ETV Bharat / business

शेयर बाजार में छह दिन की तेजी के बाद ब्रेक, सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट में - MARKET CLOSES LOWER

सेंसेक्स और निफ्टी छह दिन की तेजी के बाद शुक्रवार को गिरावट में रहे. सेंसेक्स693 अंक और निफ्टी 213 अंक लुढ़का, बैंकिंग-मेटल सेक्टर दबाव में.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 22, 2025 at 4:09 PM IST

Updated : August 22, 2025 at 4:47 PM IST

2 Min Read

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने शुक्रवार को छह दिन की लगातार तेजी के बाद ब्रेक लिया. बीएसई सेंसेक्स 693.86 अंक या 0.85 प्रतिशत गिरकर 81,306.85 अंक पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 213.25 अंक या 0.85 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,870.50 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान सेंसेक्स 708.94 अंक या 0.86 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,291.77 अंक तक आ गया था.

सेंसेक्स कंपनियों का प्रदर्शन
सेंसेक्स में प्रमुख कंपनियों में एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, आईटीसी, एचसीएल टेक, कोटक महिंद्रा बैंक, अडानी पोर्ट्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टेक महिंद्रा के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली. वहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सन फार्मा के शेयर लाभ में रहे.

निवेशकों की चिंता और वैश्विक प्रभाव
निवेशकों का ध्यान अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल के आगामी वक्तव्यों की ओर गया, जो जैक्सन होल संगोष्ठी में दिए जाएंगे. डॉलर की मजबूती के चलते रुपया 27 पैसे गिरकर 87.52 (अनंतिम) पर बंद हुआ. हालांकि, विदेशी फंडों के प्रवाह और ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट से घरेलू इकाई को निचले स्तर पर कुछ समर्थन मिला.

वैश्विक बाजार का रुख
एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225, शंघाई का एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग सकारात्मक दायरे में बंद हुए. यूरोपीय बाजार मध्य सत्र में हरे निशान में कारोबार कर रहे थे. वहीं, गुरुवार को अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए थे.

कमोडिटी और फंड फ्लो
वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.24 प्रतिशत गिरकर 67.52 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने गुरुवार को 1,246.51 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे. पिछले दिन सेंसेक्स 142.87 अंक या 0.17 प्रतिशत चढ़कर 82,000.71 पर और निफ्टी 33.20 अंक या 0.13 प्रतिशत बढ़कर 25,083.75 पर बंद हुआ था.

विश्लेषकों का मानना है कि घरेलू बाजार पर वैश्विक आर्थिक संकेत, अमेरिकी मौद्रिक नीति और तेल की कीमतों का प्रभाव देखा जा रहा है. निवेशकों को इस समय सतर्क रहकर ही निवेश निर्णय लेने की सलाह दी जा रही है. सलाह दी जा रही है

यह भी पढ़ें- हफ्ते के आखिरी दिन बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 300 अंक टूटा, लेकिन Wipro–Tata Motors–BEL में दिखी मजबूती

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार ने शुक्रवार को छह दिन की लगातार तेजी के बाद ब्रेक लिया. बीएसई सेंसेक्स 693.86 अंक या 0.85 प्रतिशत गिरकर 81,306.85 अंक पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 213.25 अंक या 0.85 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,870.50 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान सेंसेक्स 708.94 अंक या 0.86 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,291.77 अंक तक आ गया था.

सेंसेक्स कंपनियों का प्रदर्शन
सेंसेक्स में प्रमुख कंपनियों में एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, आईटीसी, एचसीएल टेक, कोटक महिंद्रा बैंक, अडानी पोर्ट्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टेक महिंद्रा के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली. वहीं, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और सन फार्मा के शेयर लाभ में रहे.

निवेशकों की चिंता और वैश्विक प्रभाव
निवेशकों का ध्यान अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल के आगामी वक्तव्यों की ओर गया, जो जैक्सन होल संगोष्ठी में दिए जाएंगे. डॉलर की मजबूती के चलते रुपया 27 पैसे गिरकर 87.52 (अनंतिम) पर बंद हुआ. हालांकि, विदेशी फंडों के प्रवाह और ब्रेंट क्रूड की कीमतों में गिरावट से घरेलू इकाई को निचले स्तर पर कुछ समर्थन मिला.

वैश्विक बाजार का रुख
एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225, शंघाई का एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग सकारात्मक दायरे में बंद हुए. यूरोपीय बाजार मध्य सत्र में हरे निशान में कारोबार कर रहे थे. वहीं, गुरुवार को अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए थे.

कमोडिटी और फंड फ्लो
वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.24 प्रतिशत गिरकर 67.52 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने गुरुवार को 1,246.51 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे. पिछले दिन सेंसेक्स 142.87 अंक या 0.17 प्रतिशत चढ़कर 82,000.71 पर और निफ्टी 33.20 अंक या 0.13 प्रतिशत बढ़कर 25,083.75 पर बंद हुआ था.

विश्लेषकों का मानना है कि घरेलू बाजार पर वैश्विक आर्थिक संकेत, अमेरिकी मौद्रिक नीति और तेल की कीमतों का प्रभाव देखा जा रहा है. निवेशकों को इस समय सतर्क रहकर ही निवेश निर्णय लेने की सलाह दी जा रही है. सलाह दी जा रही है

यह भी पढ़ें- हफ्ते के आखिरी दिन बाजार धड़ाम, सेंसेक्स 300 अंक टूटा, लेकिन Wipro–Tata Motors–BEL में दिखी मजबूती

Last Updated : August 22, 2025 at 4:47 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

MARKET CLOSESTOCK MARKET CLOSING BELLSENSEX AND NIFTYMARKET CLOSES LOWER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

OpenAI जल्द ही भारत में खोलेगा अपना पहला ऑफिस, नई दिल्ली में शुरू होगी शुरुआत

PM मोदी ने औंटा-सिमरिया 6 लेन पुल का किया उद्घाटन, सीएम नीतीश के साथ हाथ मिलाकर किया अभिवादन

वनडे वर्ल्ड कप 2025 से पहले भारतीय महिला क्रिकेटर ने लिया संन्यास, क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स को कहा अलविदा

NRI बिजनेसमैन लॉर्ड स्वराज पॉल का लंदन में निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.