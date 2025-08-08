Essay Contest 2025

शेयर बाजार में लगातार चौथे दिन लाल निशान पर खुले, सेंसेक्स 145 और निफ्टी 52 अंक नीचे खुला - STOCK MARKET 8 AUGUST 2025 OPENING

आज शुक्रवार 8 अगस्त को बीएसई का सेंसेक्स 145 अंक नीचे से खुला. वहीं निफ्टी-50 कुल मिलाकर 52 अंक नीचे खुला.

By ETV Bharat Business Team

Published : August 8, 2025 at 9:46 AM IST

मुंबई: आज साप्ताहिक शेयर मार्केट का आखिरी दिन शुक्रवार है. इस तरह भारतीय शेयर बाजार आज लगातार चौथे दिन लाल निशान पर खुला. बीएसई का सेंसेक्स 145 अंक नीचे से खुला. वहीं निफ्टी-50 कुल मिलाकर 52 अंक नीचे खुला.

इस तरह से देखें तो भारतीय शेयर बाजार में कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है. लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत कुछ इसी तरह का संकेत दे रही है. घरेलू बाजार में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 50 फीसदी टैरिफ का असर देखने को मिल रहा है.

शुक्रवार को बीएसई सेंसेक्स 145.25 अंकों गिरावट यानी 0.18 फीसदी के नुकसान के साथ 80,478.01 अंकों पर ओपन हुआ.

इसी तरह, एनएसई का निफ्टी-50 इंडेक्स 51.90 अंकों की गिरावट यानी 0.21 प्रतिशत लुढ़ककर 24,544.25 अंकों पर कारोबार करता दिखा.

शुक्रवार को सेंसेक्स की 16 कंपनियों के शेयर हरे निशान में खुले. वहीं बाकी की 12 कंपनियों के शेयर लाल निशान में खुले. अल्ट्राटेक सीमेंट और एनटीपीसी के शेयरों में आज बदलाव नहीं दिखा.

वहीं दूसरी ओर, आज निफ्टी की 27 कंपनियों के शेयरों ने तेजी के साथ हरे निशान में कारोबार शुरू किया. बाकी की 23 कंपनियों के शेयर नुकसान के साथ लाल निशान में खुले. सेंसेक्स की टेक महिंद्रा के शेयर आज सबसे ज्यादा 0.61 प्रतिशत की बढ़त के साथ खुले. दूसरी ओर भारती एयरटेल के शेयर आज सबसे ज्यादा 2.77 प्रतिशत की गिरावट के साथ खुले.

कल गुरुवार 7 अगस्त को बीएसई सेंसेक्स 79.27 अंक ऊपर जाकर बंद हुआ. इस तरह से सेंसेक्स 0.10% की बढ़त के साथ 80,623.26 के स्तर पर क्लोज हुआ. वहीं एनएसई निफ्टी 21.95 अंक मजबूत होकर बंद हुआ. इस तरह से देखें तो निफ्टी 0.09% के उछाल के साथ 24,596.15 अंक पर बंद हुआ. गौर करें तो कल सेंसेक्स 79,811.29 के निचले स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन दिन के आखिर में मिडकैप और आईटी शेयरों की तेजी की वजह से मार्केट हरे निशान पर क्लोज हुआ.

इस तरह से देखें तो 7 अगस्त को सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 18 के शेयर हरे निशान में बंद हुए. 12 शेयरों में गिरावट रही. एचसीएल टेक, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, मारुति और टाटा स्टील जैसे शेयरों ने बाजार को मजबूती दी. वहीं, ट्रेंट, अडानी पोर्ट्स, एनटीपीसी और टाटा मोटर्स में बिकवाली देखने को मिली.

वहीं कल एशियाई बाजारों में कोस्पी, शंघाई एसएसई, निक्केई 225, और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए. यूरोपीय बाजारों में भी कारोबार सकारात्मक रहा.

कल ब्रेंट क्रूड की कीमत 0.72% बढ़कर 67.37 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी. इससे ऊर्जा क्षेत्र में राहत मिली. वहीं विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FII ने 4,999.10 करोड़ रुपये के शेयरों को बेचा. इस बिकवाली की वजह से बाजार पर दबाव रहा.

दूसरी ओर 7 अगस्त को डॉलर के मुकाबले रुपया 3 पैसे की गिरावट के साथ 87.69 के स्तर पर क्लोज हुआ. रुपए की कमजोरी का असर आयात करने वाली कंपनियों पर दिखा.

जान लें कि भारतीय स्टॉक मार्केट सोमवार से शुक्रवार तक रहता है. हालांकि इसमें छुट्टियां शामिल हैं. हफ्ते के 5 दिन सुबह 9:15 am से 3:30 pm तक भारतीय बाजार खुला रहता है.

