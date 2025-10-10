ETV Bharat / business

सेंसेक्स 148 अंक चढ़ा, निफ्टी 40 अंक ऊपर; घटते वैश्विक तनाव से बाजार में तेजी

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार शुक्रवार को हल्की बढ़त के साथ खुले लेकिन जल्द ही सकारात्मक वैश्विक संकेतों के कारण तेजी की ओर बढ़ गए. मध्य पूर्व में घटते भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका-भारत के बीच संभावित व्यापार समझौते की उम्मीद ने निवेशकों में नया उत्साह भर दिया.

सेंसेक्स 148 अंकों यानी 0.18 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,320 अंकों पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 40 अंक या 0.16 प्रतिशत बढ़कर 25,221 अंकों पर कारोबार कर रहा था. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले सत्र में बाजार के दूसरे हिस्से में आई तेजी भले ही साप्ताहिक उच्च स्तर को पार नहीं कर सकी, लेकिन इसने मंदी के संकेतों को कमजोर कर दिया है.

तकनीकी विश्लेषकों के अनुसार, अगर निफ्टी 25,215 के ऊपर टिकता है तो आने वाले दिनों में यह 25,460 तक जा सकता है. हालांकि, यदि यह 25,113 के नीचे फिसलता है तो रुझान कुछ समय के लिए सीमित रह सकता है, लेकिन तत्काल 24,982 के स्तर तक गिरावट की संभावना नहीं है.

ब्रॉडर मार्केट में भी निवेशकों की रुचि बनी रही. निफ्टी मिडकैप 100 में 0.18 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.28 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई, जिससे यह संकेत मिलता है कि मिड और स्मॉल कैप शेयरों में निवेशक सक्रिय बने हुए हैं.

सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी मेटल 1.4 प्रतिशत की गिरावट के साथ सबसे कमजोर सेक्टर रहा. इसके अलावा ऑटो, फार्मा और हेल्थकेयर सेक्टर में भी गिरावट दर्ज की गई. वहीं, बैंकिंग, एनर्जी, एफएमसीजी, आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑयल एंड गैस और रियल्टी सेक्टर में खरीदारी का माहौल देखने को मिला.