससे कुल विदेशी निवेशकों की बिक्री ₹6000 करोड़ से अधिक पहुंच गई. यह लगातार 13वां दिन है जब FIIs बाजार से पैसा निकाल रहे हैं. हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 6800 करोड़ रुपये की खरीदारी कर बाजार को कुछ हद तक सहारा देने की कोशिश की, लेकिन टैरिफ को लेकर बनी अनिश्चितता ने माहौल को और बिगाड़ दिया.

अमेरिकी बाजारों में तेजी, लेकिन भारत में सेंटीमेंट कमजोर
अमेरिका के प्रमुख सूचकांकों ने बुधवार को तेजी दिखाई. नैस्डैक 252 अंक चढ़ा और डाओ जोंस 81 अंक मजबूत हुआ. तकनीकी शेयरों के अच्छे प्रदर्शन के कारण अमेरिकी बाजार में सकारात्मक माहौल रहा. लेकिन भारत में टैरिफ संकट की वजह से इसका असर नहीं दिखा और बाजार नकारात्मक संकेतों में फंसा रहा. GIFT निफ्टी भी शुरुआती रिकवरी के बाद फिसलकर 24,600 के स्तर के करीब आ गया.

कमोडिटी मार्केट: कच्चा तेल फिसला, सोना-चांदी चमके
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें लगातार पांचवें दिन गिरकर $67 प्रति बैरल से नीचे आ गईं. इससे ऊर्जा शेयरों पर भी असर पड़ा. वहीं, सोना $3440 और चांदी $38 प्रति औंस के आसपास रही, जिनमें पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी बनी हुई है. टैरिफ तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच निवेशकों ने सेफ हेवन एसेट्स की ओर रुख किया है.

Trent का प्रदर्शन दमदार, Hero MotoCorp ने किया निराश
कॉरपोरेट नतीजों की बात करें तो Trent ने शानदार ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दर्ज की है, जिसने बाजार को कुछ सकारात्मक संकेत दिए. वहीं, Hero MotoCorp के परिणाम अनुमान से कमजोर रहे, जिससे ऑटो सेक्टर पर दबाव देखने को मिला. अन्य कंपनियों जैसे Jindal Stainless, Fortis Health और HUDCO ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया, जबकि BHEL के नतीजे निराशाजनक रहे.

Titan समेत 13 कंपनियों के नतीजे आज होंगे घोषित
आज बाजार की नजर Titan के Q1 नतीजों पर रहेगी. इसके अलावा HPCL, NBCC, CG Consumer, NALCO और Cummins जैसी कुल 13 कंपनियों के नतीजे भी आज आने हैं. इनसे बाजार में सेक्टोरल मूवमेंट देखने को मिल सकता है.

Eternal में 5375 करोड़ की ब्लॉक डील संभव
आज की एक और बड़ी खबर Eternal Enterprises को लेकर है, जिसमें लगभग ₹5375 करोड़ की ब्लॉक डील होने की संभावना है. रिपोर्ट के मुताबिक, Antfin कंपनी 285 रुपये प्रति शेयर के भाव पर अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने जा रही है. इस डील से स्टॉक में भारी उतार-चढ़ाव की उम्मीद है.

