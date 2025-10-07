बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार, सेंसेक्स 82 हजार के करीब, निफ्टी में भी उछाल

ETV Bharat / business

शुरुआती कारोबार में 100 अंक से अधिक चढ़ने वाला सेंसेक्स 52 अंक या 0.06 फीसदी की तेजी के साथ 81,843 पर कारोबार कर रहा था.

Published : October 7, 2025 at 9:53 AM IST

मुंबई: भारतीय शेयर बाजार की मंगलवार को हरे निशान पर शुरुआत हुई है. सेंसेक्स करीब 150 अंकों का उछाल लेते हुए 81,950 के आंकड़े के करीब आ गया. उधर निफ्टी में भी 50 अंकों की उछाल दर्ज की गई और यह 25,130 का आंकड़ा छू गया.

एशियाई बाजारों में तेजी रही. वहीं अमेरिकी शेयर बाजार के सूचकांक नैस्डैक और एसएंडपी 500 ने रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ.

भारतीय शेयर बाजारों में तेजी का रुख आज भी जारी रहा. इसे आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी और अन्य प्रमुख शेयरों में खरीदारी का समर्थन मिला. हालांकि, चुनिंदा बैंकिंग शेयरों में मुनाफावसूली ने शुरुआती कारोबारी घंटों के दौरान समग्र लाभ को सीमित कर दिया.

शुरुआती कारोबार में 100 अंक से अधिक चढ़ने वाला सेंसेक्स 52 अंक या 0.06 फीसदी की तेजी के साथ 81,843 पर कारोबार कर रहा था.

निफ्टी भी 34 अंक या 0.14 फीसदी की बढ़त के साथ 25,112 पर पहुंच गया, जो 25,140 के इंट्रा-डे हाई को छू गया था.

सेंसेक्स में सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस, एचसीएल टेक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, एनटीपीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बजाज फिनसर्व और बीईएल शामिल थे. ये शेयर 0.3 फीसदी से 1.6 फीसदी के बीच बढ़े.

दूसरी ओर, ट्रेंट, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स, टीसीएस, एसबीआई, कोटक बैंक, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक और इंफोसिस प्रमुख गिरने वाले शेयरों में शामिल थे. ये 2.7 फीसदी तक फिसल गए.

व्यापक बाजार में, निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 0.08 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई. स्मॉलकैप इंडेक्स में 0.41 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. सेक्टोरल इंडेक्स में, निफ्टी मेटल और निफ्टी आईटी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले रहे. इनमें से प्रत्येक में 0.4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई.

निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उधारदाताओं में मुनाफावसूली के कारण 0.3 फीसदी गिर गया. विश्लेषकों ने कहा कि कुल मिलाकर बाजार की धारणा सकारात्मक बनी हुई है, हालांकि उच्च स्तर पर मुनाफावसूली के कारण कुछ अस्थिरता बनी रह सकती है.

विश्लेषकों ने कहा, "बाजार में चल रही हल्की तेजी में तेजी आने की संभावना है. भारत में एफआईआई की बिकवाली धीरे-धीरे कम हो रही है, क्योंकि अन्य बाजारों में तेज बढ़ोतरी ने उनके मूल्यांकन को बढ़ा दिया है और भारत और अन्य बाजारों के बीच मूल्यांकन का अंतर कम हो गया है."

उन्होंने कहा, "चूंकि बाजार में बड़ी शॉर्ट पोजीशन है, इसलिए कोई भी सकारात्मक खबर शॉर्ट-कवरिंग को बढ़ावा दे सकती है, जिससे तेजी को और बढ़ावा मिल सकता है."

इससे पहले हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार बढ़त पर बंद हुए. 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 582.95 अंक उछल कर 81,790.12 अंक पर क्लोज हुआ. वहीं, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 183.40 अंक की बढ़त के साथ 25,077.65 पर जाकर ठहर गया.

उधर विदेशी बाजार में डॉलर के मजबूत होने और कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की वजह से सोमवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत होकर 3 पैसे की गिरावट के साथ 88.82 (अनंतिम) के सर्वकालिक निम्न स्तर पर बंद हुआ.

सेंसेक्स की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, इटरनल, कोटक महिंद्रा बैंक और बजाज फिनसर्व प्रमुख लाभ में रहे. वहीं टाटा स्टील, अडानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड और टाइटन पिछड़ने वाले शेयरों में शामिल रहे.

उधर जापान का निक्केई 225 सूचकांक लगभग 5 प्रतिशत उछल गया. वहीं हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक गिरावट के साथ क्लोज हुआ. चीन और दक्षिण कोरिया के बाजार छुट्टियों के कारण बंद रहे. दूसरी ओर यूरोप के शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए. शुक्रवार को अमेरिकी बाजार मिले-जुले रुख के साथ बंद हुए.

वैश्विक तेल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.78 प्रतिशत बढ़कर 65.68 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. एक्सचेंज के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने शुक्रवार को 1,583.37 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर बेचे.

