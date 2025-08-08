मुंबई: शेयर बाजार आज हफ्ते के अंतिम दिन शुक्रवार को भारी गिरावट के साथ बंद हुआ. आज सेंसेक्स 0.95% गिरकर यानी 765.47 अंक नीचे लुढ़क कर 79,857.79 अंक पर क्लोज हुआ. वहीं निफ्टी में 0.95% की गिरावट रही. इस तरह से सूचकांक निफ्टी 232.85 अंक की गिरावट के साथ 24,363.30 अंक के स्तर पर बंद हुआ.

गौर करें तो एनएसई पर आज 3,038 शेयरों में ट्रेडिंग हुई. इनमें से 984 शेयर तेजी के साथ बंद हुए. 1,969 शेयरों में गिरावट रही. इसके अलावा 85 शेयरों के दामों में कोई अंतर नहीं आया.

आज के टॉप गेनर स्टॉक की बात करें तो एनटीपीसी के स्टॉक में 5 रुपए की तेजी रही. इस तरह से NTPC के शेयर 334.75 रुपये के स्तर की ऊंचाई पर पहुंच कर बंद हुआ.

डॉ रेड्डीज लैब्स का स्टॉक करीब 10.60 रुपये की तेजी के साथ 1,211.40 रुपये के स्तर पर बंद हुआ. वहीं टाइटन का शेयर 44.50 रुपये की तेजी के साथ 3,460.20 रुपये पर बंद हुआ.

बजाज फिनसर्व का शेयर 5.20 रुपये की तेजी के साथ 1,919.20 रुपये के स्तर पर क्लोज हुआ. एचडीएफसी लाइफ का शेयर करीब 5.85 रुपये की तेजी के साथ 761.55 रुपये के स्तर पर बंद हुआ.

बाजार के टॉप लूजर कंपनियों के शेयरों की बात करें तो भारती एयरटेल का शेयर आज करीब 64 रुपये की गिरावट के साथ 1,858.60 रुपये के स्तर पर बंद हुआ. अदानी एंटरप्राइज़ का शेयर 71.70 रुपये गिरकर 2,178.10 रुपये के स्तर पर बंद हुआ.

श्रीराम फाइनेंस का शेयर 17.70 रुपये की गिरावट के साथ 609.65 रुपये के स्तर पर बंद हुआ. इंडसइंड बैंक का शेयर 24.90 रुपये की गिरावट के साथ 782.45 रुपये के स्तर पर बंद हुआ.

महिन्द्रा एंड महिन्द्रा के शेयर में 66.90 रुपये की गिरावट आई. महिन्द्रा का शेयर 3,144.20 रुपये के स्तर पर क्लोज हुआ.

आज साप्ताहिक शेयर मार्केट का आखिरी दिन शुक्रवार है. इस तरह भारतीय शेयर बाजार आज लगातार चौथे दिन लाल निशान पर खुला. बीएसई का सेंसेक्स 145 अंक नीचे से खुला. वहीं निफ्टी-50 कुल मिलाकर 52 अंक नीचे खुला.

इससे पहले शुक्रवार को बीएसई सेंसेक्स 145.25 अंकों गिरावट के साथ 80,478.01 अंकों पर ओपन हुआ. इसी तरह, एनएसई का निफ्टी 51.90 अंकों की गिरावट के साथ 24,544.25 अंकों पर कारोबार करता दिखा.

शुक्रवार को सेंसेक्स की 16 कंपनियों के शेयर पॉजिटिव नोट के साथ खुले. 12 कंपनियों के शेयर लाल निशान में खुले. अल्ट्राटेक सीमेंट और एनटीपीसी के शेयरों में आज बदलाव नहीं दिखाई दिया.

वहीं दूसरी ओर, निफ्टी की 27 कंपनियों के शेयरों ने हरे निशान में कारोबार शुरू किया. बाकी की 23 कंपनियों के शेयर नुकसान के साथ लाल निशान में खुले.