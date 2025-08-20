ETV Bharat / business

लगातार 5वें दिन SENSEX हाई पर हुआ क्लोज, NIFTY ने फिर पार किया 25000 का आंकड़ा - STOCK MARKET CLOSING 20 AUG 2025

आज के कारोबार में बीएसई मिडकैप, स्मॉलकैप सूचकांकों में तेजी रही. एफएमसीजी, आईटी और रियल्टी सेक्टर अच्छे रहे. मीडिया, फार्मा और प्राइवेट बैंक लुढ़के.

Stock Market Closing 20 Aug 2025
प्रतीकात्मक तस्वीर. (फोटो- गेटी इमेज)
author img

By ETV Bharat Business Team

Published : August 20, 2025 at 5:07 PM IST

3 Min Read

मुंबई: ग्लोबल संकेतों के बीच बुधवार को भी घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए. बीएसई सेंसेक्स कारोबार के आखिर में 213.45 अंक की तेजी के साथ 81,857.84 अंक के लेवल पर बंद हुआ. सेंसेक्स में लगातार 5वें दिन उछाल के साथ खाता क्लोज किया. इस तरह से ये दो महीने की सबसे लंबी तेजी रही.

गौर करें तो बीते दो महीनों में पहली बार ऐसा है, जब सेंसेक्स और निफ्टी लगातार 5 दिनों तक हरे निशान पर कारोबार बंद किए हैं. इस तरह से आज कारोबारी दिन के बंद होने तक सेंसेक्स 213.45 अंक ऊपर उठकर बंद हुआ. यों कहें तो ये 0.26 फीसदी चढ़कर 81,857.84 पर क्लोज हुआ.

इसी तरह निफ्टी 69.90 अंक की तेजी दिखाते हुए 0.28% बढ़कर 25,050.55 पर पहुंच कर हरे निशान पर बंद हुआ.

गौर करें तो सेंसेक्स सूचकांक में लगातार 5वें दिन उछाल रही. इस तरह से दो महीने की सबसे लंबी तेजी रही. इस दौरान निवेशकों ने ₹1.8 लाख करोड़ कमाए हैं.

बाजार की हरियाली का ये आलम रहा कि बीएसई (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटल आज बढ़कर 456.19 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. यह बीते कारोबारी दिन मंगलवार को 454.40 लाख करोड़ रुपये रहा था.

कैलकुलेट करें तो आज बुधवार को BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 1.79 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया है. इस तरह से निवेशकों की संपत्ति में करीब 1.79 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

इसी तरह, एनएसई का निफ्टी भी 69.9 अंक की तेजी के साथ 25,050.55 के लेवल पर टिका. निफ्टी पर इंफोसिस, एचयूएल, टीसीएस, नेस्ले इंडिया और एनटीपीसी प्रमुख रूप से बढ़त वाले स्टॉक्स रहे.

वहीं दूसरी ओर श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा मोटर्स और इंडसइंड बैंक में गिरावट दर्ज की गई.

आज के कारोबार में बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में 0.3% की बढ़त दर्ज की गई. एफएमसीजी, आईटी और रियल्टी सेक्टर में 1-2.6% की बढ़त दर्ज की गई. वहीं मीडिया इंडेक्स में 2% और फार्मा और प्राइवेट बैंक में 0.4% की गिरावट दर्ज की गई.

आज बीएसई सेंसेक्स के 15 शेयर हरे निशान रंग में बढ़त के साथ बंद हुए. इंफोसिस के शेयरों में 3.88 फीसदी की तेजी रही. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एनटीपीसी (NTPC), हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL), और टाटा स्टील (Tata Steel) के शेयर भी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए.

वहीं सेंसेक्स के बाकी 15 शेयर गिरावट के साथ क्लोज हुए. नुकसान वाले शेयरों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL), बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance), टाटा मोटर्स (Tata Motors), ट्रेंट (Trent) और आईटीसी (ITC) के शेयर रहे.

बता दें कि आज बुधवार को सेंसेक्स-निफ्टी दोनों ही गिरावट के साथ खुले हैं. सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 101.03 अंक की गिरावट के साथ खुला. बाजार खुलते ही सेंसेक्स 81,543.36 अंक पर व्यापार कर रहा था. इस दौरान बीएसई बैंक में भी गिरावट देखी गई.

ये भी पढ़ें -

4 दिनों की तेजी गायब, बुधवार को सेंसेक्स-निफ्टी गिरावट के साथ खुले, निफ्टी 25000 के नीचे खुला

मुंबई: ग्लोबल संकेतों के बीच बुधवार को भी घरेलू शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए. बीएसई सेंसेक्स कारोबार के आखिर में 213.45 अंक की तेजी के साथ 81,857.84 अंक के लेवल पर बंद हुआ. सेंसेक्स में लगातार 5वें दिन उछाल के साथ खाता क्लोज किया. इस तरह से ये दो महीने की सबसे लंबी तेजी रही.

गौर करें तो बीते दो महीनों में पहली बार ऐसा है, जब सेंसेक्स और निफ्टी लगातार 5 दिनों तक हरे निशान पर कारोबार बंद किए हैं. इस तरह से आज कारोबारी दिन के बंद होने तक सेंसेक्स 213.45 अंक ऊपर उठकर बंद हुआ. यों कहें तो ये 0.26 फीसदी चढ़कर 81,857.84 पर क्लोज हुआ.

इसी तरह निफ्टी 69.90 अंक की तेजी दिखाते हुए 0.28% बढ़कर 25,050.55 पर पहुंच कर हरे निशान पर बंद हुआ.

गौर करें तो सेंसेक्स सूचकांक में लगातार 5वें दिन उछाल रही. इस तरह से दो महीने की सबसे लंबी तेजी रही. इस दौरान निवेशकों ने ₹1.8 लाख करोड़ कमाए हैं.

बाजार की हरियाली का ये आलम रहा कि बीएसई (BSE) में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटल आज बढ़कर 456.19 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया. यह बीते कारोबारी दिन मंगलवार को 454.40 लाख करोड़ रुपये रहा था.

कैलकुलेट करें तो आज बुधवार को BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 1.79 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया है. इस तरह से निवेशकों की संपत्ति में करीब 1.79 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

इसी तरह, एनएसई का निफ्टी भी 69.9 अंक की तेजी के साथ 25,050.55 के लेवल पर टिका. निफ्टी पर इंफोसिस, एचयूएल, टीसीएस, नेस्ले इंडिया और एनटीपीसी प्रमुख रूप से बढ़त वाले स्टॉक्स रहे.

वहीं दूसरी ओर श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा मोटर्स और इंडसइंड बैंक में गिरावट दर्ज की गई.

आज के कारोबार में बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में 0.3% की बढ़त दर्ज की गई. एफएमसीजी, आईटी और रियल्टी सेक्टर में 1-2.6% की बढ़त दर्ज की गई. वहीं मीडिया इंडेक्स में 2% और फार्मा और प्राइवेट बैंक में 0.4% की गिरावट दर्ज की गई.

आज बीएसई सेंसेक्स के 15 शेयर हरे निशान रंग में बढ़त के साथ बंद हुए. इंफोसिस के शेयरों में 3.88 फीसदी की तेजी रही. टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एनटीपीसी (NTPC), हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL), और टाटा स्टील (Tata Steel) के शेयर भी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए.

वहीं सेंसेक्स के बाकी 15 शेयर गिरावट के साथ क्लोज हुए. नुकसान वाले शेयरों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL), बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance), टाटा मोटर्स (Tata Motors), ट्रेंट (Trent) और आईटीसी (ITC) के शेयर रहे.

बता दें कि आज बुधवार को सेंसेक्स-निफ्टी दोनों ही गिरावट के साथ खुले हैं. सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 101.03 अंक की गिरावट के साथ खुला. बाजार खुलते ही सेंसेक्स 81,543.36 अंक पर व्यापार कर रहा था. इस दौरान बीएसई बैंक में भी गिरावट देखी गई.

ये भी पढ़ें -

4 दिनों की तेजी गायब, बुधवार को सेंसेक्स-निफ्टी गिरावट के साथ खुले, निफ्टी 25000 के नीचे खुला

For All Latest Updates

TAGGED:

SENSEXNIFTYNSEBSESTOCK MARKET CLOSING 20 AUG 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

देश के इन 3 राज्यों में पानी की भारी किल्लत, दूषित जल एक समस्या... बूंद-बूंद को तरस रहे लोग!

ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 से प्रभावित परिवारों में उम्मीद की किरण, केंद्र सरकार ने उठाया सख्त कदम

Google Pixel 10 Series समेत अपकमिंग प्रोडक्ट्स की कीमत लीक, यहां देखें पूरी लिस्ट

एशिया कप 2025: क्रिकेट इतिहास में पहली बार भारत खेलेगा इस देश से मैच, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.