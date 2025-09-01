मुंबई: सोमवार को भारतीय शेयर बाजार मजबूती के साथ हरे निशान पर बंद हुआ. शुरुआती सपाट कारोबार के बाद निवेशकों की जोरदार खरीदारी ने बाजार का रुख बदल दिया. बीएसई सेंसेक्स 554.84 अंक यानी 0.70% चढ़कर 80,364.49 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 198.20 अंक या 0.81% की बढ़त के साथ 24,625.05 पर पहुंच गया. ऑटो, आईटी और मेटल सेक्टर में लिवाली से सूचकांकों को समर्थन मिला. बैंक निफ्टी भी 346 अंक चढ़कर 54,002 पर बंद हुआ. मजबूत जीडीपी आंकड़े और घरेलू निवेशकों की भारी खरीदारी ने बाजार की धारणा को सकारात्मक बनाए रखा.

