भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को दिखी मजबूती, निफ्टी 24,941 और सेंसेक्स 81,558 पर

मुंबई: सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भारतीय शेयर बाजार ने मजबूती के साथ शुरुआत की. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से संभावित ब्याज दर कटौती के संकेत मिलने के बाद निवेशकों का उत्साह बढ़ा और आईटी शेयरों में तेजी देखने को मिली.

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 251.41 अंक यानी 0.31 प्रतिशत की बढ़त के साथ 81,558 पर पहुंचा. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 71 अंक यानी 0.29 प्रतिशत मजबूत होकर 24,941 पर कारोबार कर रहा था.

आईटी सेक्टर ने संभाली बढ़त

सेक्टोरियल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी आईटी इंडेक्स 1.77 प्रतिशत उछलकर सबसे ज्यादा तेजी में रहा. इसके बाद मेटल इंडेक्स 0.88 प्रतिशत बढ़ा. ज्यादातर अन्य सेक्टरों में भी हल्की तेजी दर्ज की गई. निफ्टी पैक में इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, हिंडाल्को और एनटीपीसी टॉप गेनर्स रहे. वहीं, आईसीआईसीआई बैंक, अपोलो हॉस्पिटल, जियो फाइनेंशियल और मारुति सुजुकी में गिरावट देखने को मिली.

टेक्निकल एनालिसिस: सपोर्ट और रेजिस्टेंस

विश्लेषकों का कहना है कि निफ्टी फिलहाल अपने शॉर्ट-टर्म सपोर्ट लेवल 24,840 के आसपास है, जो 50-दिन के ईएमए से मेल खाता है.

चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग की अमृता शिंदे के अनुसार, “अगर निफ्टी इस स्तर के नीचे फिसलता है तो यह 24,650 और आगे चलकर 24,500 तक जा सकता है. वहीं, नजदीकी रेजिस्टेंस 25,150–25,350 के दायरे में है.”

पीएल कैपिटल के विक्रम कसाट ने कहा कि “निफ्टी चैनल से बाहर निकला है, लेकिन 24,950 से 25,000 के रेजिस्टेंस जोन में बिकवाली का दबाव देखा गया. निकट भविष्य में 24,600–24,673 का सपोर्ट अहम रहेगा.”

अमेरिकी और एशियाई बाजारों से मिला सहारा

पिछले हफ्ते जैक्सन होल सिम्पोजियम में अमेरिकी फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने संभावित रेट कट के संकेत दिए थे. इसके बाद भारतीय बाजारों में एफपीआई (विदेशी निवेश) प्रवाह की उम्मीद बढ़ गई है. अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार को जोरदार तेजी दर्ज की गई. डॉव जोंस 1.89%, नैस्डैक 1.88% और एसएंडपी 500 में 1.52% की बढ़त देखी गई. एशियाई बाजारों में भी हरे निशान देखने को मिले. चीन का शंघाई इंडेक्स 0.59% चढ़ा, जापान का निक्केई 0.68% ऊपर रहा. हांगकांग का हैंगसेंग 1.93% मजबूत हुआ और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.89% चढ़ा.

एफआईआई और डीआईआई की चाल

बाजार डेटा के अनुसार, 22 अगस्त को एफआईआई ने भारतीय शेयरों में 1,622 करोड़ रुपये की बिकवाली की थी. वहीं, डीआईआई ने 329 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. हालांकि, अमेरिकी रेट कट की उम्मीदों से आगे चलकर विदेशी निवेशकों की वापसी की संभावना जताई जा रही है.

कुल मिलाकर, ग्लोबल संकेतों और आईटी शेयरों की तेजी से भारतीय बाजारों ने हफ्ते की शुरुआत सकारात्मक की है. निवेशकों की नजर अब अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों और घरेलू बाजार में एफआईआई की चाल पर रहेगी.

