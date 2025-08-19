ETV Bharat / business

शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, सेंसेक्स 81,319 और निफ्टी 24,596 पर खुला - STOCK MARKET TODAY

शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, सेंसेक्स-निफ्टी हल्की बढ़त, बैंक निफ्टी गिरा, विदेशी निवेश और IPO में गतिविधि तेज, SEBI और सरकारी सुधार जारी.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 19, 2025 at 9:37 AM IST

3 Min Read

मुंबई: मंगलवार को शेयर बाजार में सपाट शुरुआत देखने को मिली. सेंसेक्स मामूली तेजी के साथ 46 अंकों की बढ़त लेकर 81,319 पर खुला, जबकि निफ्टी 15 अंक मजबूत होकर 24,596 पर खुला. इसके विपरीत बैंक निफ्टी 112 अंक गिरकर 55,622 पर खुला. विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 87.26 पर खुला, जो पिछले स्तर 87.29 से थोड़ा मजबूत है.

वैश्विक परिदृश्य: अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से मुलाकात की. इस दौरान बातचीत सकारात्मक रही और ट्रंप ने भरोसा जताया कि रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएंगे. ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी फोन किया और कहा कि वे पुतिन और जेलेंस्की की बैठक कराने की कोशिश करेंगे ताकि युद्ध को समाप्त करने की राह बन सके.

वैश्विक मार्केट्स की बात करें तो, जैकसन होल बैठक से पहले अमेरिकी बाजार सीमित दायरे में रहे. डाओ 34 अंक गिरा जबकि नैस्डैक 6 अंक ऊपर बंद हुआ. GIFT निफ्टी 30 अंकों की हल्की बढ़त के साथ 25 हजार के करीब रहा. डाओ फ्यूचर्स सपाट रहे और निक्केई में 200 अंकों की गिरावट देखने को मिली.

कमोडिटी और घरेलू निवेश: कच्चा तेल 1.5% की तेजी के साथ 66 डॉलर के ऊपर पहुंचा. सोना 3,375 डॉलर और चांदी 38 डॉलर के पास सपाट रहे. घरेलू बाजार में सोना 400 रुपए गिरकर 99,400 पर बंद हुआ और चांदी 350 रुपए गिरकर 1,13,600 पर रही. बाजार की गतिविधियों में कल एफआईआई ने कैश, इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर 6,800 करोड़ रुपए की खरीदारी की. घरेलू फंड्स ने लगातार 30वें दिन 4,100 करोड़ रुपए का निवेश किया.

नियामक और प्राइमरी मार्केट: SEBI ने Non-Benchmark Indices के लिए नियम कड़े करने की तैयारी शुरू कर दी है. नए नियमों के तहत किसी भी इंडेक्स में कम से कम 14 शेयर होने जरूरी होंगे, जिससे Nifty Bank और Financial Services इंडेक्स पर असर पड़ेगा. इसके अलावा, SEBI ने मार्जिन ऑब्लिगेशन की डेडलाइन 1 सितंबर से बढ़ाकर 10 अक्टूबर कर दी है.

प्राइमरी मार्केट में हलचल तेज है. आज Shreeji Shipping, Gem Aromatics, Vikram Solar और Patel Retail के IPO खुल रहे हैं. Bluestone Jewellery की लिस्टिंग भी आज होगी, जिसका इश्यू प्राइस 517 रुपए है.

सरकारी पहल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST रिफॉर्म पर मंत्रियों और अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की. उन्होंने कहा कि सभी सेक्टर्स में तेज़ सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और निवेश और व्यापार के लिए अनुकूल माहौल बनाए रखने का प्रयास जारी रहेगा.

यह भी पढ़ें- गिफ्ट सिटी में 409 कंपनियां सक्रिय, निर्मला सीतारमण ने सदन में बताया विकास का रोडमैप

मुंबई: मंगलवार को शेयर बाजार में सपाट शुरुआत देखने को मिली. सेंसेक्स मामूली तेजी के साथ 46 अंकों की बढ़त लेकर 81,319 पर खुला, जबकि निफ्टी 15 अंक मजबूत होकर 24,596 पर खुला. इसके विपरीत बैंक निफ्टी 112 अंक गिरकर 55,622 पर खुला. विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 87.26 पर खुला, जो पिछले स्तर 87.29 से थोड़ा मजबूत है.

वैश्विक परिदृश्य: अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से मुलाकात की. इस दौरान बातचीत सकारात्मक रही और ट्रंप ने भरोसा जताया कि रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में जल्द ही ठोस कदम उठाए जाएंगे. ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी फोन किया और कहा कि वे पुतिन और जेलेंस्की की बैठक कराने की कोशिश करेंगे ताकि युद्ध को समाप्त करने की राह बन सके.

वैश्विक मार्केट्स की बात करें तो, जैकसन होल बैठक से पहले अमेरिकी बाजार सीमित दायरे में रहे. डाओ 34 अंक गिरा जबकि नैस्डैक 6 अंक ऊपर बंद हुआ. GIFT निफ्टी 30 अंकों की हल्की बढ़त के साथ 25 हजार के करीब रहा. डाओ फ्यूचर्स सपाट रहे और निक्केई में 200 अंकों की गिरावट देखने को मिली.

कमोडिटी और घरेलू निवेश: कच्चा तेल 1.5% की तेजी के साथ 66 डॉलर के ऊपर पहुंचा. सोना 3,375 डॉलर और चांदी 38 डॉलर के पास सपाट रहे. घरेलू बाजार में सोना 400 रुपए गिरकर 99,400 पर बंद हुआ और चांदी 350 रुपए गिरकर 1,13,600 पर रही. बाजार की गतिविधियों में कल एफआईआई ने कैश, इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर 6,800 करोड़ रुपए की खरीदारी की. घरेलू फंड्स ने लगातार 30वें दिन 4,100 करोड़ रुपए का निवेश किया.

नियामक और प्राइमरी मार्केट: SEBI ने Non-Benchmark Indices के लिए नियम कड़े करने की तैयारी शुरू कर दी है. नए नियमों के तहत किसी भी इंडेक्स में कम से कम 14 शेयर होने जरूरी होंगे, जिससे Nifty Bank और Financial Services इंडेक्स पर असर पड़ेगा. इसके अलावा, SEBI ने मार्जिन ऑब्लिगेशन की डेडलाइन 1 सितंबर से बढ़ाकर 10 अक्टूबर कर दी है.

प्राइमरी मार्केट में हलचल तेज है. आज Shreeji Shipping, Gem Aromatics, Vikram Solar और Patel Retail के IPO खुल रहे हैं. Bluestone Jewellery की लिस्टिंग भी आज होगी, जिसका इश्यू प्राइस 517 रुपए है.

सरकारी पहल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने GST रिफॉर्म पर मंत्रियों और अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की. उन्होंने कहा कि सभी सेक्टर्स में तेज़ सुधार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और निवेश और व्यापार के लिए अनुकूल माहौल बनाए रखने का प्रयास जारी रहेगा.

यह भी पढ़ें- गिफ्ट सिटी में 409 कंपनियां सक्रिय, निर्मला सीतारमण ने सदन में बताया विकास का रोडमैप

For All Latest Updates

TAGGED:

MARKET OPENINGSENSEX NIFTYIPO LISTINGGOLD AND SILVER PRICESSTOCK MARKET TODAY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'वोट चोरी' के मुद्दे को नहीं छोड़ेगी कांग्रेस, पार्टी EC को दिखाएगी 'पंजे का दम'

नीरज चोपड़ा का जलवा, बिना खेले डायमंड लीग फाइनल के लिए किया क्वालीफाई

सेंसेक्स 1000 अंक से ऊपर उछला, निफ्टी ने भरा फर्राटा

'सिंगर्स को मिलती है 101 रु फीस', 'बेबी डॉल' सिंगर ने बताया म्यूजिक इंडस्ट्री का काला सच, बोलीं- पेंशन प्लान...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.