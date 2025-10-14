ETV Bharat / business

शेयर बाजार में तेजी, सेंसेक्स 235 अंक बढ़कर 82,562 पर खुला, निफ्टी 55 अंक उछला

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार को वैश्विक बाजारों में जारी अमेरिका और चीन के बीच व्यापार तनाव के बीच भी सकारात्मक शुरुआत की. निवेशकों ने इन वैश्विक अनिश्चितताओं को नजरअंदाज करते हुए घरेलू कंपनियों की तिमाही आय (Q2) की रिपोर्ट पर ध्यान केंद्रित किया.

सेंसेक्स ने 82,562 के स्तर पर खुलते हुए 235 अंक यानी 0.29 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की. वहीं निफ्टी भी 25,283 के स्तर पर खुला, जो 55 अंक या 0.22 प्रतिशत ऊपर था. सेंसेक्स के टॉप परफॉर्मर्स में HCL टेक, टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, इंफोसिस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और लार्सन एंड टुब्रो शामिल थे, जिनकी कीमतों में 1.3 प्रतिशत तक की तेजी देखी गई.

वहीं दूसरी ओर, ईशर मोटर्स, मारुति सुजुकी, एक्सिस बैंक, सन फार्मा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस और भारती एयरटेल के शेयरों में शुरुआती कारोबार में गिरावट आई. व्यापक बाजार में निफ्टी मिडकैप और निफ्टी स्मॉलकैप सूचकांक भी सकारात्मक संकेत दिखा रहे थे. मिडकैप इंडेक्स 0.37 प्रतिशत और स्मॉलकैप इंडेक्स 0.38 प्रतिशत की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा था.

सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो, निफ्टी मेटल इंडेक्स सबसे अधिक 1 प्रतिशत की तेजी के साथ आगे था, जो मेटल सेक्टर के सकारात्मक मूवमेंट के कारण था. वहीं, निफ्टी फार्मा इंडेक्स सबसे ज्यादा 0.37 प्रतिशत की गिरावट के साथ पिछड़ गया. विशेषज्ञों के मुताबिक, आईटी सेक्टर के बड़े कॅप स्टॉक्स को बाजार में अब अधिक मूल्यांकन (ओवरवैल्यूड) माना जा रहा है क्योंकि यह कई चुनौतियों और संरचनात्मक समस्याओं का सामना कर रहे हैं.