Essay Contest 2025

ETV Bharat / business

टैरिफ अनिश्चितता के बावजूद बाजार में रिकवरी, सेंसेक्स 79 अंक उछला - STOCK MARKET CLOSE

साप्ताहिक एक्सपायरी पर बाजार में जोरदार रिकवरी दिखी. सेंसेक्स 79 अंक और निफ्टी 22 अंक चढ़ा. आईटी, फार्मा, ऑटो में बढ़त रही.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (getty Image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2025 at 4:08 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 4:49 PM IST

2 Min Read

मुंबई: गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में एक बार फिर उतार-चढ़ाव का माहौल देखने को मिला. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लागू करने की घोषणा के बाद बाजार में दबाव बना रहा, जिससे अधिकांश समय सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में ट्रेड करते रहे. हालांकि, कारोबार के अंतिम घंटे में घरेलू निवेशकों की ओर से की गई खरीदारी के चलते बाजार संभल गया और अंततः बढ़त के साथ बंद हुआ.

सेंसेक्स-निफ्टी में मामूली बढ़त
बीएसई सेंसेक्स 79.27 अंक यानी 0.10% की बढ़त के साथ 80,623.26 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 21.95 अंक यानी 0.09% की मजबूती के साथ 24,596.15 पर पहुंच गया. दिनभर के कारोबार में सेंसेक्स 79,811.29 के निचले स्तर तक गिरा था, लेकिन अंत में मिडकैप और आईटी शेयरों की अगुवाई में रिकवरी हुई.

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 18 के शेयर हरे निशान में बंद हुए, जबकि 12 में गिरावट देखी गई. टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एक्सिस बैंक, मारुति और टाटा स्टील जैसे शेयरों ने बाजार को सहारा दिया. वहीं, अडानी पोर्ट्स, ट्रेंट, एनटीपीसी और टाटा मोटर्स में बिकवाली देखने को मिली.

वैश्विक संकेत मिले मिले-जुले
अमेरिका के टैरिफ फैसले के बाद वैश्विक स्तर पर भी अस्थिरता देखी गई. हालांकि, एशियाई बाजारों में कोस्पी, निक्केई 225, शंघाई एसएसई और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए. यूरोपीय बाजारों में भी कारोबार सकारात्मक रुख के साथ चल रहा था.

कच्चे तेल में तेजी, एफआईआई ने की भारी बिकवाली
वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड की कीमत 0.72% बढ़कर 67.37 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में कुछ राहत मिली. दूसरी ओर, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने 4,999.10 करोड़ रुपये के शेयरों की बिकवाली की, जिससे बाजार पर दबाव रहा.

रुपये में कमजोरी
डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे की गिरावट के साथ 87.69 के स्तर पर बंद हुआ, जिससे आयात करने वाली कंपनियों पर असर पड़ा.

भले ही अमेरिकी टैरिफ के कारण शुरुआती सत्र में बाजार दबाव में रहा, लेकिन अंत में घरेलू निवेशकों की खरीदारी ने भरोसा लौटाया. आने वाले दिनों में बाजार की दिशा वैश्विक आर्थिक संकेतों, ट्रंप के टैरिफ प्रभाव और घरेलू कॉर्पोरेट नतीजों पर निर्भर करेगी.

यह भी पढ़ें- ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद सोने के भाव में लगी आग, जानें आज आपके शहर में कितना है रेट

मुंबई: गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में एक बार फिर उतार-चढ़ाव का माहौल देखने को मिला. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लागू करने की घोषणा के बाद बाजार में दबाव बना रहा, जिससे अधिकांश समय सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में ट्रेड करते रहे. हालांकि, कारोबार के अंतिम घंटे में घरेलू निवेशकों की ओर से की गई खरीदारी के चलते बाजार संभल गया और अंततः बढ़त के साथ बंद हुआ.

सेंसेक्स-निफ्टी में मामूली बढ़त
बीएसई सेंसेक्स 79.27 अंक यानी 0.10% की बढ़त के साथ 80,623.26 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 21.95 अंक यानी 0.09% की मजबूती के साथ 24,596.15 पर पहुंच गया. दिनभर के कारोबार में सेंसेक्स 79,811.29 के निचले स्तर तक गिरा था, लेकिन अंत में मिडकैप और आईटी शेयरों की अगुवाई में रिकवरी हुई.

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 18 के शेयर हरे निशान में बंद हुए, जबकि 12 में गिरावट देखी गई. टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एक्सिस बैंक, मारुति और टाटा स्टील जैसे शेयरों ने बाजार को सहारा दिया. वहीं, अडानी पोर्ट्स, ट्रेंट, एनटीपीसी और टाटा मोटर्स में बिकवाली देखने को मिली.

वैश्विक संकेत मिले मिले-जुले
अमेरिका के टैरिफ फैसले के बाद वैश्विक स्तर पर भी अस्थिरता देखी गई. हालांकि, एशियाई बाजारों में कोस्पी, निक्केई 225, शंघाई एसएसई और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए. यूरोपीय बाजारों में भी कारोबार सकारात्मक रुख के साथ चल रहा था.

कच्चे तेल में तेजी, एफआईआई ने की भारी बिकवाली
वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड की कीमत 0.72% बढ़कर 67.37 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में कुछ राहत मिली. दूसरी ओर, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने 4,999.10 करोड़ रुपये के शेयरों की बिकवाली की, जिससे बाजार पर दबाव रहा.

रुपये में कमजोरी
डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे की गिरावट के साथ 87.69 के स्तर पर बंद हुआ, जिससे आयात करने वाली कंपनियों पर असर पड़ा.

भले ही अमेरिकी टैरिफ के कारण शुरुआती सत्र में बाजार दबाव में रहा, लेकिन अंत में घरेलू निवेशकों की खरीदारी ने भरोसा लौटाया. आने वाले दिनों में बाजार की दिशा वैश्विक आर्थिक संकेतों, ट्रंप के टैरिफ प्रभाव और घरेलू कॉर्पोरेट नतीजों पर निर्भर करेगी.

यह भी पढ़ें- ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद सोने के भाव में लगी आग, जानें आज आपके शहर में कितना है रेट

Last Updated : August 7, 2025 at 4:49 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

STOCK MARKET RECOVERYSTOCK MARKET LIVESTOCK MARKET HIGHLIGHTSTOCK MARKET CLOSE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उत्तराखंड में भारी बारिश से मचा हाहाकार, रोकी गई केदारनाथ यात्रा, यात्रियों की बढ़ी परेशानियां

बाजार की आज सपाट शुरुआत, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही गिरावट के साथ खुले

ट्रंप के टैरिफ बम का शेयर बाजार पर असर, सेंसेक्स 265 और निफ्टी 70 अंक टूटा

जानलेवा कचरे से जूझ रहे हैं युगांडा के लोग

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.