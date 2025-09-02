मुंबई: मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार ने शुरुआती तेजी के बावजूद मुनाफावसूली के दबाव में गिरावट का सामना किया और बीएसई सेंसेक्स व एनएसई निफ्टी लाल निशान पर बंद हुए. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 206.61 अंक या 0.26 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,157.88 अंक पर बंद हुआ, जबकि 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 45.45 अंक या 0.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,579.60 पर बंद हुआ. डॉलर के मुकाबले रुपया भी 6 पैसे गिरकर 88.16 के सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया.

बाजार में गिरावट का मुख्य कारण बैंकिंग और ऑटो सेक्टर में मुनाफावसूली को माना जा रहा है. जीएसटी परिषद की बैठक और वायदा एवं विकल्प (एफएंडओ) अनुबंध की समाप्ति के मद्देनजर निवेशक सतर्क दिखाई दिए. जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि घरेलू शेयर बाजारों ने मजबूत वृहद आंकड़ों से शुरुआती बढ़त हासिल की थी, लेकिन मुनाफावसूली के कारण दिन के अंत में गिरावट देखी गई.

सेंसेक्स के आंकड़ों के अनुसार दिन भर के कारोबार में सूचकांक ने 80,761.14 का उच्चतम और 80,009 के निचले स्तर को छुआ. इसी तरह निफ्टी ने कारोबार के दौरान 24,756.10 का उच्चतम और 24,522.35 का निचला स्तर दर्ज किया. सेंसेक्स की प्रमुख कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियन पेंट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स और लार्सन एंड टुब्रो नुकसान में बंद हुए. वहीं पावर ग्रिड, एनटीपीसी, टाटा स्टील और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लाभ दर्ज किया.

जीएसटी परिषद की नई दिल्ली में 3 सितंबर से दो दिवसीय बैठक शुरू हो रही है, जिसमें कर दरों में प्रस्तावित कटौती पर चर्चा होगी. यह बैठक निवेशकों की नजरों में महत्वपूर्ण है और इसके निर्णय से बाजार में प्रवृत्ति प्रभावित हो सकती है.

एशियाई बाजारों में दक्षिण कोरिया का कोस्पी और जापान का निक्केई 225 सूचकांक सकारात्मक रहे, जबकि शंघाई का एसएसई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए. यूरोप के बाजार नकारात्मक क्षेत्र में कारोबार कर रहे थे. अमेरिकी बाजार सोमवार को श्रम दिवस की छुट्टी के कारण बंद रहे.

वहीं, तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत 1.72 प्रतिशत बढ़कर 69.36 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई. विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने सोमवार को 1,429.71 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 4,344.93 करोड़ रुपये की खरीदारी की.

कुल मिलाकर, निवेशकों ने जीएसटी परिषद की बैठक और मुनाफावसूली के कारण सतर्कता बरती और बाजार शुरुआती तेजी खोकर लाल निशान पर बंद हुआ.

