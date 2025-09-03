मुंबई: बुधवार को भारतीय शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ. 50 शेयरों वाला एनएसई का निफ्टी 135.45 अंक की बढ़त के साथ 24,715.05 पर क्लोज हुआ. वहीं 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 409.83 अंक उछल कर 80,567.71 अंक पर बंद हुआ है. बैंक निफ्टी भी एक फीसदी ऊपर चढ़कर बंद हुआ. मेटल और फॉर्मा में तेजी का रुख रहा.

गौर करें तो हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन शेयर मार्केट बढ़त के साथ बंद हुए. हरियाली देखकर ये अंदाजा लग गया है कि जीएसटी परिषद के फैसलों से पहले निवेशकों को बाजार पर भरोसा दिख रहा है. जीएसटी परिषद की बैठक नई दिल्ली में चल रही है. इसमें कर दरों को घटाकर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत करने के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है. जीएसटी काउंसिल की बैठक में होने वाले फैसलों का ऐलान कल 4 सितंबर को किया जाएगा.

बीएसई सेंसेक्स 409.83 अंक या 0.51 फीसदी उछल कर 80,567.71 अंक पर बंद हुआ. वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई का निफ्टी 135.45 अंक या 0.55 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,715.05 पर आकर ठहर गया.

सेंसेक्स की कंपनियों में टाटा स्टील में 5.90 प्रतिशत की तेजी आई. टाइटन, आईटीसी, इटरनल, भारतीय स्टेट बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा और ट्रेंट के शेयर भी लाभ में रहे. वहीं इंफोसिस, एनटीपीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टीसीएस, अडानी पोर्ट्स और भारती एयरटेल पिछड़ने वालों में शामिल रहे.

एशियाई बाजारों में, जापान का निक्केई 225 सूचकांक, शंघाई का एसएसई कम्पोजिट सूचकांक और हांगकांग का हैंग सेंग गिरावट के साथ बंद हुए. दक्षिण कोरिया का कोस्पी सकारात्मक सपाट बंद हुआ. यूरोप के शेयर बाजारों में तेजी देखी गई.

रुपया, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने सर्वकालिक निम्नतम स्तर से 8 पैसे सुधर कर 88.07 (अनंतिम) पर बंद हुआ.

बुधवार 3 सितंबर को भारतीय शेयर बाजार ने हरे निशान में कारोबार की शुरुआत की. इस तरह से आज लगातार तीसरा दिन है, जब बाजार ने बढ़त के साथ शुरुआत की है.

बता दें कि आज सुबह बीएसई सेंसेक्स 138.11 अंकों की बढ़त लेकर 80,295.99 अंकों पर खुला था. एनएसई का निफ्टी-50 इंडेक्स भी आज 36.90 अंकों की बढ़त के साथ 24,616.50 अंकों पर ओपन हुआ.