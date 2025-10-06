भारतीय शेयर बाजार में हल्की तेजी, सेंसेक्स-निफ्टी हरे निशान पर खुले
बीएसई का सेंसेक्स 67 अंकों की बढ़त के साथ 81,274.79 पर खुला, एनएसई का निफ्टी 22 अंकों की मजबूती के साथ 24,916.55 पर.
Published : October 6, 2025 at 10:02 AM IST
मुंबई: भारतीय शेयर बाजारों ने सोमवार को सकारात्मक शुरुआत की. घरेलू निवेशकों का मनोबल रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) की हालिया उधारी सुधारों और आगामी दूसरी तिमाही (Q2) के नतीजों की उम्मीदों से मजबूत दिखाई दिया.
शुरुआती कारोबार की स्थिति
सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बीएसई का सेंसेक्स 67 अंकों की बढ़त के साथ 81,274.79 पर खुला, जबकि एनएसई का निफ्टी 22 अंकों की मजबूती के साथ 24,916.55 पर कारोबार करता नजर आया.
सेंसेक्स के प्रमुख शेयरों में बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, एचसीएल टेक, टीसीएस, ट्रेंट और इंफोसिस शामिल रहे, जिन्होंने शुरुआती सत्र में करीब 1 प्रतिशत तक की बढ़त दर्ज की. वहीं, ब्रॉडर मार्केट में भी सकारात्मक रुझान दिखा, जहां निफ्टी मिडकैप 0.11% और निफ्टी स्मॉलकैप 0.08% ऊपर रहे.
निवेशकों के भरोसे की वजह
विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितताओं और घरेलू चुनौतियों के बावजूद भारतीय इक्विटी बेंचमार्क्स ने मजबूती दिखाई. बाजार में यह तेजी मुख्य रूप से आरबीआई की डोविश (नरम) नीति से जुड़ी रही. हालिया मौद्रिक नीति में केंद्रीय बैंक ने रेपो रेट को 5.5% पर स्थिर रखा है, साथ ही वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महंगाई दर का अनुमान घटाया है और जीडीपी ग्रोथ आउटलुक को बढ़ाया है.
इसके अलावा, आरबीआई के कैपिटल मार्केट लेंडिंग सुधारों, आने वाले त्योहारी सीजन की मजबूत मांग की उम्मीदों और दूसरी तिमाही के नतीजों से पहले की रणनीतिक खरीदारी ने भी निवेशकों का भरोसा बढ़ाया है.
विश्लेषकों की राय
हालांकि, बाजार विशेषज्ञों ने निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दी है. उनका कहना है कि मौजूदा उतार-चढ़ाव के बीच “बाय ऑन डिप्स” रणनीति अपनाना उचित होगा.
उन्होंने कहा कि जिन निवेशकों ने लीवरेज्ड पोजीशन ली हैं, उन्हें रैलियों के दौरान आंशिक मुनाफा बुक करना चाहिए और सख्त स्टॉप-लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए. नए लॉन्ग पोजीशन तभी लेना सही रहेगा जब निफ्टी 25,000 के स्तर को मजबूती से पार करता है.
इस हफ्ते पर नजर
बाजार विश्लेषकों के मुताबिक, इस हफ्ते बाजार की दिशा पर कई कारक असर डाल सकते हैं. इनमें शामिल हैं—
दूसरी तिमाही (Q2) के कॉर्पोरेट नतीजों की घोषणाएं
कंपनियों के प्रबंधन की भविष्य की गाइडेंस
आईपीओ बाजार की नई गतिविधियां
अमेरिकी फेडरल रिजर्व की फॉमसी मिनट्स और चेयरमैन जेरोम पॉवेल का भाषण
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में संभावित प्रगति
पिछले सत्र का हाल
शुक्रवार को भी भारतीय बाजार लगातार दूसरे दिन चढ़ाव पर बंद हुए थे. सेंसेक्स 223.86 अंक बढ़कर 81,207.17 पर और निफ्टी 57.95 अंक चढ़कर 24,894.25 पर बंद हुआ था.
