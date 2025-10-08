स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, निफ्टी 25100 के ऊपर खुला
भारतीय शेयर बाजार थोड़ा ऊपर खुले. सेंसेक्स 63 अंक या 0.08 प्रतिशत बढ़कर 81,990 पर पहुंच गया. निफ्टी 25,124 अंक पर कारोबार कर रहा था.
Published : October 8, 2025 at 9:55 AM IST
मुंबई: दलाल स्ट्रीट पर प्रमुख शेयरों में मिलीजुली चाल के बीच बुधवार को भारतीय शेयर बाजार थोड़ा ऊपर खुले. शुरुआती सौदों में सेंसेक्स 63 अंक या 0.08 प्रतिशत बढ़कर 81,990 पर पहुंच गया.
वहीं निफ्टी 16 अंक या 0.06 प्रतिशत बढ़कर 25,124 पर कारोबार कर रहा था. टाइटन सेंसेक्स पर शीर्ष लाभार्थी के रूप में उभरा, जो कंपनी द्वारा Q2 FY26 के व्यावसायिक अपडेट जारी करने के बाद लगभग 4 प्रतिशत इंट्रा-डे बढ़ा. अन्य प्रमुख लाभार्थियों में इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एशियन पेंट्स और ट्रेंट 2 प्रतिशत तक चढ़ गए.
दूसरी ओर, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, बीईएल, एचयूएल, सन फार्मा और कोटक बैंक शीर्ष हारने वालों में से थे, जो 1 प्रतिशत तक फिसल गए.
निफ्टी मिडकैप सूचकांक 0.19 प्रतिशत बढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप सूचकांक 0.23 प्रतिशत बढ़ा. क्षेत्रीय सूचकांकों में, आईटी शेयरों ने बढ़त का नेतृत्व किया, निफ्टी आईटी सूचकांक एनएसई पर 1.2 प्रतिशत बढ़ा.
निफ्टी फार्मा और मेटल सूचकांक भी 0.4 प्रतिशत तक बढ़े. हालांकि, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी पीएसयू बैंक सूचकांक दबाव में थे, जो क्रमशः 0.36 प्रतिशत और 0.27 प्रतिशत गिर गए.
विश्लेषकों ने कहा कि इस सप्ताह बाजार के शेयर-विशिष्ट रहने की संभावना है, क्योंकि निवेशक दूसरी तिमाही के आय अपडेट और वैश्विक संकेतों पर नज़र रखते हैं. बाजार विशेषज्ञों ने कहा, "बाजार में चल रही हल्की तेजी को संस्थागत निवेश का समर्थन प्राप्त है. एफआईआई द्वारा कल खरीदारों का रुख करना एक सकारात्मक विकास है."
उन्होंने कहा, "इस त्यौहारी सीजन में ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की अभूतपूर्व मांग और बिक्री की खबरें हैं. ये केवल तीसरी तिमाही के परिणामों में परिलक्षित होंगे. इसलिए वास्तविक बाजारों से उच्च आवृत्ति डेटा पर नजर रखें."
विशेषज्ञों के अनुसार, "मौजूदा अनिश्चितता और बढ़ी हुई अस्थिरता को देखते हुए, व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे विशेष रूप से लीवरेज्ड पदों पर सतर्क 'खरीद-ऑन-डिप्स' रुख बनाए रखें."
आज सुबह 9:28 पर बैंक निफ्टी का इंडेक्स 30 अंक यानी 0.052 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 56209 पर ट्रेड कर रहा था. इसमें 8 शेयरों में तेजी रही. 4 में गिरावट दर्ज की गई. आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक और एआईएस बैंक सबसे ज़्यादा बढ़त वाले शेयरों में रहे.
इससे पहले कल मंगलवार को घरेलू शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांक ने शुरुआती कारोबार में सकारात्मक शुरुआत की थी. यह तेजी कारोबार के अंत तक बरकरार रही. बाजार बंद होने के समय BSE SENSEX 136.63 अंक उछल कर 81,926.75 पर बंद हुआ.
वहीं, 50 शेयरों वाला NSE NIFTY50 30.65 अंक की बढ़त के साथ 25,108.30 पर क्लोज हुआ. ब्लू-चिप बैंक शेयरों में तेजी और घरेलू संस्थागत निवेशकों की लिवाली से यह बढ़त खास तौर पर देखी गई. इस दौरान अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 4 पैसे गिरकर 88.78 (अनंतिम) पर रुक गया था.
हालांकि आज बाजार के शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसे बढ़कर 88.76 पर पहुंच गया था.
ये भी पढ़ें- भारत की GDP ग्रोथ 6.5% रहेगी, लेकिन US टैरिफ से निर्यात को झटका! वर्ल्ड बैंक की चेतावनी