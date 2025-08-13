Stock Market Closing Today, 13 August: कल की भारी गिरावट के बाद आज शेयर बाजार ने उड़ान भरी. सेंसेक्स 304.32 अंक चढ़कर 80,539.91 पर क्लोज हुआ. वहीं निफ्टी 131.95 अंक बढ़कर 24,619.35 पर बंद हुआ.

देखा जाए तो कल मंगलवार की गिरावट के बाद बाजार ने अपना दम दिखाया और बढ़त के साथ बंद हुआ. आज मार्केट क्लोज होने के समय सेंसेक्स 0.38% यानी 304.32 अंक बढ़कर 80,539.91 अंक के स्तर पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 0.54% यानी 131.95 अंक की बढ़त लेकर 24,619.35 अंक के स्तर पर बंद हुआ.

संक्षेप में देखें तो आज सेंसेक्स 304.32 अंक की तेजी पर क्लोज हुआ और निफ्टी 131.95 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ. वहीं एनएसई पर 1,673 शेयर तेजी के साथ बंद हुए.

कल यानी मंगलवार को भारी गिरावट के बाद आज शेयर बाजार भारी तेजी के साथ बंद हुआ. सेंसेक्स आज0.38% यानी 304.32 अंक की तेजी के साथ 80,539.91 अंक पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी 0.54% यानी 131.95 अंक की तेजी के साथ 24,619.35 अंक पर क्लोज हुआ.

एनएसई पर आज 3,058 शेयरों में ट्रेडिंग हुई. इनमें से 1,673 स्टॉक तेजी के साथ ऊपर जाकर बंद हुए. वहीं 1,292 शेयर लुढ़क कर बंद हुए. इसके अलावा 93 शेयरों के रेट में कोई अंतर नहीं आया.

अब एक नजर डालते हैं कि आज के टॉप गेनर और लूजर शेयर की.

आज के टॉप गेनर शेयर: अपोलो हॉस्पिटल का शेयर 572 रुपये की तेजी के साथ 7,808.50 रुपये के स्तर पर बंद हुआ. हिंडाल्को का शेयर करीब 33.45 रुपये की तेजी के साथ 700.50 रुपये के स्तर पर बंद हुआ. सिप्ला का शेयर आज करीब 39.40 रुपये की तेजी के साथ 1,561 रुपये के स्तर पर बंद हुआ.

डॉ. रेड्डीज़ लैब्स का शेयर 33.10 रुपये की तेजी के साथ 1,253.40 रुपये के स्तर पर बंद हुआ. हीरो मोटोकॉर्प का शेयर 123.50 रुपये की तेजी के साथ 4,768.70 रुपये के स्तर पर बंद हुआ.

आज के टॉप लूजर शेयर्स: अदानी पोर्ट्स का शेयर 10.90 रुपये की गिरावट के साथ 1,319.60 रु. के स्तर पर थमा. इंडसइंड बैंक का शेयर 9.60 रुपये की गिरावट के साथ 773.45 रुपए पर क्लोज हुए. आईटीसी का 2.25 रुपये की गिरावट के साथ 414.10 रु. पर बंद हुआ.

टाइटन कंपनी का शेयर 20 रुपये की गिरावट के साथ 3,466.80 रुपये के स्तर पर बंद हुआ. अल्ट्राटेक सीमेंट 48 रुपये की गिराकर 12,401 रुपये के स्तर पर बंद हुआ.

ये भी पढ़ें -