सेंसेक्स 1000 अंक से ऊपर उछला, निफ्टी ने भरा फर्राटा

मुंबई: शुरुआती कारोबार में 1,021.93 अंक उछल कर सेंसेक्स 81,619.59 पर पहुंच गया. 322.2 अंक बढ़कर निफ्टी 24,953.50 पर आ गया. इस तरह से शेयर बाजार में आज शानदार तेजी देखी जा रही है. लाल किले पर पीएम मोदी के किए ऐलान के चलते आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं.

आज घरेलू मोर्चे पर सकारात्मक संकेत के साथ-साथ सुबह वैश्विक बाजारों के सामान्य रुख के बीच GIFT निफ्टी सोमवार सुबह 0.88% की तेजी के साथ 24,871 पर कारोबार कर रहा था.

आज एशिया-प्रशांत बाजारों में मिलाजुला दिखा. जापान के शेयर बाजारों में तेजी का रुख रहा. जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.62% फीसदी उछला. टॉपिक्स इंडेक्स 0.42% ऊपर रहा. वहीं, दक्षिण कोरिया के बाजार में गिरावट देखी गई. दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.06% टूटा. वहीं कोस्डैक में 1.44% की गिरावट पाई गई.

हांगकांग के हैंगसेंग वायदा 25,214 पर रहते हुए मजबूती का रुख दिखाया. फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद ने अमेरिकी बाजारों में मजबूती दी. S&P 500 फ्यूचर्स 0.11%, डॉव फ्यूचर्स 0.09% और नैस्डैक फ्यूचर्स 0.18% बढ़त में रहे.

गौर करें तो स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से पीएम मोदी के ऐलान का असर आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में दिख रहा है. दोनों सूचकांक तेजी दिका रहे हैं. स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और अर्थव्यवस्था को लेकर कई बड़े ऐलान किए.

मोदी ने दिवाली से पहले जीएसटी में भारी कटौती की ओर इशारा किया. मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स को लॉन्च करने की बात कही. साथ ही रक्षा क्षेत्र में 'सुदर्शन चक्र मिशन' के ऐलान का भी असर दिख रहा है.

पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि आने वाले महीनों में सरकार का फोकस फार्मा रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, और ऊर्जा सुरक्षा पर होगा. इन घोषणाओं का असर शेयर मार्केट पर साफ-साफ दिख रहा है. वहीं GIFT निफ्टी में भी जोरदार तेजी दर्ज की गई है.

बता दें कि प्रधानमंत्री में आजादी के दिन पर झंडा फहराते हुए कहा कि सरकार दिवाली से पहले जीएसटी में भारी कटौती करेगी. मोदी के इस ऐलान पर 20 और 21 अगस्त को मंत्रियों का समूह (GoM) एक बैठक करेगा. इसके अलावा 18–19 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक हो सकती है. ऐसा माना जा रही है कि टैक्स में कटौती से इकोनॉमी बूस्ट होगी और उपभोग में तेजी आएगी.

गौर करें तो बीते सप्ताह निफ्टी-50 कुल 0.25% मजबूत होकर शुक्रवार को 24,631 के स्तर पर बंद हुआ. जबकि सेंसेक्स 0.30% की तेजी के साथ 80,598 पर क्लोज बंद हो गया था.