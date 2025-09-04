मुंबई: जीएसटी में बड़े बदलाव की घोषणा के बीच वैश्विक मार्केट से मिलेजुले संकेतों के बीच भारतीय मार्केट में रौनक दिख रही है. बीएसई सेंसेक्स 647.27 प्वाइंट्स यानी 0.80% की तेजी के साथ 81,214.98 पर खुला. वहीं निफ्टी-50, 194.65 प्वाइंट्स यानी 0.79% की बढ़त के साथ 24,909.70 पर खुला.

गौर करें तो जीएसटी काउंसिल ने 12% और 28% के स्लैब को हटाकर जीएसटी सिस्टम में दो मेजर स्लैब-5% और 18% रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. इस तरह से बहुत सी घरेलू उपयोग वाली चीजों पर कर हटा दिया गया है. वहीं एक स्पेशल स्लैब लाया गया है. यह 40 फीसदी का है. जीएसटी दरों में कटौती की से मार्केट में हरियाली लौट आई है. इससे इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में अच्छी तेजी में हैं. निफ्टी के सभी सेक्टर्स के इंडेक्स हरे निशान पर हैं. गुरुवार को बाजार खुलने के समय मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी खरीदारी का रुख बना हुआ था.

इस तरह से ओवरऑल बात करें तो BSE पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब ₹4 लाख करोड़ बढ़ गया. सामान्य तरीके से देखें तो मार्केट खुलते ही निवेशकों की दौलत में ₹4 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है.

इंडेक्सों की बात करें तो आज सुबह बीएसई सेंसेक्स 647.27 प्वाइंट्स यानी 0.80% की तेजी के साथ 81,214.98 पर ट्रेड कर रहा था, जबकि निफ्टी-50, 194.65 प्वाइंट्स यानी 0.79% बढ़कर 24,909.70 पर खुला.

30 शेयरों वाले सेंसेक्स में 23 कंपनियां ग्रीन जोन में खुलीं. एमएंडएम, बजाज फाइनेंस और अल्ट्राटेक सीमेंट में सबसे अधिक तेजी देखी गई. वहीं दूसरी तरफ एटर्नल, एनटीपीसी में सबसे तेज गिरावट है.

बीएसई पर आज 2597 शेयरों की ट्रेडिंग हो रही है. इसमें 2024 कंपनियों के शेयर मजबूत दिख रहे हैं, तो 452 में गिरावट का रुझान है. 121 कंपनियों में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है. इसके अलावा 60 शेयर एक साल के हाई और 12 शेयर एक साल के निचले स्तर पर आ गए. वहीं 78 शेयर अपर सर्किट पर पहुंच गए तो 35 शेयर लोअर सर्किट पर आ गए.

इससे पहले कारोबारी दिन बुधवार को सेंसेक्स (Sensex) 409.83 प्वाइंट्स यानी 0.51% की बढ़त के साथ 80,567.71 पर बंद हुआ था. वहीं निफ्टी-50, 135.45 प्वाइंट्स यानी 0.55% उछलकर 24,715.05 पर बंद हुआ था.