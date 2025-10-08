ETV Bharat / business

स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी की सपाट ओपनिंग, निफ्टी 25100 के ऊपर खुला

प्रतीकात्मक तस्वीर. ( ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 8, 2025 at 9:55 AM IST 3 Min Read

मुंबई: दलाल स्ट्रीट पर प्रमुख शेयरों में मिलीजुली चाल के बीच बुधवार को भारतीय शेयर बाजार थोड़ा ऊपर खुले. शुरुआती सौदों में सेंसेक्स 63 अंक या 0.08 प्रतिशत बढ़कर 81,990 पर पहुंच गया. वहीं निफ्टी 16 अंक या 0.06 प्रतिशत बढ़कर 25,124 पर कारोबार कर रहा था. टाइटन सेंसेक्स पर शीर्ष लाभार्थी के रूप में उभरा, जो कंपनी द्वारा Q2 FY26 के व्यावसायिक अपडेट जारी करने के बाद लगभग 4 प्रतिशत इंट्रा-डे बढ़ा. अन्य प्रमुख लाभार्थियों में इंफोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, एशियन पेंट्स और ट्रेंट 2 प्रतिशत तक चढ़ गए. दूसरी ओर, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, बीईएल, एचयूएल, सन फार्मा और कोटक बैंक शीर्ष हारने वालों में से थे, जो 1 प्रतिशत तक फिसल गए. निफ्टी मिडकैप सूचकांक 0.19 प्रतिशत बढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप सूचकांक 0.23 प्रतिशत बढ़ा. क्षेत्रीय सूचकांकों में, आईटी शेयरों ने बढ़त का नेतृत्व किया, निफ्टी आईटी सूचकांक एनएसई पर 1.2 प्रतिशत बढ़ा. निफ्टी फार्मा और मेटल सूचकांक भी 0.4 प्रतिशत तक बढ़े. हालांकि, निफ्टी रियल्टी और निफ्टी पीएसयू बैंक सूचकांक दबाव में थे, जो क्रमशः 0.36 प्रतिशत और 0.27 प्रतिशत गिर गए. विश्लेषकों ने कहा कि इस सप्ताह बाजार के शेयर-विशिष्ट रहने की संभावना है, क्योंकि निवेशक दूसरी तिमाही के आय अपडेट और वैश्विक संकेतों पर नज़र रखते हैं. बाजार विशेषज्ञों ने कहा, "बाजार में चल रही हल्की तेजी को संस्थागत निवेश का समर्थन प्राप्त है. एफआईआई द्वारा कल खरीदारों का रुख करना एक सकारात्मक विकास है."