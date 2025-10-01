ETV Bharat / business

दशहरे से पहले शेयर बाजार में बूम, निवेशकों को 3 लाख करोड़ का फायदा, सेंसेक्स 716 अंक चढ़ा, निफ्टी 225 अंक उछला

शेयर बाजार में बूम. निवेशकों को 3 लाख करोड़ का फायदा. सेंसेक्स 716 अंक चढ़कर 80,983 और निफ्टी 225 अंक उछल कर 24,836 पर बंद.

STOCK MARKET CLOSING 1 OCT 2025
प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2025 at 4:13 PM IST

3 Min Read
मुंबई: दशहरे से पहले शेयर बाजार में बूम दिखा. निवेशकों को 3 लाख करोड़ का फायदा. सेंसेक्स 716 अंक चढ़कर 80,983 और निफ्टी 225 अंक उछल कर 24,836 पर बंद हुआ.

गौर करें तो आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन आगे चलकर इसमें कटौती के संकेत दिए हैं. इसका असर मार्केट पर दिखा है. इसी से बाजार में तेजी आई है.

लगातार आठ दिन की गिरावट के बाद बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में जोरदार रिकवरी देखी गई. RBI की मौद्रिक नीति में रेपो रेट स्थिर रखने और आगे रेट कट की गुंजाइश छोड़ने के फैसले ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया.

भारतीय शेयर बाजार ने बुधवार को जोरदार रैली की और RBI की मौद्रिक नीति को खुलकर सलामी दी. सेंसेक्स 716 अंक चढ़कर 80,983 और निफ्टी 225 अंक उछलकर 24,836 पर बंद हुआ. बैंकिंग, ऑटो, आईटी, डिफेंस और फार्मा शेयरों में जमकर खरीदारी हुई. वहीं मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी तेजी का माहौल रहा.

बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों की मार्केट कैप 45,223,030.68 करोड़ से बढ़कर 4,55,34,603.87 करोड़ रुपये हो गई है. इस दौरान 3,11,573.19 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है.

भारतीय इक्विटी मार्केट्स ने बुधवार को दमदार वापसी की. RBI के फैसले और ग्लोबल संकेतों की मदद से बाजार ने 8 सत्रों की लगातार गिरावट का सिलसिला तोड़ दिया.

इस तरह से देखें तो सेंसेक्स 716 अंक चढ़कर 80,983 पर बंद हो गया. निफ्टी फिफ्टी 225 अंक उछल कर 24,836 पर जाकर क्लोज हुआ. निफ्टी के 50 में से 38 शेयरों में उछाल आया. इसके साथ ही सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयरों में खरीदारी जोरों पर रही. इस तरह से बाजार में आज निवेशकों को तीन लाख करोड़ से अधिक का फायदा हुआ.

गौर करें तो RBI की रेपो रेट की घोषणा के बाद बैंकिंग शेयरों में भी भारी खरीदारी हुई. Bank Nifty 700 अंक उछल गया है. Fin Nifty 1.2% ऊपर रहा. वहीं ब्रेंट क्रूड 1.4% टूटकर $67.02 प्रति बैरल तक गिर गया. इससे महंगाई के कम होने का संकेत मिला. इक्विटी में तेजी का सपोर्ट मिला. वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया 5 पैसे तगड़ा होकर 88.75 पर पहुंच गया.

गौर करें तो RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज रेपो रेट को पुराना ही बरकरार रखा है. इससे ये अंदाजा लग रहा है दिसंबर में दरों में कटौती हो सकती है. अभी रेपो रेट 5.5% पर स्थिर है.

वहीं फेस्टिव डिमांड और GST में बदलाव का सीधा असर ऑटो सेक्टर के शेयरों पर दिखा. महिंद्रा एंड महिंद्रा की SUV सेल्स सितंबर में 10 फीसदी बढ़ गई है. बजाज ऑटो की कुल बिक्री बढ़कर 5,10,504 यूनिट हुई. इसमें 9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.

ये भी पढ़ें- 'रेपो रेट में बदलाव नहीं', क्या आपका लोन कम होगा, क्या महंगाई घटेगी, जानें एक्सपर्ट की राय

