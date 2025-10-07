ETV Bharat / business

लगातार चौथे कारोबारी दिन सेंसेक्स और निफ्टी ग्रीन जोन में हुए बंद, जानें कैसा रहा आपका दिन

इस तरह से मंगलवार को शेयर बाजार में हल्की बढ़त के साथ कारोबार ठहर गया. सेंसेक्स 137 अंक आगे बढ़कर 81,927 पर और निफ्टी 31 अंक की बढ़त लेकर 25,108 पर बंद हुआ.

मुंबई: भारतीय शेयर मार्केट में लगातार दूसरे दिन भी हरियाली रही. सेंसेक्स 136.63 अंक चढ़कर 81,926.75 पर क्लोज हुआ. वहीं निफ्टी 30.65 अंक चढ़कर 25,108.30 पर जाकर थम गया.

गौर करें तो आज बढ़िया चल रहा शेयर बाजार दोपहर 3 बजे के बाद बिकवाली का शिकार हो गया. सेंसेक्स ऊपरी स्तर से 400 अंक टूटा. सेंसेक्स आज 81,790.12 के बंद भाव के मुकाबले 81,883.95 पर खुला था. इसके बाद सेंसेक्स का इंडेक्स 82,309.56 पर पहुंच गया. हालांकि आखिरी के 20 मिनट में तेज मुनाफावसूली की वजह से सेंसेक्स गिरकर 81,924 पर रुक गया.

वहीं, निफ्टी में भी तेज मुनाफावसूली देखने को मिली. NSE का निफ्टी 25,077.65 के बंद भाव के मुकाबले 25,085.30 भाव पर ओपन हुआ था. इस तरह से निफ्टी दिन के समय 25,220.90 के स्तर तक पहुंच गया, हालांकि आखिरी के 20 मिनट में बाजार में बिकवाली दिखी और बढ़त कम हो गई.

आज दिन के ऊपरी स्तरों से शेयर बाजार में मुनाफावसूली दिखाई दी. एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स और ट्रेंट जैसे शेयरों में शॉर्ट-टर्म प्रॉफिट बुकिंग देखी गई. बैंक निप्टी भी अपने दिन के उच्च स्तर से करीब 200 अंक नीचे फिसला. इसके साथ ही निवेशकों ने Axis Bank, बंक ऑफ बड़ोदा और एसबीआई (SBI) में मुनाफा बुक कर लिया.

शेयर मार्केट में आज निफ्टी-50 की 22 कंपनियों के शेयर में तेजी दिखी. वहीं 27 कंपनियों में गिरावट का रुख रहा. एक कंपनी में कोई बदलाव नहीं हुआ.

शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी मंगलवार को लगातार चौथे दिन बढ़त के साथ बंद हुए. ब्लू-चिप बैंक शेयरों में तेजी और घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी से इसमें मदद मिली.

उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बाद 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 136.63 अंक या 0.17 प्रतिशत बढ़कर 81,926.75 पर बंद हुआ. दिन के कारोबार के दौरान यह 519.44 अंक या 0.63 प्रतिशत बढ़कर 82,309.56 पर पहुंच गया. 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 30.65 अंक या 0.12 प्रतिशत बढ़कर 25,108.30 पर पहुंच गया.

सेंसेक्स की कंपनियों में भारती एयरटेल, एचसीएल टेक, अल्ट्राटेक सीमेंट, पावर ग्रिड, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील और आईसीआईसीआई बैंक प्रमुख लाभ में रहे. वहीं एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स, ट्रेंट और इंफोसिस पिछड़ गए.

एशियाई बाजारों में, जापान का निक्केई 225 सूचकांक सकारात्मक दायरे में बंद हुआ. चीन और दक्षिण कोरिया के बाजार अवकाश के कारण बंद रहे. यूरोप के शेयर बाजारों में मिलाजुला रुख रहा. अमेरिकी बाजार अधिकतर बढ़त के साथ बंद हुए.

वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 0.15 प्रतिशत गिरकर 65.37 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 313.77 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 5,036.39 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

सोमवार को सेंसेक्स 582.95 अंक या 0.72 प्रतिशत बढ़कर 81,790.12 पर और निफ्टी 183.40 अंक या 0.74 प्रतिशत बढ़कर 25,077.65 पर बंद हुआ.