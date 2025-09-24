लाल निशान पर बंद हुआ स्टॉक मार्केट; सेंसेक्स 386 अंक गिरा, निफ्टी 25100 के नीचे
सेंसेक्स 386.47 अंक टूटकर 81,715.63 अंक पर जाकर क्लोज हुआ. वहीं, एनएसई निफ्टी 112.60 अंक गिरकर 25,056.90 अंक पर जाकर ठहर गया.
Published : September 24, 2025 at 4:13 PM IST|
Updated : September 24, 2025 at 4:45 PM IST
मुंबई: हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन इंडियन शेयर मार्केट गिरावट के साथ बंद हुए. 30 शेयरों वाला बीएसई का सेंसेक्स 386.47 अंक टूटकर 81,715.63 अंक पर जाकर क्लोज हुआ. वहीं, एनएसई निफ्टी 112.60 अंक गिरकर 25,056.90 अंक पर जाकर ठहर गया.
आज बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैप 4,60,62,468.97 करोड़ रुपये से नीचे गिरकर 46,437,915.55 करोड़ रुपये आकर रुक गई. इस दौरान तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
इस तरह से देखें तो शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी बुधवार को उतार-चढ़ाव के लाल निशान पर बंद हुए. बीएसई सेंसेक्स 386.47 अंक यानी 0.47 प्रतिशत की गिरावट के साथ 81,715.63 पर बंद हुआ. एनएसई निफ्टी 112.60 अंक या 0.45 प्रतिशत गिरकर 25,056.90 पर जाकर रुक गया.
आज एनएसई के निफ्टी-50 पर 3,132 शेयरों में ट्रेडिंग हुई. इन शेयरों में से 979 शेयर तेजी के साथ बंद हुए. वहीं निप्टी पर 2,070 शेयर गिरावट के साथ क्लोज हुए. इसके अलावा 83 शेयरों के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ.
कुछ टॉप शेयरों पर नजर दौड़ाएं तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का शेयर आज करीब 4.70 रुपये की तेजी के साथ 293.30 रुपये के स्तर पर बंद हुआ. एचयूएल 2,549.50 27.30 1.08 रुपये के स्तर पर जाकर ठहर गया. जेएसडब्ल्यू स्टील का शेयर 10.70 रुपये की तेजी के साथ 1,149.10 रुपये के स्तर पर क्लोज हुआ.
इसी तरह एनटीपीसी का शेयर आज करीब 4.60 रुपये की तेजी के साथ 347.60 रुपये के स्तर पर बंद हुआ. नेस्ले का शेयर 10.20 रुपये की तेजी के साथ 1,178.60 रुपये के स्तर पर बंद हुआ.
कुछ शेयरों में नुकसान का रुख रहा. टाटा मोटर्स का शेयर 18.40 रुपये की गिरावट के साथ 682.95 रुपये के स्तर पर बंद हुआ. जियो फाइनेंशियल का शेयर आज करीब 5.80 रुपये की गिराव के साथ 306.75 रुपये के स्तर पर बंद हुआ. विप्रो का शेयर आज करीब 5.04 रुपये की गिरावट के साथ 244.59 रुपये के स्तर पर बंद हुआ.
इसी तरह हीरो मोटोकॉर्प का शेयर आज करीब 93.50 रुपये की गिरावट के साथ 5,277 रुपये के स्तर पर बंद हुआ. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर आज करीब 9 रुपये की गिरावट के साथ 395.45 रुपये के स्तर पर बंद हुआ.
आज मार्केट के टॉप गेनर स्टॉक पर नजर डालते हैं.
आज मार्केट के टॉप लूजर स्टॉक पर नजर डालते हैं.
